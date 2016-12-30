Приморье может не дождаться новых энергостроек

ПАО «РусГидро» скорректировало сроки запуска трех новых ТЭЦ на Дальнем Востоке. По новым данным, первая очередь Якутской ГРЭС-2 начнет работу в 2017 году, Сахалинская ГРЭС-2 и ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край) - в 2018 году. Таким образом, по графику в этом году была сдана только ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке.

«Мы («РусГидро») уже завершили строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ (сдана в декабре, первоначально запуск планировался на 2015 год. – Прим. авт.). В 2017 году планируем пустить первую очередь Якутской ГРЭС-2 мощностью 193,5 МВт по производству электроэнергии и 467 Гкал/ч по производству тепловой энергии. На 2018 год на территории Дальнего Востока запланированы пуски первой очереди Сахалинской ГРЭС-2, а также ТЭЦ в городе Советская Гавань мощностью по 120 МВт каждая», - сообщил генеральный директор компании Николай ШУЛЬГИНОВ.

Ранее пуск Якутской ГРЭС-2 планировался на текущий год, Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в Совгавани - на 2017 год. Проблемы возникли прежде всего из-за повышения стоимости подрядных работ.

«РусГидро» начало проект строительства четырех электростанций на Дальнем Востоке с привлечением 50 млрд рублей из госбюджета в 2013 году еще при бывшем гендиректоре Евгении ДОДЕ. Первоначально планировалось, что объекты будут введены в эксплуатацию в 2015-2016 годах, но пока построена только одна станция - вторая очередь Благовещенской ТЭЦ.

По последним данным, общая стоимость строительства четырех ТЭЦ на Дальнем Востоке (без учета ТЭЦ «Восточная») составит 112 млрд рублей.

За все в ответе

Ранее большую стройку вело входящее в группу «РусГидро» ПАО «РАО ЭС Востока», управляющее дальневосточной энергетикой с 2008 года после ликвидации «РАО ЕЭС Востока». Однако на фоне долговых проблем дальневосточного энергохолдинга в середине ноября совет директоров «РусГидро» принял решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по строительству трех дальневосточных теплостанций - Сахалинской ГРЭС-2, Совгаванской ТЭЦ и Якутской ГРЭС-2 - управляющей компании «ГидроОГК». До этого стройки находились в доверительном управлении «РАО ЭС Востока». Благовещенская ТЭЦ в Амурской области пока остается под контролем «РАО ЭС Востока».

Досье "Золотого Рога": «РАО Энергетические системы Востока» - крупнейший поставщик электрической и тепловой энергии на Дальнем Востоке. Холдинг создан 1 июля 2008 года для управления энергетическими компаниями, осуществляющими деятельность в Объединенной энергосистеме Востока (Приморский и Хабаровский края, Амурская область, Еврейская АО и юг Якутии), а также в шести изолированных энергосистемах. В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК), ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго», а также ПАО «Передвижная энергетика» (Москва). Установленная электрическая мощность объектов генерации холдинга составляет 8 тыс. 924 МВт.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в настоящее время запущен процесс постепенного сокращения функционала «РАО ЭС Востока», попавшего в долговую яму. Предполагается, что компания сохранит статус юридического лица, но управлять большой энергетикой Дальнего Востока будет «РусГидро».

«Мы уже приступили к объединению управленческих аппаратов. Сейчас занимаемся уменьшением количества уровней управления, что увеличит скорость принятия решений. Создается четкая система ответственности за состояние объектов, и растет контроль за использованием средств «дочек». В следующем году мы планируем перейти к модели, в которой «РусГидро» останется единоличным исполнительным органом «РАО ЭС Востока» и начнет фактически управлять субгруппой, как ранее это делал исполнительный аппарат «РАО ЭС Востока», - пояснил Николай Шульгинов.

Общая задолженность по кредитам и займам компаний дальневосточного энергохолдинга на 1 декабря составила 108,4 млрд рублей.

В настоящее время «РусГидро» готовит проведение дополнительной эмиссии акций в пользу ВТБ.

«Абсолютно вся привлекаемая от ВТБ сумма в 55 млрд рублей пойдет исключительно на рефинансирование долговых обязательств компаний «РАО ЭС Востока» с наибольшим уровнем процентных ставок и минимальной платой за досрочное погашение. Это позволит нам рефинансировать наиболее критичную часть задолженности. Работа по улучшению условий обслуживания остающихся кредитов будет, безусловно, продолжена - так же, как и программа по продаже непрофильных активов и сокращению издержек. Все это позволит существенно улучшить финансовое положение дальневосточных компаний холдинга и направить средства, которые сейчас идут на обслуживание кредитов, на модернизацию, техническое перевооружение объектов энергетики, то есть гарантировать надежную работу всей дальневосточной энергетики», - сказал Николай Шульгинов.

