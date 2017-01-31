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Приморский ВТБ в лидерах по льготному финансированию по программе Корпорации МСП

31 Января 2017, 11:40 | Приморье

Приморская дирекция ВТБ в 2016 году выдала 0,86 млрд рублей льготных кредитов по программе Корпорации МСП и вошла в топ-20 по объему выдач в рамках программы в региональной сети банка, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Профинансированы рыболовецкий колхоз «Огни Востока» (ГК «Аква-Ресурсы», Приморский край) на модернизацию рефрижераторного судна «Петр Рикорд» и большого автономного морозильного траулера «Бутовск», ООО «ДЮК «Авеста» (Приморский край) на строительство логистического центра в городе Артёме, ООО «Магаданрыба» на бункеровку судов, приобретение запасных частей и ремонт траулеров.

Программа льготного финансирования реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России. ВТБ стал первым банком, который начал выдавать кредиты по этой программе в декабре 2015 года, и на данный момент является абсолютным лидером среди российских банков по объему выданных средств с долей около 60% от общего кредитного портфеля «Программы 6,5».

На 1 января 2017 года банком заключено 234 кредитных соглашения на общую сумму 37 млрд рублей, из них выдан 31 млрд. Средняя сумма кредита составила 158 млн рублей, средняя процентная ставка - 10,05% годовых.

Всего на Дальнем Востоке ВТБ профинансировал предприятия по программе льготного кредитования Корпорации МСП на 1,39 млрд рублей (что составляет 4,5% от общего кредитного портфеля банка ВТБ по данной программе).

Финансирование ВТБ получили компании из 54 регионов России. В отраслевом разрезе активнее всего кредитовались представители пищевой промышленности, растениеводства, животноводства, производственных отраслей (фармацевтика, машины и оборудование, металлические изделия). Половина привлекаемых бизнесом средств направлена на инвестиционные цели.

- ВТБ идет навстречу клиентам и снижает и без того привлекательные ставки, - подчеркнул руководитель Приморской дирекции ВТБ Максим КОСТИН. - Максимально снижаем ставки для наших клиентов, реализующих проекты в приоритетных отраслях экономики, даже за счет маржи банка.

Так, например, для компаний-экспортеров в рамках соглашения с Корпорацией МСП и Российским экспортным центром ВТБ снизил ставки до уровня 9% годовых и ниже. Цель банка в 2017 году - удержать позиции лидера и выдать компаниям малого и среднего бизнеса не менее 30 млрд кредитных средств.

- В Приморье малый и средний бизнес традиционно более динамичен и, как показывает опыт, быстро адаптируется к любой экономической ситуации. Спрос на финансирование довольно устойчив, поэтому в наших планах нарастить объем выдач по программе Корпорации МСП в наступившем году. Также мы продолжим работу с резидентами Свободного порта Владивосток и ТОР «Находка», - сказал Костин.

Добавим, что в первые дни нового года ВТБ переехал на Светланскую, 78.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ВТБ  корпорация мсп 



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