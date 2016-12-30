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Третью очередь автомагистрали Владивосток - Находка оценили в 20,67 млрд

30 Декабря 2016, 10:30 | Приморье

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края выбрал генподрядчика строительства третьей очереди автомагистрали Владивосток - Находка стоимостью 20,67 млрд рублей. В материалах сайта госзакупок приведено уведомление о закупке у единственного поставщика, при этом наименование поставщика не раскрывается.

Речь идет о строительстве в 2017-2020 годах очередного отрезка строящейся автомагистрали - от 18-го до 40-го километра. Первый участок (от трассы Владивосток - Хабаровск до развязки близ аэропорта Кневичи) был построен в 2013 году, второй участок (обход города Артема) - в 2016 году.

Ранее, в августе 2016 года, вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ поручил Минвостокразвития и Минтрансу РФ изыскать средства на продолжение строительства автодороги.

Строящаяся автомобильная дорога Владивосток - Находка - порт Восточный является частью международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-1». Трасса станет важной транспортной артерией юга Приморского края, связав между собой три крупных порта России - Владивосток, Находку и Восточный, а также южные районы Приморского края.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: дороги  строительство 



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