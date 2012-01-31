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В Приморье стало легче дышать
31 Января 2012, 14:16 | Приморье
С начала 2011 года шесть предприятий Приморского края выполнили 26 мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В результате объем выбросов на этих предприятиях снизится на 23,01 тысячи тонн в год. Наибольшее снижение достигнуто при перевода оборудования на сжигание газа на Владивостокской ТЭЦ-2. В 2011 году из 14 котлоагрегатов станции переведено на газ 6, остальные 8 котлов планируется перевести на газ до конца 2013 года.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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