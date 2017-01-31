Приморские производители мороженого ринулись осваивать китайский рынок

Мороженое прочно закрепилось в последние годы в списке российских продуктов питания, отправляемых на экспорт в различные страны. При всех проблемах в производстве сырья, импорт сладкой продукции показал в прошлом году уверенный рост: за 9 месяцев российские производители увеличили его на 33%. В число российских экспортеров входят и приморские производители, которые в последнее время активно осваивают рынки соседних стран, в первую очередь Китая, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Приморские поставщики в 2016 году поставили в эту страну около 700 тонн мороженого, по большей части в города Шанхай, Харбин и Суйфэньхэ.

Рынок без конкурентов

Собственно, интерес приморских производителей мороженого к китайскому рынку огромен, и, если судить по заявленным намерениям, в ближайшее время число экспортеров существенно увеличится. До недавнего времени экспорт этого продукта осуществлял только один приморский производитель – «Фабрика мороженого». За 7 лет работы с китайским рынком предприятие сумело выстроить необходимые отношения с китайскими партнерами и в ближайшие 3 года рассчитывает увеличить поставки мороженого по меньшей мере в три раза.

- Мы знаем их систему сертификации, контроля, - говорит заместитель директора ООО «Владайс» Владимир МИТРОФАНОВ. - Сейчас у нас налажена система работы с партнерами в Китае, и мы тщательно походим к отбору тех компаний, которые занимаются распространением нашего продукта на китайской территории. Продукция наша пользуется там большим спросом, на выставке выстроилась такая очередь, что даже в давке холодильники-витрины сместили с места. Мы продаем на китайский рынок мороженое по качеству соответствующее продукции среднего ценового сегмента, но предлагаем его по цене ниже, чем у европейских производителей. Я сам посетил несколько городов в Китае, был в крупных супермаркетах. Если сравнить качество нашей продукции, то оно на уровне лучших импортных образцов. Что касается цены, то она в среднем в этом сегменте у поставщиков находится на уровне 5 юаней, мы продаем практически в два раза дешевле.

По словам приморских поставщиков, конкуренции среди российских производителей мороженого на китайском рынке сегодня практически нет. «Там не так много наших предприятий представлено, - пояснил ситуацию Игорь ЧИЖИК, заместитель генерального директора по связям с общественностью «Арсеньевского молочного комбината», ставшего экспортером в прошлом году. - На тот момент, когда нам выдали разрешение на этот вид деятельности, мы были 174-м российским предприятием, получившим право на экспорт продуктов в Китай. Проблем с сертификацией у нас вообще не возникло. И денег больших это не потребовало. Сложности сертификации российских продуктов в Китае были связаны только с затягиванием по времени процедуры оформления документов и выдачи сертификата. Это все не так быстро происходит там».

Исключение из правила

Основным сырьем для производства мороженого в Приморском крае служит сухое молоко. Перейти на натуральное молоко от приморских ферм пока не получается по двум причинам: во-первых, молока в крае по-прежнему слишком мало, несмотря на некоторый рост объемов производства в прошлом году. Его до сих пор не хватает даже на то, чтобы производить традиционные молочные продукты в тех объемах, которые позволят закрыть потребности региона местным производством. Во-вторых, местные фермеры пока не в состоянии обеспечить бесперебойные поставки сырья переработчикам. Собственно, по этим причинам сельхозпредприятия, имеющие молочные фермы и мощности по переработке молока, интереса к производству мороженого практически не проявляют. Даже китайский спрос не стимулирует их к тому, чтобы ввести этот продукт в свой ассортимент.

Впрочем, тут есть и исключения. Сельхозпредприятие ООО «Виктория», расположенное в Уссурийском районе, приступило к производству мороженого из собственного молока. В структуре предприятия имеется ферма с 325 головами дойного стада. В прошлом году на этой базе предприятие запустило цех по переработке, и на рынок была выведена новая марка мороженого из сырого молока. Пока это эксклюзивный продукт в Приморском крае, и найти его можно только в магазинах Уссурийска. По словам директора Славы АН, в ближайших планах предприятия расширение рынка для этого продукта. Правда, в эти планы не попал рынок Владивостока. Но зато поданы документы на получение права экспорта этого продукта в Китай.

«Премиум» ищет партнера

Намерения войти на китайский рынок сегодня демонстрируют поставщики практически всех сегментов рынка мороженого, даже премиального. Приморская компания ООО «ВПР Групп», работающая по франшизе с томской маркой «33 пингвина», сейчас активно ищет партнеров в Китае для поставок довольно дорогих сортов мороженого.

