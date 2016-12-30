Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье по резонансному делу неустановленное лицо так и осталось неустановленным
На минувшей неделе Приморский краевой суд огласил решение по делу о незаконном отчуждении объектов недвижимости из госсобственности на сумму свыше 500 млн руб. Итогом пятилетнего судебного разбирательства стали реальные сроки для бывшего главы управления Министерства имущественных отношений России по Приморью Игоря МЕЩЕРЯКОВА, бывшего председателя комитета по Управлению государственным имуществом Приморья Владимира КНИЖНИКА и еще ряда лиц.
По версии следствия, преступное сообщество чиновников и предпринимателей, возглавляемое неустановленным лицом, занималось отчуждением находящихся в госсобственности объектов недвижимости и продажей их подконтрольным структурам. Всего, по данным следствия, было незаконно отчуждено более 30 объектов. По решению суда Игорь Мещеряков получил 12 лет колонии, Владимир Книжник - 11 лет, экс-директор КГУП «Госнедвижимость» Андрей СМОЛИН - 7 с половиной лет, экс-директор Дальневосточного филиала ФГУП «Федеральная логистика» Феликс КРУЧ - 6 лет. Всего по данному делу осуждено 13 человек. Еще один подозреваемый, бывший депутат ЗС ПК и президент строительной компании «ДВ Стройсвязькомплекс» Юрий СТЕПАНЧЕНКО по-прежнему находится в международном розыске. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Кроме того, суд утвердил список объектов недвижимости, которые предписано вернуть в государственную собственность. Речь идет об объектах по адресам во Владивостоке: Фокина, 26а, Иртышская, 21, Фокина, 14/1, Уткинская, 1, Светланская, 47, Луцкого, 21, Батарейная, 6а, Пограничная, 15а, Бородинская, 14, Красного знамени, 10, Лазо, 9, Березовая, 22, Луговая, 30, Алеутская, 45а, Пограничная, 2, Девятая, 4, Комарова, 10, Снеговая, 6, Девятая, 20, 1-я матросская, 11, Гульбиновича, 5, Нейбута, 34, Рында, 19, Острякова, 24, Токаревская кошка, 1. Один объект расположен в Артеме по адресу: 1-я западная, 22.
Добавим, что главный фигурант дела, Игорь Мещеряков, свою вину не признал. В ходе процесса он не раз высказывал мнение о том, что уголовное дело имело своей целью устранение с поста губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА.
Юрий РОГОВ.
Новости тематики
- В Приморье по резонансному делу неустановленное лицо так и осталось неустановленным
- В Приморье патент стал дешевле
- Во Владивостоке кафе нарушило Земельный кодекс РФ
- В магазинах Приморского края появилась продукция резидентов ТОР
- В Приморье в известном супермаркете опечатали кухонное оборудование и инвентарь
- Под звездой Свободного порта
- Предпринимательство - это в первую очередь риск!
- Вместо "безвиза" в Свободном порту будет "упрощенка"
- Центр развития предпринимательства - бесплатный путеводитель в мире бизнеса
- Предпринимателям Владивостока оказана финансовая поддержка в размере 40 млн рублей
Новости раздела
- Дмитрий КУДИНОВ, генеральный директор ООО "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус": Событием в 2016 году для нас стал выпуск юбилейного 100-тысячного автомобиля Mazda
- Ярослав РОЗЕНБАУМ, управляющий ДВ филиалом банка "Интеза": За год работы Свободного порта Владивосток наблюдаются значительные изменения
- Сергей ДЫМЧЕНКО, генеральный директор ООО "Индустрия-Р": Ни я, ни моя компания пока не почувствовали на себе эффекта "cвободного порта"
- Людмила ДАВЫДЕНКО, директор ООО "РЭЦС "Властра": Никто из строителей за минувший год не почувствовал, что стало лучше. Зато всем стало труднее
- Сергей ФЕДОРЕНКО, заместитель директора НП СРО "Альянс строителей Приморья": Мы еще станем свидетелями изменений в деловом климате Приморья
- Андрей МИЧУЛИС, партнер компании Tiger Consulting: Качественным показателем улучшения инвестклимата стали действия со стороны азиатских инвесторов по созданию бизнеса в России
- В Приморье строители помогли девушке с ограниченными возможностями
- В Приморье по резонансному делу неустановленное лицо так и осталось неустановленным
- В Приморье строить доступное жилье выгоднее за пределами Владивостока
- В 2017 году Генеральный план столицы Приморья планируется обновить
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье коммерческая недвижимость уже не обогащает
- Владивостоку простили без малого миллиард рублей долга
- Банк жены Дарькина сворачивает программу "Мой дельфин"
- Корея отбивается от нелегальных трудовых мигрантов из Приморья
- Во Владивостоке попытались продать школу
- В Приморье будут судить директора управляющей компании за дачу взятки
- Губернатор Приморского края подведет итоги года
- "Приморские партизаны" могут вновь лишиться свободы
- Владимир Путин впервые за многие годы ни разу не упомянул Владивосток
- Выявить контрафактный алкоголь приморцам помогут смартфоны