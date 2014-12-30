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Во Владивостоке зажгут "Маяк" для бизнесменов Азии
В 2015 году Владивосток продолжит укреплять свой статус центра международного сотрудничества. В конце лета в столице Приморья должен состояться Российско-азиатский форум бизнес-проектов «Маяк», где представители компаний из России и стран АТР поделятся опытом и заведут новые знакомства. По задумке организаторов, проведение в столице Приморья международного предпринимательского форума станет мощным толчком для развития бизнеса между Россией и Азией, ведь ориентирован он будет на представителей малого и среднего бизнеса.
Российско-азиатский форум бизнес-проектов «Маяк» планируется провести во Владивостоке в конце августа 2015 года на базе Дальневосточного федерального университета. Организатором форума выступит общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», а партнерами мероприятия станут администрация Приморского края, Общественная палата РФ, Росмолодежь, крупные предприятия и банки Приморья.
По словам директора по развитию бизнеса группы компаний DNS Константина БОГДАНЕНКО, идея проведения форума появилась в апреле 2014 года. Тогда в «Опоре России» в Москве активно обсуждался «поворот» российского бизнеса в сторону Азии, и приморским членам «Опоры» было предложено организовать бизнес-форум, который бы способствовал установлению более тесных отношений между представителями бизнеса России и стран АТР.
- Для большинства азиатских бизнесменов Россия по-прежнему остается неизвестной страной. Даже если рассматривать Южную Корею, которая наиболее активно сотрудничает с РФ, то наш рынок знаком единицам компаний – это такие гиганты, как LG или Samsung. Но если вести речь о бизнесе среднего и малого размера, то нас никто не знает, - отметил Константин Богданенко. – При этом Россия, в том числе ее Дальневосточный регион, являются не самым интересным местом для работы с точки зрения азиатского бизнеса.
Именно поэтому, как считают организаторы форума, в перспективе во Владивостоке должна появиться площадка, которая станет своего рода «коннектором» между бизнес-сообществом России и азиатских стран. Большие надежды в связи с этим возлагаются как раз на бизнес-форум «Маяк», программа которого, помимо обсуждения чисто экономических вопросов, предполагает обширный культурный и спортивный блоки.
Как рассказала директор проекта «Акселератор бизнеса «Маяк» Елена КУЛИБАБИНА, перед дирекцией форума стоит задача сделать его максимально эффективным и практическим для бизнеса.
- Мы понимаем, что участники мероприятия – люди занятые, поэтому готовим качественную содержательную часть программы, приглашаем интересных международных спикеров. Они не только выступят с докладами по текущей ситуации на рынке, но и дадут советы, проведут консультации для бизнесменов, - сказала Елена Кулибабина. – Формат мероприятия также предполагает проведение круглых столов по различным темам и деловых переговоров «один на один» между компаниями России и азиатских стран.
Планируется, что гостями «Маяка» станут не менее 600 человек, 250 из которых представят разные регионы России, а 150 – страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Около 150 участников форума – молодые предприниматели из разных стран. В скором времени должна заработать онлайн-площадка форума, где можно будет получить всю необходимую информацию о предстоящем мероприятии, а также подать заявку на участие в нем. Кроме того, специальный программный продукт позволит предпринимателям заранее запланировать деловые встречи в рамках форума.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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