- Китайское направление требует денег, - говорит коммерческий директор компании Валентин МАРЦУЛЬ. - Мы делали небольшой рывок в ту сторону, но пока не получили результата, на который рассчитываем. Тем не менее мы продолжим эту работу. Китайцы относятся своеобразно к иностранному продукту, и у них свой формат торговли. Они продают в магазинах мороженое, а у нас лоточная торговля. У них тоже есть лоточная торговля, но другими продуктами. И там довольно много законодательных сложностей при получении разрешения на установку той же тележки на улице даже для самих китайских предпринимателей. Нужно пройти кучу инстанций, потратить время, деньги и т.д. Может быть, это усложняет поиск партнеров. К тому же не каждый партнер готов брать на себя раскрутку новой марки. Мы с одной компанией вели переговоры, нам говорят: «нужен эксклюзив и гарантия, что вы не будете продавать этот продукт кому-то еще кроме нас в Китае». Только на этих условиях они готовы вкладывать в рекламу и раскрутку нового для рынка продукта. Но где мы возьмем гарантию, что они будут добросовестно работать и через 2-3 месяца не откажутся? Это другая страна, и урегулировать какие-то спорные моменты по договорам не всегда возможно. Если здесь мы заключаем договор и при расторжении можем возместить какие-то свои убытки, то там все может получиться по-другому.

В ожидании поддержки

Среди проблем, связанных с выходом на китайский рынок, наиболее острой можно назвать проблему поиска надежных, стабильных партнеров. Если со стороны контролирующих органов серьезных препятствий, как правило, не возникает, то отношения в целом с партнерами Владимир Митрофанов охарактеризовал как «нестабильно стабильные». А Игорь Чижик в этой связи говорит даже о наличии фальсификата их продукции на китайском рынке, что имело определенные последствия. Всплеск покупательского интереса на первоначальном этапе сменился позже снижением продаж. В упаковке приморского продукта на рынке стали предлагать мороженое низкого качества, не имеющее ничего общего с настоящим арсеньевским продуктом.

- Мы предварительную работу вели большую, - рассказывает Владимир Митрофанов, - я лично встречался с начальником карантинной службы, погранслужбы в провинции Хейлунцзян. Есть требования закона, мы их выполнили, предварительно изучив. И сейчас проверяем буквально на каждом этапе продвижение продукта, заставляем китайцев вскрывать холодильники, смотрим температурный режим, условия в магазине, где продают наше мороженое. И в этих вопросах подход очень жесткий с нашей стороны. Наиболее проблемные вопросы в Китае сейчас для российских поставщиков связаны с дороговизной площадей, которые предлагают нам в аренду. Для мороженого, например, нужно минус 24 градуса, у них холодильники рассчитаны на минус 16-18 градусов. Для того, чтобы получить необходимую температуру хранения, нужно платить дополнительные деньги. Это очень дорого. Поэтому надо строить свои складские помещения на их территории. Не только для мороженого, но и для рыбы, и морепродуктов, и любых других продуктов, хранящихся в холодильниках. И в этом российским предприятиям нужна поддержка нашего государства.

Среди возможных мер поддержки экспорта со стороны государства приморские поставщики мороженого называют в первую очередь необходимость доступа к дешевым кредитам и компенсацию затрат на продвижение продукта, в том числе на участие в выставках. «Если наше государство даст толчок в рекламе и выставках так, как это делает китайское государство, когда оплачивает участие своих поставщиков в выставках в Москве и других городах, то мы с нашими продуктами питания быстро завоевали бы существенную долю китайского рынка», - уверены местные производители. Кроме того, они отмечают необходимость решения вопросов, связанных с логистикой, с задержками товара при прохождении пунктов пропуска на границе и т.д. «Груженая машина иногда на нашей стороне стоит по два дня», - возмущаются приморские предприниматели.

Собственно, экспортные возможности наших производителей мороженого не ограничиваются только Китаем. Владимир Митрофанов считает вьетнамский рынок довольно интересным для этого продукта, во многом схожим с китайским. Есть опыт поставок приморского мороженого и в Северную Корею, где партия без всякой рекламы была распродана за полдня. Правда, сложности с этой страной связаны с совсем другими проблемами: в Северной Корее, как известно из опыта сотрудничества с ее представителями, сложно получить оплату за поставленный товар. Не самым удачным образом складываются пока торговые отношения с южнокорейскими и японскими партнерами. Не последнюю роль в этом играют местные ассоциации производителей мороженого в этих странах, лоббирующие всевозможные запреты и барьеры для продвижения российских продуктов на законодательном уровне.

Елена АБАШЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.