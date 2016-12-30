Сергей ФЕДОРЕНКО, заместитель директора НП СРО "Альянс строителей Приморья": Мы еще станем свидетелями изменений в деловом климате Приморья

Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»

- Режим Свободного порта и ТОРы рассчитаны на производителей, которых в Приморском крае не так уж много. Строительства, торговли эти режимы прямым образом не касаются. Так что в завершающемся году мы не почувствовали значительного влияния этих нововведений. Тем не менее, не стоит спешить с выводами: непроизводственные сферы бизнеса, которые связаны с обслуживанием производства, это влияние на себе еще ощутят.

Думаю, в целом мы еще станем свидетелями изменений в деловом климате Приморья. Пока же прошло мало времени: только в теории проекты Свободного порта Владивосток и ТОРы требуют трех лет для налаживания полноценной работы. На практике же, думаю, потребуется около пяти лет. Стоит отметить, что положительная динамика уже заметна: некоторые производственные предприятия в сфере строительства (например, стройматериалы) уже оформили себе участки в ТОРе «Надеждинский» и успешно развиваются. Как следствие – увеличение рабочих мест, поступление на строительный рынок более дешевого товара.

Думаю, что критика, которую мы часто слышим в адрес новых режимов, исходит от тех представителей деловой среды Приморья, которые не связаны с производством. Они не знают о том, что совещания на эту тему в крае проводятся чуть ли не каждый день, не участвуют в этих совещаниях и выражают необъективное мнение.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.