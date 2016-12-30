Дмитрий КУДИНОВ, генеральный директор ООО "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус": Событием в 2016 году для нас стал выпуск юбилейного 100-тысячного автомобиля Mazda

Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»

- События, дающие импульс для продолжения продуктивной работы и непрерывного развития компании «МАЗДА СОЛЛЕРС» – вот что прежде всего хочется отметить в итогах уходящего года. Такими событиями в 2016 году для нас стали: выпуск юбилейного 100-тысячного автомобиля Mazda и подписание специального инвестиционного контракта с Министерством промышленности и торговли РФ по созданию на территории Приморского края промышленного производства новейших двигателей Mazda SkyActiv-G.

Конец года ознаменовался успешным прохождением сертификации на соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям стандарта ISO 9001:2015. Это достижение – результат работы единой команды, частью которой является каждый сотрудник «МАЗДА СОЛЛЕРС».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.