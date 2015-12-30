"Нас несколько удивляют заявления госпожи Ломакиной"

На вопросы деловой газеты «Золотой Рог» ответил генеральный директор ООО «Первая игровая компания Востока» Джон Ванг.

- Господин Ванг, в России в конце года принято подводить итоги работы. Со дня официального открытия первого казино ИРКЗ «Приморье» прошло чуть больше месяца, но уже можно говорить о первых результатах. Расскажите, оправдались ли ваши ожидания относительно экономических показателей?

- Так как наша компания зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже, я не могу давать комментарии касательно финансовых результатов, пока они не пройдут через аудиторскую проверку и не будут обнародованы на сайте Гонконгской фондовой биржи. Достаточно сказать, что первые результаты по итогам работы в течение 1,5 месяцев со дня открытия были очень удовлетворительным. Мы приятно удивлены итогами посещения туристов из Азии. Более 50% наших посетителей не являются гражданами РФ, несмотря на то, что с наступлением зимнего сезона число гостей из Азии существенно сократилось. Есть все основания полагать, что летний сезон будет очень успешен для бизнеса.

- Известно, что комплекс уже начал приносить первые налоговые отчисления в бюджет края, компания уже приняла на работу около тысячи молодых специалистов, и около 90 процентов из них - приморцы. А как помогли в реализации проекта краевые власти?

- Должен сказать, что Администрация Приморского края в лице Губернатора края Владимира Миклушевского продолжает оказывать очень значимую поддержку нашему проекту, что в большой степени помогло нам решить наши проблемы.

За счет краевого бюджета создается инфраструктура для развлекательного курорта. Так, созданы все объекты инженерной и дорожной инфраструктуры, необходимые для запуска первой очереди комплекса. Это сети водовода, локальные очистные сооружения, завершено строительство мостового перехода и автодороги. Общая сумма бюджетных вложений составляет около 800 миллионов рублей.

Владимир Миклушевский лично регулярно посещал строительную площадку и инспектировал ход работ. Кроме того, на этапе строительства по поручению Губернатора Миклушевского курирующий проект Интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье» вице-губернатор Сергей Нехаев проводил с нами еженедельные совещания и внимательно следил за ходом строительства нашего комплекса. АО «КРПК», отвечающая за реализацию проекта по развитию ИРКЗ «Приморье», сдала все обещанные нам объекты. Поддержку проекту оказало и федеральное правительство в лице полномочного представителя Президента в ДФО – заместителя председателя правительства Юрия Трутнева, который также лично посетил наш комплекс, дал свои указания соответствующим федеральным ведомствам.

- Кстати, о краевых властях. Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу одного резонансного дела. Экс-директор компании «Наш дом Приморье» Марина Ломакина, находясь под следствием, обвиняет высокопоставленных чиновников в превышении должностных полномочий и других противоправных действиях. Среди них и представители краевой Администрации. Что Вы думаете по этому поводу?

- Нас несколько удивляют заявления госпожи Ломакиной. От лица нашей компании я бы хотел заявить, что мы никогда не получали никаких неправомерных или необоснованных запросов (требований, обращений) от Администрации Приморского края или каких-либо ее представителей. за годы работы в Приморье мы никогда не сталкивалась с подобными явлениями со стороны краевых властей. Дополнительно я бы хотел сказать, что сегодня, после серии продаж ни бывший руководитель компании Олег Дроздов, ни госпожа Ломакина больше не имеют прямых акций в нашем проекте в Приморье. В настоящее время 7,5% акций нашего проекта принадлежит дискреционному доверительному фонду, бенефициарами в котором являются дети и родственники г-на Дроздова. Олег Дроздов и Марина Ломакина не имеют никаких управленческих прав в нашем проекте и не участвует в операционной деятельности.

- Что, по Вашему мнению, побуждает инвесторов вкладывать средства в приморские проекты?

- Любой разумный инвестор будет рассматривать Правительство лишь с точки зрения благоприятного инвестиционного климата, а не ждать, что оно будет тратить много денег. Приморский край, стратегически расположенный между Северным Китаем, Кореей и Японией, обладает всеми преимуществами географического положения для прибрежных проектов для их успешной реализации. ФЗ о свободном порте Владивосток, на мой взгляд, позволит Приморью более эффективно использовать быстрый экономический рост Азии, чтобы стать одним из самых богатых регионов в Российской Федерации.

- Недавно проведен аукцион, в ходе которого выбран новый резидент ИРКЗ. Одним из основных требований для будущих инвесторов был целевой взнос на строительство объектов инфраструктуры в размере 1,5 миллиарда рублей. Как Вы оцениваете столь жесткие условия для бизнеса?

- Большинство знакомых мне бизнесменов считают потенциально высокий доход гораздо более важным аспектом, нежели низкие инвестиционные затраты. Для нашей компании, мы, безусловно, предпочли бы инвестировать в потенциально высоко прибыльный проект, чем в проект с низкими инвестиционными затратами, но и с низким процентом прибыли. Другими словами, я не думаю, что это слишком жесткие условия.

- Какие еще планы по работе у ООО «Джи1 Интертейнмент»?

- Являясь Группой компаний, мы активно ищем проекты с хорошим процентом прибыли. На мой взгляд, имея благоприятную инвестиционную политику и поддержку властей, Приморье предлагает множество перспективных возможностей. В дополнение к нашей следующей фазе инвестиций в ИРКЗ, мы будем продолжать поиск проектов в туристической и развлекательной сферах.

Юрий РОГОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.