В Приморье по резонансному делу неустановленное лицо так и осталось неустановленным

На минувшей неделе Приморский краевой суд огласил решение по делу о незаконном отчуждении объектов недвижимости из госсобственности на сумму свыше 500 млн руб. Итогом пятилетнего судебного разбирательства стали реальные сроки для бывшего главы управления Министерства имущественных отношений России по Приморью Игоря МЕЩЕРЯКОВА, бывшего председателя комитета по Управлению государственным имуществом Приморья Владимира КНИЖНИКА и еще ряда лиц.

По версии следствия, преступное сообщество чиновников и предпринимателей, возглавляемое неустановленным лицом, занималось отчуждением находящихся в госсобственности объектов недвижимости и продажей их подконтрольным структурам. Всего, по данным следствия, было незаконно отчуждено более 30 объектов. По решению суда Игорь Мещеряков получил 12 лет колонии, Владимир Книжник - 11 лет, экс-директор КГУП «Госнедвижимость» Андрей СМОЛИН - 7 с половиной лет, экс-директор Дальневосточного филиала ФГУП «Федеральная логистика» Феликс КРУЧ - 6 лет. Всего по данному делу осуждено 13 человек. Еще один подозреваемый, бывший депутат ЗС ПК и президент строительной компании «ДВ Стройсвязькомплекс» Юрий СТЕПАНЧЕНКО по-прежнему находится в международном розыске. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Кроме того, суд утвердил список объектов недвижимости, которые предписано вернуть в государственную собственность. Речь идет об объектах по адресам во Владивостоке: Фокина, 26а, Иртышская, 21, Фокина, 14/1, Уткинская, 1, Светланская, 47, Луцкого, 21, Батарейная, 6а, Пограничная, 15а, Бородинская, 14, Красного знамени, 10, Лазо, 9, Березовая, 22, Луговая, 30, Алеутская, 45а, Пограничная, 2, Девятая, 4, Комарова, 10, Снеговая, 6, Девятая, 20, 1-я матросская, 11, Гульбиновича, 5, Нейбута, 34, Рында, 19, Острякова, 24, Токаревская кошка, 1. Один объект расположен в Артеме по адресу: 1-я западная, 22.

Добавим, что главный фигурант дела, Игорь Мещеряков, свою вину не признал. В ходе процесса он не раз высказывал мнение о том, что уголовное дело имело своей целью устранение с поста губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.