Удар по Приморью

Переформатирование «РАО ЭС Востока» может негативно сказаться на двух перспективных проектах в Приморье. Идея строительства новой Артемовской ТЭЦ, которую прорабатывали в «РАО ЭС Востока», поддерживается местными властями, которые заинтересованы в новых вариантах развития угледобычи в Приморье на фоне закрытия градообразующего шахтоуправления «Восточное» (входит в структуру СУЭК).

«РАО ЭС Востока» ранее озвучивало, что новая ТЭЦ в г. Артеме будет второй по электрической мощности в Приморском крае и сможет вырабатывать не менее 670 МВт (с перспективой расширения до 800 МВт) электроэнергии и не менее 485 Гкал/ч тепловой энергии.

Досье "Золотого Рога": Сегодня самой крупной электростанцией в Приморье является Приморская ГРЭС (входит в состав филиала «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК)). Установленная электрическая мощность этой станции составляет 1 тыс. 467 МВт, тепловая - 237 Гкал/ч.

«Новая станция должна заместить, в частности, морально и физически устаревшее оборудование действующей Артемовской ТЭЦ. Нам нужна базовая станция как для наших существующих потребителей, так и для реализации наших перспективных проектов», - пояснял заместитель генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» по стратегии и инвестициям Алексей КАПЛУН.

В качестве основного топлива станции предполагается использовать бурый уголь Павловского месторождения.

«На сегодняшний день уголь остается одним из наиболее дешевых и востребованных видов топлива в большой энергетике. Его использование позволит обеспечить работой приморских угольщиков, снизить издержки при закупке и транспортировке топлива, повысить надежность топливоснабжения станции. Для снижения негативного воздействия нового энергообъекта на окружающую среду проектом предусмотрена установка самых современных систем очистки промышленных выбросов», - отмечал Алексей Каплун.

Туманное будущее ожидает и еще один перспективный проект – строительство Уссурийской ТЭЦ. Еще на первом Восточном экономическом форуме «РАО ЭС Востока» заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по проекту строительства новой станции с Хэйлунцзянским энергомашиностроительным альянсом «Амур Энерго-Строй Альянс». Но китайцы, как это часто бывает, тихой сапой «съехали» с проекта.

Японский интерес

На этом фоне вполне прогнозируется обращение за помощью в Японию. Во время недавнего визита в Токио президента России Владимира ПУТИНА ПАО «РусГидро» подписало соглашения о сотрудничестве с японскими Mitsui, Kawasaki, Komai Haltec и Sojitz Corporation.

Сотрудничество предполагается сразу по пяти направлениям: ветровая и геотермальная энергетика, проекты ГАЭС, водородные проекты и модернизация тепловых станций.

В частности, с Mitsui стороны подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам реализации проектов сотрудничества, меморандум о намерениях по локализации производства ветровых энергоустановок в РФ. Партнером по этому соглашению также выступит Komai Haltec.

«РусГидро» также подписало совместную декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с правительством Якутии и Японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий и соглашение о сотрудничестве по расширению использования газотурбинных установок при реализации проектов на Дальнем Востоке с Kawasaki и Sojitz Corporation.

Отметим, что в Приморье уже есть негативный опыт сотрудничества с японцами при наладке оборудования мини-ТЭЦ на о. Русском, заказчиком-застройщиком которых выступало АО «ДВЭУК». Основным генерирующим оборудованием мини-ТЭЦ кроме пиковых водогрейных котлов являются газотурбинные установки (ГТУ). Для малой по мощности станции «Северная» были закуплены 2 голландские ГТУ (OPRA), для «Центральной» и «Океанариума» - 7 японских ГТУ (Kawasaki) большей мощности.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», до проведения саммита АТЭС в сентябре 2012 года Торговый дом Sojitz Corporation, представляющий в России интересы концерна Kawasaki, выполнял свои обязательства по контракту исправно. То есть все неполадки устранялись быстро и эффективно, поэтому монтаж пяти японских ГТУ на мини-ТЭЦ «Центральная» прошел в срок и без особых проволочек. А вот после саммита отношение японской стороны к своим обязательствам изменилось в корне. В частности, после того как было поставлено эксклюзивное оборудование, японская компания банально решила «выкачать» максимум денег с контракта.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.