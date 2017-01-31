"Ратимир" выходит из офшоров

Крупнейший дальневосточный мясопереработчик узнал новых совладельцев

У ООО «Ратимир» (крупнейший дальневосточный мясопереработчик) видоизменилась структура владельцев. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», в начале этого года среди учредителей официально появились совладелец ООО «Фреш 25» (развивает сеть одноменных гипермаркетов) Владимир СОН и совладелец «Альтаир-Авто» (официальный дилер Mercedes-Benz) Сергей БАСТРАКОВ, которым принадлежит соответственно 18,415% и 6,015% долей «Ратимира», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В то же время доля компании «Ньюмен Менеджмент Лимитед» сократилась с 41,36% до 16,93%. Кто стоит за офшором, зарегистрированным в Гонконге, остается только догадываться.

Напомним, что «Ратимир» в последнее время активно развивает производственную базу. Компания уже объявила о планах построить свиноводческий комплекс в ТОР «Михайловская» Приморского края мощностью 46 тыс. тонн в убойном весе в год. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд рублей. Запуск первой свинофермы в рамках комплекса запланирован на 2018 год.

Досье "Золотого Рога": В начале 1997 года молодые предприниматели Вадим ДЫМОВ и Александр ТРУШ открыли в бывшей столовой профтехучилища №10 на улице Давыдова во Владивостоке небольшой колбасный цех. Первое время предприятие выпускало только вареные колбасы. В кризис 1998 г. компания пережила серьезные потрясения, однако уже к 1 января 1999 года объемы производства выросли на 170%. А уже 18 января 2000 года компания открыла линию по производству полуфабрикатов. В том же году на месте недостроенного здания Владивостокского мясокомбината в пригородной зоне Владивостока «Ратимир» начал строительство нового производственного комплекса. Строительство и ремонт длились четыре года. В 2004 году «Ратимир» объединил все производство на одной площадке, что позволило серьезно увеличить мощности. В настоящее время производственный комплекс во Владивостоке представляет собой трехэтажное здание с цехами колбас, копченостей и полуфабрикатов, а также складом готовой продукции.

Одними из создателей «Ратимира» в свое время выступили приморские предприниматели Вадим Дымов и Александр Труш (разбился 27 декабря 2008 года на вертолете «Еврокоптер АS-350В3» в окрестностях села Лаухе Пожарского района по пути из Хабаровска).

До катастрофы Александр Труш и Вадим Дымов обменялись активами: Труш уступил партнеру свои доли в ООО «Дымовское колбасное производство» и ООО «Дымов-Сибирь» в обмен на дальневосточные активы группы «Дымов», в том числе сеть магазинов «Ратимир». В рамках сделки г-н Труш также увеличил долю в собственно ООО «Ратимир», после того как 25%-ный пакет Вадима Дымова был пропорционально распределен среди других владельцев компании. После смерти Александра Труша принадлежащий ему пакет долей «Ратимира» был разбит между членами семьи предпринимателя.

Успешное развитие бизнеса «Ратимира» связывают в том числе с покровительством экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА. В настоящее время в совет директоров банка «Приморье», принадлежащего супруге Дарькина Ларисе БЕЛОБРОВОЙ, входит заместитель гендиректора ООО «Ратимир» по правовым вопросам Светлана Овчарук.

Досье "Золотого Рога": ООО «Ратимир» зарегистрировано в г. Владивостоке 16 сентября 2002 года. Уставный капитал в настоящее время составляет 121 млн 108,4 тыс. рублей. В настоящее время гендиректором ООО является Роман САНКЛЕР, бывший гендиректор ООО «Компания «Грасп» (Владивосток), владеющего сахарным заводом в Уссурийске. Выручка ООО «Ратимир» за 2015 год составила 6,553 млрд рублей, чистая прибыль – 104,674 млн рублей.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в конце прошлого года «Ратимир» получил право на экспорт своей продукции в Японию, которая является одним из крупных мировых импортеров мяса, ежегодно закупая почти 400 тыс. тонн говядины, более 1,4 млн тонн свинины и более 1 млн тонн мяса птицы.

Решение Японии о допуске российских производителей свидетельствует о высоком технологическом уровне предприятий-поставщиков, обеспечении ими жестких требований по ветеринарно-санитарной безопасности.

«Япония является одной из самых строгих стран с точки зрения ветеринарно-санитарных требований, обеспечения биологической безопасности, технологического уровня предприятий. За это японские импортеры платят премию к цене, поэтому Япония является одним из самых «лакомых» рынков для экспортеров мяса», - отмечал руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей ЮШИН.

13 декабря 2016 года был подписан ветеринарный сертификат на поставки из России в Японию «готовой мясной продукции из мяса парнокопытных, прошедшей термическую обработку». Как отметили в Россельхознадзоре, подписание сертификата подвело итог длившейся с 2013 года сложной процедуры по допуску на японский рынок продукции с двух российских предприятий – «Мираторг-Запад» (калининградская «дочка» «Мираторга») и приморского «Ратимира».

Решение о допуске «Ратимира» было принято после того, как представители Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии провели инспекцию на предприятии.

Участники рынка, опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог», отмечают, что «Ратимир» в настоящее время последовательно укрепляет позиции на рынке после некоторой стадии замедления. «Компания диверсифицирует бизнес, расширяя производственную базу. Запуск современных свинокомплексов позволит ей закрыть проблему сырья, а если еще удастся выйти на рынок Японии и, в перспективе, Китая, то это будет очень серьезный игрок на дальневосточном рынке», - говорит представитель одного из конкурентов «Ратимира».

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.