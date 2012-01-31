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В прошлом году в Приморье не зарегистрировано ни одного трудового спора

31 Января 2012, 13:45 | Приморье

Большие надежды краевые власти возлагают на развитие социального партнерства. В прошлом году в Приморье действовало 3402 коллективных договора, что составляет 106% к 2010 году. В 2011 году при участии краевой комиссии вновь было заключено трехстороннее соглашение между профсоюзами, работодателями и администрацией Приморского края о регулировании социально-трудовых отношений на 2011-2013 годы.

Как сообщили в управлении по труду Приморского края, в числе приоритетных направлений соглашения - обязательства сторон в области экономической политики, повышения доходов и уровня жизни населения, развития рынка труда и содействия занятости населения, охраны труда, окружающей среды и здоровья населения, развития социального партнёрства. Кроме того, проводились мероприятия на предупреждение возникновения коллективных трудовых споров. Благодаря этому за год в управление по труду не поступило ни одного заявления о регистрации коллективных трудовых споров. А задержки с выплатой зарплаты на том же дальнегорском «Боре» решались с участием краевой власти.

Соглашение открыто для присоединения к нему организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности, всех заинтересованных объединений работодателей и профсоюзов.

Напомним, что одной из основных задач сторон социального партнерства является соблюдение и защита трудовых прав работников на уровне предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории Приморского края.

Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".

Автор: Юрий Рогов
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