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"Роснефть" планирует увеличить количество собственных АЗС в Приморье почти в два раза

31 Января 2013, 18:07 | Приморье

В Приморском крае планируется создать Общественный совет по развитию конкуренции на рынке нефтепродуктов Приморского края, одним из членов которого станет представитель ИК "Золотой Рог". В совет также будут входить представители участников топливного рынка, законодательной власти, контролирующих органов, общественных организаций. Решение об этом было принято круглом столе "О прогнозах на рынке нефтепродуктов Приморского края на 2013 год", прошедшем 31 января в Приморском управлении ФАС (УФАС) России.

В ходе "круглого стола" генеральный директор ОАО "Приморнефтепродукт" Дмитрий МАСЛОВСКИЙ поделился сведениями о деятельности компании и перспективами развития Хабаровского НПЗ, а и.о. директора филиала №4 ООО "РН-Востокнефтепродукт" Андрей СЛИЗКОВ рассказал о планах компании в ближайшие годы увеличить почти в два раза количество собственных АЗС на территории края.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: АЗС  нефтепродукты  бензин  Роснефть  топливо  ФАС 



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Комментарии

  • Псевдоним10:33, 01.02.2013#

    Бред сивой кобылы.

  • Псевдоним23:41, 02.02.2013#

    Ждём РОСНЕФТЬ в Лучегорске! Прекрасная альтернатива АЛЬЯНСУ, с Более качественным бензином и ценой !!! Ура -РОСНЕФТЬ, АЛЬЯНС- отстой!!!

  • Псевдоним23:46, 02.02.2013#

    Целиком и полностью поддерживаю!

  • Приморец21:06, 04.02.2013#

    Цены на топливо конечно тоже увеличат, что б обогнать американцев. . . . . . . . . . . . . .

  • ИСТИНА21:10, 04.02.2013#

    ОЧЕНЬ ЖДЁМ Роснефть в г. Арсеньеве. УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСЯТ дирекцию Роснефти арсеньевцы о создании филиалов в Арсеньеве и Анучино. . . ближайшая заправка от Роснефти находится в с. Варфоломеевка. НУ ОЧЕНЬ ДОЛГО ТУДА ЕХАТЬ ЗАПРАВЛЯТЬСЯ от Арсеньева. . . .

  • Псевдоним21:54, 04.02.2013#

    В Сибирцево тоже Роснефть нужно

  • КеичиСучиро21:54, 04.02.2013#

    Альянс - барыги. цену ломят, воду недоливают.

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