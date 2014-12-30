Во Владивостоке "Зеленый угол" зазеленел

Автопродавцы вновь выставляют цены в долларах

Ураган девальвации рубля изрядно проредил торговые ряды авторынка «Зеленый угол». Взбудораженные покупатели всего за пару недель успели смести с площадок большую половину из выставленных на продажу машин, а новых поступлений практически нет. Машины в Японии закупаются за иены, таможенную пошлину российское правительство считает в евро, и в рублевом эквиваленте стоимость привоза автомобиля теперь становится просто космической. После небывалого всплеска продаж дилеры «Зеленки» готовятся к самому худшему. По их словам, если рубль продолжит свое падение, то к весне рынок может опустеть окончательно.

Еще в октябре ситуацию на «Зеленом углу» можно было смело характеризовать как застой. Плотные ряды машин с нарисованными на стеклах маркерами описаниями комплектаций, и ни одной человеческой души вокруг. Редкие покупатели выискивали среди выставленных экземпляров именно «свой», который должен был подходить по цвету салона к новому костюму и обладать максимальным количеством всевозможных опций. Продавцы сидели дома и смотрели по телевизору новости Первого канала с рассказами о неминуемой катастрофе Запада.

Сегодня рынок не узнать. Даже в будние дни, чего давно уже не случалось, «Зеленка» полна народу. Покупатели с горящими глазами бегают от машины к машине, готовые забрать все и сразу, а продавцы, подстраиваясь под ажиотажный спрос, накидывают пяток-другой тысяч рублей сверх своей обычной маржи. В ранее стройных рядах автомобильного изобилия не просто пробиты огромные зияющие бреши, а снесены и свалены в кучу сами ряды. На центральной площадке царит хаос, огромные площади пустуют, оставшиеся машины стоят как попало, аналогичная картина наблюдается на всех без исключения стоянках.

«У нас всегда на продаже находилось не менее 300 машин, а сегодня едва набирается 70», - подсчитали в разговоре с «ЗР» продавцы одной из площадок. «Новых привозов нет, потому что средний срок доставки машины из Японии составляет 20 дней, а в предыдущие дни курс доллара на валютном рынке менялся по десять рублей в день как в сторону повышения, так и в сторону понижения. В таких условиях никакая работа с импортом невозможна. Закупка происходит в иенах, пошлина считается в евро, и, когда никому неизвестно, какой будет курс валют завтра или через неделю, самым разумным вариантом действий остается выжидание. Новый партий машин никто не покупает и не везет, все ждут чуда».

Стоит отметить, что чудеса гражданам России обещаны на самом верху. Президент и правительство уверяют население, что рубль по-прежнему остается крепкой и надежной валютой, и никакие доллары ему в и подметки не годятся. Однако верят правительству и президенту далеко не все. Как сообщил «ЗР» один из покупателей «Угла», представившийся Сергеем, он решил приобрести здесь машину, чтобы спасти деньги от обесценивания.

«Приехали с друзьями из Якутска. Ищем Toyota Allion и Probox, но все уже, похоже, разобрали до нас. Хороших вариантов мало, но будем забирать, то, что есть. С пустыми руками домой не поедем. Лед на реке Лена уже встал, погоним машины своим ходом. Из всех иномарок для Якутии самыми приспособленными оказались праворульные «японки», это уже проверено годами. Жалко будет, если из-за кризиса их больше не будет. Очень хорошие машины».

Цены на «Аллионы» 2010 -2012 годов выпуска колеблются в диапазоне от 750 до 880 тысэ рублей, на «Пробоксы» - от 370 до 450 тыс. Так как все новое - это хорошо забытое старое, некоторые продавцы при этом указывают цену в американских долларах, чтобы покупатель сам пересчитал по курсу ЦБ на момент покупки. Если вспомнить, что на «Зеленом углу» все измерялось в долларах практически до 2007 года, то можно сделать вывод о том, что нынешний кризис отбросил Россию как минимум на семь лет назад.

Впрочем, и продавцы, и покупатели больше склонны сравнивать события нынешнего декабря с августом 1998 года, когда экономику страны постиг дефолт. Главным же отличием от прежних времен называют непричастность к происходящему главы государства. Если в 90-х годах за все промахи отвечал в конечном итоге Борис ЕЛЬЦИН, то в сегодняшних просчетах виновным считается кто угодно, только не президент. ПУТИНУ доверяют даже те, кто в 2008 году выходил на улицы Владивостока с требованиями отменить пошлины на иномарки.

«Благодаря кризису мы распродали все, что стояло на рынке месяцами. Спасибо Владимиру Владимировичу», - поделился радостью с «ЗР» один из автопродавцов. - Что будет дальше? Не знаю. Есть президент, пусть он решает. От нас давно уже ничего не зависит. До марта доживем, а там будем думать».

Стоит отметить, что, по мнению самих дилеров, дожить до марта смогут лишь те, кто не только сумел заработать на волне ажиотажа, но и сохранил некоторые товарные запасы, переведя продажи в доллар или просто приостановив текущие операции в ожидании стабилизации. Однако, когда она наступит и наступит ли вообще, не знает никто. Единственное, что на «Зеленом углу» прогнозируют наверняка, - это новая заморозка автоимпорта, после которой связи Приморья с японским автопромом станут еще более хрупкими.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.