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На Приморье надвигается волна лже-проверяющих с липовыми документами

31 Января 2011, 15:31 | Приморье

Причина активизации поддельных «сотрудников» с липовыми документами, считают в УФСБ по Приморскому краю, лежит в изменившемся законодательстве, а также в переименовании целых государственных структур.

Госбезопасность держит ситуацию под контролем, но предупреждает о необходимости повышенной внимательности самих граждан и бизнес-структур, особенно это касается тех, у кого плановые проверки должны пройти в 2011 году.

Первым тревожным звонком активности лже-проверяющих, стало оживление рынка поддельных удостоверений, разрешений и прочей атрибутики мошенников.

Так, в конце 2010 года в центре Владивостока произошло ДТП с участием рейсового автобуса, за рулем которого находился гражданин одной из республик бывшего Союза. Сотрудники ГИБДД Владивостока, еще не успев начать оформление происшествия, столкнулись с руководителем транспортной компании, чей автобус попал в ДТП, и который с ходу начал размахивать удостоверением сотрудника ФСБ. Но до появления оперативников УФСБ, лже-сотрудник скрылся. Сегодня он объявлен в розыск и его задержание, говорят в УФСБ, дело времени.

Хотелось бы отметить, что с 1 января на территории России вступили в силу целый ряд законов и требований, по которым ужесточается миграционная политика в части ведения бизнеса. Теперь любой мигрант, решивший встать у прилавка за пределами крытого рынка - вне закона. Однако предупреждают эксперты, проследить исполнение такого положения, в силу ограниченности сил и средств у контролирующих органов, весьма затруднительно.

Но данные распоряжения с соответствующим набором документов и разрешений носят рекомендательный характер, несмотря на то, что подкреплены внушительными административными санкциями.

В связи с этим, предупреждают в УФСБ, не исключено появление на подпольном рынке большого количества всякого рода удостоверений, бланков, корочек и прочей "контролирующей атрибутики", с целью подменить собой органы власти и на этом неплохо заработать.

Ежегодно сотрудники УФСБ, прокуратуры, УВД по Приморскому краю выявляют сотни поддельных документов, которыми пользуются проходимцы всех мастей.

За неправомерное использование и тиражирование документов силовых структур, фондов и объединений, приближенных к таковым, под суд попадают целые организации, ранее ни в чем подобном не замешанные и не замеченные.

Не так давно Приморский краевой суд приостановил деятельность целой организации, которая, в частности, использовала на своих бланках и документах лигатуру и символику, указывавшую на принадлежность организации и ее фонда к органам госбезопасности.

В ходе расследования деятельности этой организации оперативниками УФСБ были выявлены и изъяты объемные партии уже готовых бланков удостоверений, всяческих разрешений и пропусков, после чего дело из общественной плоскости перешло в плоскость уголовную.

В этом году с введением закона "О полиции" будет сделан очередной шаг в реформировании системы МВД. Это приведет к переименовании целой правоохранительной структуры. Как предупреждают в УФСБ по Приморскому краю, именно такая глобальная смена вывески позволяет наживаться жуликам от всевозможных фондов и организаций, а также "черным полиграфистам".

Автор: Юрий Рогов
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