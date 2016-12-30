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Ярослав РОЗЕНБАУМ, управляющий ДВ филиалом банка "Интеза": За год работы Свободного порта Владивосток наблюдаются значительные изменения

30 Декабря 2016, 17:00 | Приморье

Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»

- За год работы Свободного порта Владивосток наблюдаются значительные изменения, прежде всего, в экономическом пространстве Приморского края. Банки, со своей стороны, учитывая тот факт, что абсолютное большинство резидентов СПВ являются российскими компаниями, разрабатывают для них специальные программы лояльности и сотрудничества, снижают ставки по кредитам. Что касается банка «Интеза», то ряд резидентов СПВ являются нашими клиентами. Кроме того, мы активно работаем с ними, в частности, по линии таких организаций, как «Деловая Россия» и «Опора России».

Что касается повседневной жизни города и края, то тут пока изменения не столь значительные. Я связываю это с определенной медийной тишиной, которая присутствует в освещении вопросов развития СПВ. Простым приморцам эта тема пока, к сожалению, не слишком близка, и они еще не оценили все преимущества данного экономического режима.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: опрос  интеза 



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