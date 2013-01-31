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"Роснефть" планирует увеличить количество собственных АЗС в Приморье почти в два раза
В Приморском крае планируется создать Общественный совет по развитию конкуренции на рынке нефтепродуктов Приморского края, одним из членов которого станет представитель ИК "Золотой Рог". В совет также будут входить представители участников топливного рынка, законодательной власти, контролирующих органов, общественных организаций. Решение об этом было принято круглом столе "О прогнозах на рынке нефтепродуктов Приморского края на 2013 год", прошедшем 31 января в Приморском управлении ФАС (УФАС) России.
В ходе "круглого стола" генеральный директор ОАО "Приморнефтепродукт" Дмитрий МАСЛОВСКИЙ поделился сведениями о деятельности компании и перспективами развития Хабаровского НПЗ, а и.о. директора филиала №4 ООО "РН-Востокнефтепродукт" Андрей СЛИЗКОВ рассказал о планах компании в ближайшие годы увеличить почти в два раза количество собственных АЗС на территории края.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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