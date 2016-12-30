В Приморье строить доступное жилье выгоднее за пределами Владивостока

Однако найти там реального покупателя оказывается значительно сложнее

Исследование Деловой газетой «Золотой Рог» рынка многоэтажного новостроя в Приморье показывает, что строить доступное жилье сегодня выгоднее за пределами Владивостока, нежели в его исторических границах.

Простое сравнение показывает, что самое доступное жилье в соседних с краевой столицей городах оказывается в полтора-два раза дешевле, дорогое – в три-пять раз. Строящееся по тем же технологиям и из аналогичных материалов!

Эксперты отмечают, что скромный потребитель уже потихоньку потянулся в уссурийский «Радужный», в «Артемовские высоты» и прочие перспективные проекты. Для хороших специалистов, ищущих надежный заработок, становятся интересны квартиры в Находке и в Большом Камне. При том, что по новому жилью им обещаются различные варианты аренды и «в собственность». Жилье по таким ценам в какой-то степени интересно и покупателям из других регионов.

За пределами Владивостока строительство многоэтажного многоквартирного жилья сегодня сосредоточено в Уссурийске, Артеме и Находке. В перспективе – активно пойдет в Большом Камне. В иных приморских городах и поселках если такое жилье и строится, например, по программе переселения граждан из аварийного жилья, то оно практически не замечается рынком. Так, проект, осуществляемый в перспективном Надеждинском районе, сегодня требует очень серьезных пропагандистских усилий, чтобы вызвать к себе интерес реального покупателя.

Недоумение вызывает отсутствие живых проектов многоэтажного жилья в южной части Хасанского района, где оно может быть активно востребовано многими дальневосточниками, которые сюда часто приезжают на отдых, и теми, кто их обслуживает. Безусловно, сами люди предпочитают строить в этих живописных местах индивидуальное жилье, и оно активно строится. Но сбрасывать со счетов то, что многоэтажка здесь тоже очень перспективна, нельзя.

Для потребителя разнообразием предложений достаточно дешевого нового многоэтажного жилья от ряда инвестиционно-строительных компаний особенно интересен Уссурийск. Когда «квадрат», пусть и под новогоднюю акцию, предлагается дешевле, чем по забуксовавшей госпрограмме «Доступное жилье», это очень интересно. При том, что на днях от популярной программы были вынуждены отказаться Находка и Владивосток в части строительства такого жилья в районе Змеинки. Акционная цена в 30 тыс. рублей за «квадрат» в коммерческом жилом новострое Уссурийска показывает, что застройщик может создавать относительно дешевый строительный товар, привлекательный для людей невысокого достатка.

Конечно, для краевого центра 30 тыс. за «квадрат» явно несуразная цена. Так, например, для того, чтобы удержаться на нижнем «программном» уровне цены в 35 тыс. рублей за «квадрат», застройщик вынужден покрывать свои затраты за счет коммерческих продаж «квадрата» по 62 тыс. рублей в этих же домах жилого района Снеговая Падь «Д». За пределами Владивостока столь явного «паразитирования» программного жилья за счет коммерческого нет, поскольку рыночные цены на квартиры недалеко ушли от тех, под которые реализуются различные федеральные и краевые жилищные программы, правда, требующие отделки квартир в пределах экономкласса.

Генеральный директор ООО «ИК «Восточные ворота» Иван БУЛЕНОК отмечает, что эта компания, оставаясь во Владивостоке, сегодня активно строит по всему краю, где требуется относительно недорогое жилье. Минимизация затрат, доброе отношение со стороны муниципальных властей, куда компания зашла, сочетание многоэтажного и индивидуального типового жилья позволяют ей предлагать «квадрат» по действительно разумным для небогатого потребителя ценам. Компания удачно вписывается в жесткие по финансированию муниципальные и пр. госзаказы на жилье, она стала подрядчиком для отдельных немногих предприятий края, имеющих на сегодня свои жилищные программы. Используя оправдавший себя метод работы в паре с молодежно-строительным кооперативом «Варяг», эта компания постоянно ведет переговоры о строительстве многоэтажного жилья в тех приморских городах и районах, на которые другие застройщики просто не замахиваются.

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.