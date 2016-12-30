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Сергей ДЫМЧЕНКО, генеральный директор ООО "Индустрия-Р": Ни я, ни моя компания пока не почувствовали на себе эффекта "cвободного порта"

30 Декабря 2016, 16:20 | Приморье

Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»

- Ни я, ни моя компания пока не почувствовали на себе эффекта «cвободного порта». Нас это новшество пока никак не коснулось. Сегодня сложно сказать, что мы сами ожидаем от всего этого. Возможно, для нас было бы очень здорово, если к нам повалили бы иностранцы, которым необходима наша оценка. А что-либо другое – это отдаленный интерес.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: индустрия-р 



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