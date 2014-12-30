Председатель Совета директоров Группы компаний «Зеленые листья» Виктор Марченко подвел итоги 2014 года

Уходящий, 2014 год был непростым практически для всех отраслей бизнеса. Политические события и санкции западных держав сразу нашли свое отражение в экономике. Однако вместе с негативным влиянием они, безусловно, несли в себе и определенный позитив: вновь с удвоенной силой заговорили о возрождении отечественного производства, поддержке сельхозпроектов, импортозамещении.

О том, как эти разговоры отразились на региональных производителях, ощутили ли они реальную поддержку со стороны власти и институтов развития, в интервью «ЗР» рассказал председатель Совета директоров Группы компаний «Зеленые листья», председатель Комиссии по содействию экономическому росту Общественной палаты Приморского края, член Президиума общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Виктор МАРЧЕНКО.

- Виктор Васильевич, сегодня, в преддверии нового года, бизнес традиционно подводит итоги, и для многих отраслей бизнеса эти итоги не слишком радужные. Как заканчивает год группа компаний «Зеленые листья»? Что удалось сделать, а что пока так и осталось только планами?

- Год был непростой, но результативный. Надо сказать, что нам в этом году удалось сделать многое и каждое из наших предприятий получило развитие. Так, Хорольский молочный завод компании «Зеленые листья» получил сертификат системы качества ХАССП, и для нас, как для производителей, это большой шаг. Также в ходе модернизации завода мы увеличили производственные мощности, которые в следующем году будут доведены до 50 тонн в сутки. Кроме этого, мы запустили новый «народный» продукт - молоко «Семейное» в специальной большой упаковке. Стоит отметить, что потребители ценят нашу постоянную работу над качеством продукции: по итогам 2014 года био-кефир «Сельский» и молоко «Топленое» вошли в число «100 лучших товаров России».

Активно внедряем инновации на Комбинате строительных материалов - они позволяют снизить стоимость квадратного метра жилья, а в сегодняшних условиях это крайне важно.

- Но самый грандиозный проект компании - строительство «Инновационного агрокомплекса «Зеленые листья». Он был поддержан на самых разных уровнях, но стройка еще не началась. Почему?

- Сообщаю вам, что проект двигается вперед, правда, может быть, не теми темпами, какие нам представлялись ранее. Экспертиза Внешэкономбанка - это кропотливый и очень серьезный процесс. Тем более что в нашем проекте очень много инноваций, и для их оценки требуется привлечение специалистов высокого уровня. Мы сегодня уже получили положительные экспертные заключения НИИ молока и НИИ экономики сельского хозяйства. На сегодняшний день мы направили в ГК «Внешэкономбанк» целых три финансовые модели по проекту, разработанные совместно с ВЭБ-Инжиниринг. Об этом мы доложили на заседании рабочей группы, которое прошло в администрации Приморского края в декабре. Очень надеюсь, что 2015-й станет годом начала строительства агрокомплекса.

- Неоднократно озвучивалось, что в реализации проекта заинтересована и администрация Приморского края, и различные институты развития. Это приносит реальную пользу?

- Нас действительно активно поддерживают администрация Приморского края, Агентство стратегических инициатив, ОПОРА РОССИИ. И эта поддержка значима. Благодаря Агентству стратегических инициатив, например, мы получили необходимые письма из трех министерств: Министерства сельского хозяйства, Министерства экономического развития и Министерства по развитию Дальнего Востока. Совместно с администрацией края входим в состав рабочей группы ВЭБ по реализации инвестиционных проектов на территории Приморья. Таким образом, мы имеем возможность получать всю необходимую информацию из первых рук и напрямую общаться с высшим руководством ВЭБ. Кроме этого, совместно с ОПОРОЙ РОССИИ, членом президиума которой я являюсь, мы планируем инициировать внедрение дополнительных инструментов для развития малого и среднего предпринимательства в производственных сферах. Также мы обратились в АСИ с предложением проработать возможности доступа предпринимателей к проектному финансированию. Я уверен, что это очень действенный инструмент поддержки отечественных производителей, особенно в нынешних экономических условиях. Ведь недаром об этом уже неоднократно говорил президент России Владимир ПУТИН.

- Виктор Васильевич, вы являетесь председателем Комиссии по содействию экономическому росту Общественной палаты Приморского края. На ваш взгляд, общественная работа действительно приносит бизнесу реальную пользу?

- Да. Особое значение я придаю тому, что в этом году, наконец, начала свою работу Общественная палата Приморского края. По моему мнению, это важнейший инструмент для взаимодействия общества и власти. По итогам года работы в Комиссии по содействию экономическому росту Общественной палаты Приморского края уже можно отметить те направления, которые требуют особого внимания: доступ к проектному финансированию для инвесторов, привлечение бизнеса в моногорода, развитие инноваций, увеличение роста собственного производства, словом, все то, что позволит нам развивать экономику Приморья вне зависимости от валютных скачков.

Помимо инициатив членов Общественной палаты мы ждем обращений граждан и предпринимателей и готовы к совместному достижению результатов, в том числе с участием общественных предпринимательских организаций: ОПОРЫ РОССИИ, «Деловой России», Союза предпринимателей Приморского края, Торгово-промышленной палаты и других.

- Какие ожидания связываете с наступающим, 2015 годом?

- На следующий год мы ставим себе еще более серьезные цели. Я настроен на продолжение той работы, которая ведется уже сегодня, ведь, как заявил губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, «главная задача - вывести Приморье на более высокий уровень развития». По моим прогнозам, производственные отрасли получат дополнительный импульс к развитию - президентом РФ поставлена задача по импортозамещению, увеличению производства местной продукции, и мы будем работать в данном направлении. Поздравляю всех с наступающим 2015 годом и желаю реализации самых смелых идей, интересных проектов и инновационных решений!

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.