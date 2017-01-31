Долги "Примтеплоэнерго" перед "АСО-1" завели компанию в тупик

У одного из старейших строительных предприятий края - кавалеровского ЗАО «АСО-1» - в этом году семидесятилетний юбилей. Но настроение у коллектива в 130 человек далеко не праздничное. Тяготит задолженность по налогам во все виды бюджета - 3,5 млн руб., есть отставание по выдаче зарплаты. Предприятие оказалось на грани выживания. Почему оно оказалось в финансовом тупике, рассказывает его генеральный директор Владимир БЕЛЯЕВ:

- Никогда за всю 70-летнюю историю нашего предприятия мы не были в такой сложной ситуации, как сегодня. Мы с самого начала, с 1947 года, занимались созиданием, строили жилые дома и производственные объекты. Потом уже в составе «АСО-1», бывшего строительного управления, появились и другие виды деятельности - транспортные перевозки, строительство дорог, добыча угля и переработка грузов на железной дороге.

Ведущим направлением деятельности за последние 12 лет для нас стала добыча угля с местного месторождения Возновского под селом Богополь. Мы по договорам с краевым «Примтеплоэнерго» снабжали углем 3 муниципальных района - Кавалеровский, Ольгинский и Чугуевский. И до конца 2015 года с нами рассчитывались вовремя, никаких проблем не возникало.

Все изменилось, когда во главе этого краевого предприятия в 2015 году появился новый руководитель. Были забыты наши заслуги, безупречная деловая репутация, то, что наше предприятие ЗАО «УгольАСО» создавалось для нужд краевого «Примтеплоэнерго». Нам просто перестали платить за поставленный уголь. Так, на конец прошлого отопительного периода 2015-2016 годов долг составил 9,6 млн руб. - огромная для нас цифра. Мы судились с «Примтеплоэнерго», которое всячески затягивало судебный процесс. Даже когда мы выиграли суд и получили исполнительный лист, теплоэнергетики края так и не рассчитались с нами. Между тем мы оказываем социально значимую услугу. Все наши письма руководству «Примтеплоэнерго» оставались без ответа. Из департамента ЖКХ отвечали: это ваше внутреннее дело, разбирайтесь сами с «Примтеплоэнерго». Хотя я лично обращался к губернатору, когда он приезжал в Кавалерово во время тайфуна «Лайонрок», и просил содействия. Он устно обещал: разберемся, поможем. Дошел я до краевого прокурора, которому тоже направил письмо. Наконец уже в январе 2017 года частями нам «Примтеплоэнерго» прошлогодний долг за прошлый отопительный сезон погасило. Но остается более 17 млн долга теплоэнергетиков за поставленный на котельные уголь за нынешний отопительный сезон 2016-2017 годов. В итоге у нас накопилась не только задолженность по налогам, но и большая задолженность за дизтопливо в размере 4 млн руб., есть отставание по зарплате в полмесяца, у нас нет никаких перспектив и планов в сложившейся ситуации, сами не знаем, что завтра будет.

А ведь наше предприятие «Уголь АСО» создавалось как раз для развития местной угледобычи, уголь добывался на кавалеровском месторождении Возновском. Надо было перейти от дорогостоящего мазута на более дешевое твердое топливо. Весь 2016 год мы прожили с протянутой рукой. Поскольку на наши письма «Примтепло» ни разу не ответило, а департамент ЖКХ краевой администрации пояснил, что это наше внутреннее дело с краевым предприятием, мы с 1 января этого года в одностороннем порядке вынуждены были расторгнуть договор с «Примтеплоэнерго» на поставку угля. На что тепловики заметили: не имеете права расторгать договор. А работать бесплатно, стало быть, право имеем.

- И что сегодня происходит в ЗАО «УгольАСО»?

- Предприятие, где занято 100 человек, дорабатывает последние дни. Пока снабжаем углем население, мелкие предприятия севера края. Но наш главный потребитель - «Примтеплоэнерго», и его мы потеряли. Из-за его неплатежей мы не можем своевременно рассчитываться за дизтопливо, запчасти, не вовремя платим налоги и зарплату. Работу на месторождении придется скоро сворачивать и закрывать предприятие «УгольАСО». 100 человек могут остаться без работы.

- А что власти?

- Удивляет отношение властных структур к нашей проблеме. Год назад на встрече с руководством края мы поднимали вопрос о неплатежах «Примтеплоэнерго». Нас заверили: разберемся, было поручение департаменту ЖКХ. Но вопрос так и не был решен. Мы написали несколько писем в краевую администрацию. Последнее наше письмо, адресованное губернатору, передали в департамент промышленности администрации края. Оттуда ответили, что вопрос не относится к полномочиям департамента. А из «Примтеплоэнерго» по телефону отвечают, что счета теплоэнергетиков арестованы, поэтому предприятие не может с нами рассчитаться. Дескать, муниципалитеты не рассчитываются вовремя за тепло. Но это неправда. По моей инициативе мы собирались у главы Кавалеровского района, на встрече было руководство Дальнегорского филиала «Примтеплоэнерго». Оказалось, что на конец 2016 года у Кавалеровского района нет долгов по теплу перед «Примтеплоэнерго». Нет долгов и у других районов, которые мы снабжали углем. Край помог муниципалитетам погасить задолженность за поставленное тепло. Поэтому непонятно, о какой эффективной работе краевого предприятия «Примтеплоэнерго» трубят во всех газетах края.

Поставщики угля из-за пределов края тоже обижаются: никому ничего толком не платят. Поэтому я обратился в краевую прокуратуру с просьбой разобраться и помочь в решении нашей проблемы. Мы оказались на грани выживания из-за «Примтеплоэнерго». Всего за этот отопительный сезон мы поставили краевому предприятию 5 тысяч тонн угля.

Такая ситуация сложилась впервые за 12 лет нашего сотрудничества с «Примтеплоэнерго». Нам всегда исправно платили. Потому что понимали: нельзя допустить повтора ситуации в 2001 году, когда несколько поселков на севере края были заморожены. И сегодня мы выполняем взятые на себя обязательства, потому что поселки, детсады и школы не виноваты в нашем конфликте с «Примтеплоэнерго».

- И что будет с вашим предприятием ЗАО «УгольАСО»?

- В этом году наше предприятие «УгольАСО» закрывается. Политика «Примтеплоэнерго» поставила нас на грань банкротства. Вот прежнее руководство теплоснабжающей организации понимало, что остановить горнодобывающее предприятие очень просто, гораздо сложнее его запустить снова. Прежде чем добраться до угля, надо откачать воду, провести вскрышные работы.

- Вы оказали Кавалеровскому району огромную помощь в ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок». Вам что-то заплатили за это?

- Ни рубля не заплатили. Все обещания заплатить нам за проведенные аварийно-спасательные и восстановительные работы остались пустыми. Хотя есть подписанные контракты, акты выполненных работ. Деньги должны были выделить из резервного фонда правительства страны. Но воз и ныне там. Это тоже подкосило позиции нашего предприятия...

Татьяна КУРОЧКИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.