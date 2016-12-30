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Андрей МИЧУЛИС, партнер компании Tiger Consulting: Качественным показателем улучшения инвестклимата стали действия со стороны азиатских инвесторов по созданию бизнеса в России
Деловая газета «Золотой Рог» в качестве традиционного предновогоднего опроса задала своим читателям и партнерам вопрос: «Как вам и вашей компании жилось в Свободном порту Владивосток в уходящем году?»
- Мы можем говорить, что наблюдали на протяжении 2016 года эволюцию отношения бизнеса к Свободному порту Владивосток от острожного и недоверчивого в начале года до решительно инициирующего новые проекты в рамках СПВ в конце года. К нам стали возвращаться первые клиенты с вопросами: «Есть новые проекты – как можно использовать инструменты поддержки Свободного порта Владивосток для них?»
Полагаю, что качественным показателем улучшения инвестиционного климата в регионе стали конкретные действия со стороны азиатских инвесторов по созданию бизнеса в России. Так, наши клиенты, китайские компании, уже стали резидентами СПВ, а для южнокорейских бизнесменов мы закончили формировать пакет документов для ТОР. Все это означает приход иностранных инвестиций в экономику и создание новых рабочих мест в крае.
Слабым местом продолжает оставаться неразвитость нормативно-правовой базы для таких государственных программ. Однако встреча президента Владимира ПУТИНА с резидентами СПВ в дни ВЭФ в сентябре показала, что власть намерена слышать бизнес и работать совместно по совершенствованию законодательства. И мы видим прогресс в этом направлении.
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- Сергей ДЫМЧЕНКО, генеральный директор ООО "Индустрия-Р": Ни я, ни моя компания пока не почувствовали на себе эффекта "cвободного порта"
- Людмила ДАВЫДЕНКО, директор ООО "РЭЦС "Властра": Никто из строителей за минувший год не почувствовал, что стало лучше. Зато всем стало труднее
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