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В Приморье строители помогли девушке с ограниченными возможностями

30 Декабря 2016, 15:00 | Приморье

С 1 декабря Татьяна ЗАЙЦЕВА, прикованная к инвалидной коляске, смогла приступить к работе в мастерской по ремонту радиоаппаратуры и оборудования Владивостокской общественной организации инвалидов «Милосердие» на проспекте 100-летия, 128а в районе ф. «Заря».

И это стало возможным благодаря тому, что строители группы компаний «Армада» построили для этой мастерской подъемник для инвалидов и модернизировали вход в мастерскую, сделав его удобным для них.

Председатель общественной организации «Милосердие» Эдуард АХТЫРЦЕВ отметил:

- Это для нас такой подарок, что эмоции просто зашкаливают! Нам не верилось, что у нас когда-то будет такая доступная среда для деятельности мастерской. Действительно, людям с ограниченными возможностями теперь стало намного удобнее: проход стал шире, ступеньки - ниже, козырек, появился поручень, за который можно держаться, спускаясь. А самое главное – у нас теперь есть лифт, и инвалид, который передвигается с помощью коляски, может спуститься в мастерскую и подняться наверх.

Он сообщил, что сама по себе эта мастерская социально ориентированная на обслуживание инвалидов и за срок ее существования, немногим более года, здесь было выполнено 55 бесплатных ремонтов людям с ограниченными возможностями. И делали эти ремонты люди этой же категории, работающие здесь.

Надо сказать, что до того, как строители обустроили вход, многих клиентов мастерской приходилось принимать буквально на улице, потому что инвалиду-колясочнику попасть в помещение было практически невозможно. Теперь же он самостоятельно может попасть в мастерскую, и если ремонт его аппаратуры не сложен, то она может быть исправлена буквально в тот срок, который требуется человеку, чтобы немного посидеть, отдохнуть и пообщаться с другими.

- Я даже не верила, что это будет так быстро построено, потому что знаю, насколько такие вещи сложно достигаемы, - сказала Татьяна Зайцева. - Теперь я смогу работать с людьми, общаться в социуме. И это очень здорово. Мне очень надоело сидеть дома, когда я могла бы работать.

На самом деле, действительно, с осуществлением этого проекта были проблемы. Подрядчик нашелся не сразу. Его предлагалось выполнить еще в прошлом году в рамках госпрограммы «Доступная среда». Но условия, по которым подрядчик должен был сам закупить необходимое оборудование, и выполнить строительные работы, и лишь затем получить за них денежное возмещение, никого не устраивали. Но «Армада» все-таки решилась и сделала, за что заслужила от «Милосердия» большое спасибо.

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: милосердие  Армада 



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