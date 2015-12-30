Из Москвы Владивосток виднее…

Восемь компаний получили статус резидента Свободного порта Владивосток. Такое решение принято на втором заседании Наблюдательного совета, который прошел в Москве. Приморские члены совета и предприниматели приняли в нем участие в режиме видеоконференции. Подробности в материале газеты "Золотой Рог":

Долгожданная великолепная восьмерка презентовала новые проекты и выразила желание создать под их реализацию новые предприятия. Это оказалось единственной возможностью быстро, уже сейчас, получить статус резидента и начать двигаться к задуманной цели. Для некоторых это был второй заход на Наблюдательный совет.

Ускорять процесс все время призывает полпред президента РФ в ДФО, председатель Набсовета Юрий ТРУТНЕВ: «Для нас важно, чтобы у этого проекта было как можно больше резидентов, что позволит создать больше новых предприятий», - заявил он на пресс-конференции после заседания правительственной комиссии во Владивостоке. И надо сказать, бизнес его слышит, небольшая очередь желающих уже образовалась.

СПВ на разогреве

По словам генерального директора ОАО «Корпорация развития Дальнего Востока» Александра КОРНЕЙЧУКА, ко второму заседанию совета уже поступило порядка 160 заявок, которые потребовали «интенсивных коммуникаций с заявителями», в результате появилась 21 оформленная заявка с обещанным объемом инвестиций в 70 млрд рублей. На низкий старт вышло 8 претендентов.

Может быть, когда получение статуса резидента встанет, как говорится, на поток, вряд ли кого-то будут интересовать их имена и сфера деятельности компаний. Пока же сотни предпринимателей присматриваются к первому опыту, преодолевая сомнения и рассчитывая собственную выгоду.

В числе свежеиспеченных резидентов главным образом компании, планирующие развиваться в области логистики. Тема приоритетная для Приморского края, и, несмотря на сегодняшние, скажем так, не лучшие времена в этой отрасли, компании, уже осваивающие этот рынок, видят здесь хорошие перспективы, уверены, что вписываются в планы развития региона. Размышляя примерно так: «пока мы построимся, грузы поедут».

ООО «Каскад» и ООО «ДЮК Авеста» намерены воспользоваться льготами и преференциями СПВ для создания транспортно-логистических комплексов (ТЛК), география - Находка, Артем, Хасан. Так, под Артемом уже несколько лет строится ТЛК, в который войдут железнодорожный комплекс, открытый контейнерный терминал и три склада на 30 тыс. кв. м. Как сообщил генеральный директор ООО «ДЮК Авеста» Сергей ХОДОВ, до конца года будет получено разрешение на строительство, уже завершены проектно-изыскательские работы, готов бизнес-план. Инвестором выступит приморская группа компаний «ЮНИОН», есть соглашение о финансировании с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Общий объем инвестиций планируется на уровне 1,5 млрд рублей.

- Производственной деятельности мы еще не вели, поэтому наше предприятие можно считать новым. К тому моменту, когда запустимся, надеемся, ситуация на грузовом рынке стабилизируется: есть тенденция импортозамещения, при сокращении импорта будет расти экспорт, - говорит бизнесмен.

Инвестиции до -25 по Цельсию

Статус резидента получил Владивостокский морской рыбный порт (ВМРП), который планирует строительство холодильного комплекса с объемом хранения 35 тыс. тонн рыбы. Как говорит член совета директоров ОАО «ВМРП» Денис САРАНА, мощностей нового современного холодильника, который придет на смену старому, хватит, чтобы с запасом удовлетворить потребности рыбной логистики «на 20 лет вперед». Помимо этого, низкотемпературный режим хранения (до -25) позволит обеспечить качественным сырьем любые предприятия рыбопереработки, которые могут появиться в Приморье. На площадке порта, по его мнению, в перспективе можно будет вести аукционную торговлю различными рыбо- и морепродуктами, а возможность долговременного хранения позволит сглаживать внутрисезонные колебания цен на рынке.

Виталий ВЕРКЕЕНКО, генеральный директор проекта СТРК «Приморское кольцо», рассказывает, что проект группы компаний Sumоtori нацелен на создание в Приморье большого спортивно-туристического центра, который должен выступить «магнитом» для привлечения в край российских и иностранных любителей мотоспорта. Предприниматель видит далеко вперед и планирует, воспользовавшись возможностями режима СПВ, реализовать четыре этапа проекта. Помимо самих гоночных трасс, инфраструктуры для обслуживания любителей мотоспорта, в пригороде Артема появятся новые гостиницы, рестораны, гольф-клуб – ведь именно этот вид развлечения предпочитают иностранцы, которые, рассчитываем, должны прийти в регион с инвестициями.

Статус резидента на втором заседании Набсовета получили также ООО «Авиаполис Янковский» с проектом создания в пригороде Артема промышленного парка. ООО «ТЕРРА» планирует на территории СПВ производство осветительных ламп и осветительного оборудования. Кстати, это пока единственная инорегиональная компания, изъявившая желание стать резидентом СПВ. Инновационное производство по переработке б/у автошин планирует ООО «ЭРЗО». И наконец, статус резидента получило ООО «Ментор», которое представило на Набсовет проект по выращиванию картофеля и свеклы в Шкотовском районе.

«Не показались ли проекты мелкими?» - адресовали свои сомнения журналисты Александру Корнейчуку. И он признал, что подобные комментарии были и от самих членов Набсовета:

- Члены совета восприняли это стоически, хотя, конечно, приятнее, может быть, было бы проголосовать за один проект со стомиллиардными инвестициями, чем за 10 маленьких. Но цель закона об СПВ - не поддержать крупный бизнес, а дать некий импульс развития инициативе людей, чтобы они понимали, что, если они хотят чего-то от того места, где живут, надо брать ответственность на себя, - прокомментировал гендиректор ОАО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Так что бизнес-инициативу никто ограничивать не собирается: картошку выращивать или логистические комплексы строить - решать бизнесу. Так же, как и нести ответственность за последствия своих решений. Как сказал Александр Корнейчук, на Набсовете в очередной раз договорились, что главным критерием отбора проектов является «отсутствие всяких критериев». «У нас нет идеи организовать некий фильтр заявителям. Любой должен иметь право получить статус резидента и льготы. Основные требования остаются неизменными: новое предприятие и инвестиции больше 5 млн рублей в течение трех лет».

Камень преткновения

Не решенным остается один из наиболее дискуссионных вопросов: в какой степени могут рассчитывать на получение статуса резидента СПВ действующие предприятия, которые возьмутся реализовывать инвестпроекты? Эта тема звучала и на втором заседании Набсовета, который поручил Минвостокразвития еще поработать над проектом изменений в ФЗ «О свободном порте Владивосток» и Налоговый кодекс РФ.

Фото Андрея САВИНА.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.