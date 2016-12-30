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В 2017 году Генеральный план столицы Приморья планируется обновить
Конкурс на его разработку выиграло проектное бюро из Омска. Об этом на пресс-конференции по итогам работы Думы Владивостока в уходящем году сообщил председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил ВЕСЕЛОВ.
По словам Веселова, уже в будущем году победитель конкурса должен будет предоставить проект Генерального плана Владивостокского городского округа на обсуждение. Депутат высказался за то, чтобы скоординировать работу по корректировке Генплана с принятием Стратегии развития Владивостока до 2030 года, которая в настоящее время дорабатывается специалистами ДВФУ.
Напомним, что в последний раз новый Генеральный план Владивостока утверждался в сентябре 2008 года, перед началом строительства объектов саммита АТЭС.
Евгений СИДОРОВ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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