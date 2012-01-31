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Кто же станет «Предпринимателем Приморья-2011»?
Департамент экономики Приморского края начал принимать заявки на участие в конкурсе «Предприниматель Приморья – 2011». Цель конкурса - поддержать бизнесменов, добившихся наибольших успехов в своей деятельности по итогам прошедшего года.
Конкурс проводится по 15 номинациям. Среди них - «Успешный старт», «Лучший молодой предприниматель года». Также жюри определит лучшее предприятие (предпринимателя) в сфере производства продуктов питания, ЖКХ, рыболовства и рыбоводства, торговли, информационных технологий и связи, строительства, транспорта и многих других. Как сообщили в департаменте, к участию в конкурсе приглашаются предприниматели, зарегистрированные на территории Приморского края, не имеющие задолженностей по налогам и сборам.
Для участия в конкурсе необходимо до 1 апреля 2012 года включительно предоставить: анкету участника и выписку из Единого государственного реестра (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей). Подать заявку на участие можно только по одной номинации.
Анкету участника и выписку из государственного реестра можно предоставить лично по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская,16, отдел поддержки предпринимательства (вход с торца здания) с 14-00 до 17-00 ежедневно, или направить по почте: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, Департамент экономики ПК с пометкой на конверте «Конкурс «Предприниматель Приморья–2011».
Дополнительную информацию можно получить в отделе поддержки предпринимательства по телефонам (423) 220-86-41, 222-47-31, 220-54-60 или на сайте http://mb.primorsky.ru/.
"Золотой Рог".
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