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2014 год был непростым практически для всех отраслей бизнеса
Председатель Совета директоров Группы компаний «Зеленые листья» Виктор Марченко подвел итоги 2014 года
Уходящий, 2014 год был непростым практически для всех отраслей бизнеса. Политические события и санкции западных держав сразу нашли свое отражение в экономике. Однако вместе с негативным влиянием они, безусловно, несли в себе и определенный позитив: вновь с удвоенной силой заговорили о возрождении отечественного производства, поддержке сельхозпроектов, импортозамещении.
О том, как эти разговоры отразились на региональных производителях, ощутили ли они реальную поддержку со стороны власти и институтов развития, в интервью «ЗР» рассказал председатель Совета директоров Группы компаний «Зеленые листья», председатель Комиссии по содействию экономическому росту Общественной палаты Приморского края, член Президиума общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Виктор МАРЧЕНКО.
- Виктор Васильевич, сегодня, в преддверии нового года, бизнес традиционно подводит итоги, и для многих отраслей бизнеса эти итоги не слишком радужные. Как заканчивает год группа компаний «Зеленые листья»? Что удалось сделать, а что пока так и осталось только планами?
- Год был непростой, но результативный. Надо сказать, что нам в этом году удалось сделать многое и каждое из наших предприятий получило развитие. Так, Хорольский молочный завод компании «Зеленые листья» получил сертификат системы качества ХАССП, и для нас, как для производителей, это большой шаг. Также в ходе модернизации завода мы увеличили производственные мощности, которые в следующем году будут доведены до 50 тонн в сутки. Кроме этого, мы запустили новый «народный» продукт - молоко «Семейное» в специальной большой упаковке. Стоит отметить, что потребители ценят нашу постоянную работу над качеством продукции: по итогам 2014 года био-кефир «Сельский» и молоко «Топленое» вошли в число «100 лучших товаров России».
Активно внедряем инновации на Комбинате строительных материалов - они позволяют снизить стоимость квадратного метра жилья, а в сегодняшних условиях это крайне важно.
- Но самый грандиозный проект компании - строительство «Инновационного агрокомплекса «Зеленые листья». Он был поддержан на самых разных уровнях, но стройка еще не началась. Почему?
- Сообщаю вам, что проект двигается вперед, правда, может быть, не теми темпами, какие нам представлялись ранее. Экспертиза Внешэкономбанка - это кропотливый и очень серьезный процесс. Тем более что в нашем проекте очень много инноваций, и для их оценки требуется привлечение специалистов высокого уровня. Мы сегодня уже получили положительные экспертные заключения НИИ молока и НИИ экономики сельского хозяйства. На сегодняшний день мы направили в ГК «Внешэкономбанк» целых три финансовые модели по проекту, разработанные совместно с ВЭБ-Инжиниринг. Об этом мы доложили на заседании рабочей группы, которое прошло в администрации Приморского края в декабре. Очень надеюсь, что 2015-й станет годом начала строительства агрокомплекса.
- Неоднократно озвучивалось, что в реализации проекта заинтересована и администрация Приморского края, и различные институты развития. Это приносит реальную пользу?
- Нас действительно активно поддерживают администрация Приморского края, Агентство стратегических инициатив, ОПОРА РОССИИ. И эта поддержка значима. Благодаря Агентству стратегических инициатив, например, мы получили необходимые письма из трех министерств: Министерства сельского хозяйства, Министерства экономического развития и Министерства по развитию Дальнего Востока. Совместно с администрацией края входим в состав рабочей группы ВЭБ по реализации инвестиционных проектов на территории Приморья. Таким образом, мы имеем возможность получать всю необходимую информацию из первых рук и напрямую общаться с высшим руководством ВЭБ. Кроме этого, совместно с ОПОРОЙ РОССИИ, членом президиума которой я являюсь, мы планируем инициировать внедрение дополнительных инструментов для развития малого и среднего предпринимательства в производственных сферах. Также мы обратились в АСИ с предложением проработать возможности доступа предпринимателей к проектному финансированию. Я уверен, что это очень действенный инструмент поддержки отечественных производителей, особенно в нынешних экономических условиях. Ведь недаром об этом уже неоднократно говорил президент России Владимир ПУТИН.
- Виктор Васильевич, вы являетесь председателем Комиссии по содействию экономическому росту Общественной палаты Приморского края. На ваш взгляд, общественная работа действительно приносит бизнесу реальную пользу?
- Да. Особое значение я придаю тому, что в этом году, наконец, начала свою работу Общественная палата Приморского края. По моему мнению, это важнейший инструмент для взаимодействия общества и власти. По итогам года работы в Комиссии по содействию экономическому росту Общественной палаты Приморского края уже можно отметить те направления, которые требуют особого внимания: доступ к проектному финансированию для инвесторов, привлечение бизнеса в моногорода, развитие инноваций, увеличение роста собственного производства, словом, все то, что позволит нам развивать экономику Приморья вне зависимости от валютных скачков.
Помимо инициатив членов Общественной палаты мы ждем обращений граждан и предпринимателей и готовы к совместному достижению результатов, в том числе с участием общественных предпринимательских организаций: ОПОРЫ РОССИИ, «Деловой России», Союза предпринимателей Приморского края, Торгово-промышленной палаты и других.
- Какие ожидания связываете с наступающим, 2015 годом?
- На следующий год мы ставим себе еще более серьезные цели. Я настроен на продолжение той работы, которая ведется уже сегодня, ведь, как заявил губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, «главная задача - вывести Приморье на более высокий уровень развития». По моим прогнозам, производственные отрасли получат дополнительный импульс к развитию - президентом РФ поставлена задача по импортозамещению, увеличению производства местной продукции, и мы будем работать в данном направлении. Поздравляю всех с наступающим 2015 годом и желаю реализации самых смелых идей, интересных проектов и инновационных решений!
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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