Герман Зверев возглавил ВАРПЭ

На прошедшей неделе состоялось внеочередное общее собрание Всероссийской рыбопромышленной ассоциации. Участники собрания избрали новым президентом Всероссийской рыбопромышленной ассоциации руководителя Ассоциации добытчиков минтая, члена генсовета «Единой России» Германа ЗВЕРЕВА.

На основании решения совета Всероссийской рыбопромышленной ассоциации от 3 ноября 2016 года и в соответствии с

п. 4.7 Устава Всероссийской рыбопромышленной ассоциации участники внеочередного общего собрания приняли решение о досрочном прекращении полномочий действующего президента ассоциации. При подготовке общего собрания были внесены две кандидатуры на пост президента ассоциации. Совет ассоциации принял консолидированное решение о выдвижении на эту должность президента АДМ Германа Зверева. Кроме того, одним из членов ассоциации - ООО «Союзокеан» - была выдвинута кандидатура бывшего руководителя Росрыболовства Андрея КРАЙНЕГО.

В декабре 2016-го - январе 2017 года в региональных рыбацких объединениях, входящих в состав Всероссийской рыбопромышленной ассоциации, прошло обсуждение выдвинутых кандидатур. Все входящие в состав ассоциации объединения: Союз рыбопромышленников Севера, Союз рыбопромышленников Камчатки, Союз рыбопромышленников Карелии, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциация рыбаков Сахалина, Росрыбакколхозсоюз, Ассоциация добытчиков краба, Ассоциация ярусного промысла и объединение рыбоводческих хозяйств «Росрыбхоз» - поддержали кандидатуру Германа Зверева.

В связи с тем, что кандидатура Андрея Крайнего не была поддержана ни одним из входящих в состав Всероссийской рыбопромышленной ассоциации рыбацких объединений, 25 января Андрей Крайний направил заявление о самоотводе.

В ходе состоявшегося голосования кандидатура Германа Зверева была поддержана 64 участниками общего собрания при одном воздержавшемся. С 25 января 2017 года Герман Зверев приступил к выполнению обязанностей президента Всероссийской рыбопромышленной ассоциации.

Уже в первые рабочие дни новый руководитель ВАРПЭ успел встретиться с министром сельского хозяйства Александром ТКАЧЕВЫМ и руководителем Росрыболовства Ильей ШЕСТАКОВЫМ. А 30 января Герман Зверев был приглашен в Совет Федерации, на заседание рабочей группы по мониторингу нормативных правовых актов, устанавливающих порядок распределения инвестквот.

Так, на встрече с Ильей Шестаковым, последний поздравил Германа Зверева с назначением и пожелал успехов на новом посту.

«Для нас очень важно взаимодействие с отраслевым сообществом при разработке как законодательных инициатив, так и решений для оперативного регулирования. Рассчитываем, что ассоциация будет принимать активное участие в обсуждении отраслевых проблем и планов развития, представляя консолидированное мнение рыбацкого сообщества», - сказал Илья Шестаков.

Герман Зверев отметил, что ассоциация заинтересована в конструктивном диалоге и эффективном взаимодействии в интересах развития рыбохозяйственного комплекса.

Кроме того, в целях повышения эффективности сотрудничества руководитель федерального ведомства пригласил президента ВАРПЭ вступить в состав коллегии Росрыболовства. Герман Зверев принял предложение. Заседание коллегии Росрыболовства по итогам прошлого года состоится в конце марта 2017 года.

Напомним, что в январе же, на XVI съезде партии «Единая Россия», избраны председатель партии, высший совет и генеральный совет. В состав генсовета партии вновь избран Герман Зверев.

Как он заявил после переизбрания, «мне поручено сосредоточиться на партийном контроле над подготавливаемыми нормативными правовыми актами в сфере распределения инвестиционных квот. У рыбацкого сообщества сохраняется немало вопросов к этим проектам. Депутаты фракции «Единой России» голосовали за внесение соответствующих изменений в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», поэтому партии совсем небезразлично, насколько точно и правильно реализуется этот закон».

На XVI съезде «Единой России» лидер партии Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил об основных принципах «экономики благосостояния», к которым отнес, прежде всего, стабильность базовых экономических правил. Обсуждаемое резкое повышение налоговой нагрузки на предприятия рыбной отрасли также станет предметом деятельности для члена генерального совета «Единой России», президента НКО «Ассоциация добытчиков минтая» Германа Зверева.

Досье "Золотого Рога": В состав Всероссийской рыбопромышленной ассоциации входит 69 объединений, предприятий и союзов на которые приходится 85% общероссийского вылова водных биологических ресурсов.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.