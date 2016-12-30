Людмила ДАВЫДЕНКО, директор ООО "РЭЦС "Властра": Никто из строителей за минувший год не почувствовал, что стало лучше. Зато всем стало труднее

Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»

- Рано говорить о каких-то достижениях Свободного порта. Подготовительный период, из которого этот проект пока не вышел, видимых результатов не имеет. Сам подготовительный период у нас наиболее заметно проявился в переделе полномочий в городской и краевой администрациях. Уже после того, как новые люди будут расставлены, можно рассчитывать, что заработает «денежный кран» и появятся первые результаты.

В целом, на мой взгляд, никто из строителей за минувший год не почувствовал, что стало лучше. Зато всем стало труднее. В том числе и резидентам Свободного порта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.