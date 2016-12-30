Андрей МИЧУЛИС, партнер компании Tiger Consulting: Качественным показателем улучшения инвестклимата стали действия со стороны азиатских инвесторов по созданию бизнеса в России

Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»

- Мы можем говорить, что наблюдали на протяжении 2016 года эволюцию отношения бизнеса к Свободному порту Владивосток от острожного и недоверчивого в начале года до решительно инициирующего новые проекты в рамках СПВ в конце года. К нам стали возвращаться первые клиенты с вопросами: «Есть новые проекты – как можно использовать инструменты поддержки Свободного порта Владивосток для них?»

Полагаю, что качественным показателем улучшения инвестиционного климата в регионе стали конкретные действия со стороны азиатских инвесторов по созданию бизнеса в России. Так, наши клиенты, китайские компании, уже стали резидентами СПВ, а для южнокорейских бизнесменов мы закончили формировать пакет документов для ТОР. Все это означает приход иностранных инвестиций в экономику и создание новых рабочих мест в крае.

Слабым местом продолжает оставаться неразвитость нормативно-правовой базы для таких государственных программ. Однако встреча президента Владимира ПУТИНА с резидентами СПВ в дни ВЭФ в сентябре показала, что власть намерена слышать бизнес и работать совместно по совершенствованию законодательства. И мы видим прогресс в этом направлении.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.