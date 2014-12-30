С Нового года лицензия на алкоголь поднимется в цене

С нового года стоимость годовой лицензии на торговлю алкогольной продукцией возрастет c нынешних 45 тыс. рублей до 65 тыс. рублей. Плата за продление лицензии останется на прежнем уровне и составит 2 тыс. рублей за каждую торговую точку. Всего на сегодняшний день на территории Приморья 3 тыс. 371 предприятие торговли и общественного питания имеют право торговать алкоголем, около тысячи из них находятся на территории Владивостока.

«Количество лицензиатов на протяжении последних нескольких лет остается примерно на одном и том же уровне, - говорит директор департамента лицензирования и торговли Приморского края Елена КОВАЛЬ. - Некоторое сокращение мы отмечали после вступления в силу запрета на торговлю алкоголем в нестационарных торговых объектах. Сегодня право на реализацию алкогольсодержащей продукции имеют только стационарные торговые точки, и их число стабильно».

Тем не менее, по оценкам экспертов, нелегальный алкоголь сегодня занимает примерно 30% рынка. Как правило, он продается в нелицензированных торговых точках. Хотя бывает, что грешат продажей «левого» алкоголя и предприятия, имеющие лицензию. «В 2014 году по разным причинам было приостановлено действие 9 лицензий. Но, на наш взгляд, это не отражает реальное положение дел на рынке, - продолжает Елена Коваль. - Нелегального алкоголя сегодня достаточно много, но, так как департамент сегодня имеет право проводить только плановые проверки, о которых предпринимателям известно заранее, выявить торговые точки, где торгуют контрафактом, достаточно сложно».

В преддверии новогодних праздников специалисты департамента советуют жителям Приморья быть особенно внимательными при покупке алкогольного продукта. И первое, на что стоит обратить внимание, - это цена.

«Бутылка водки сегодня не может стоит в рознице дешевле 220 рублей за бутылку 0,5 л. Это запрещено Росалкогольрегулированием. Фактически же стоимость легальной продукции не может быть ниже 240 рублей - иначе производитель будет работать себе в убыток. Если говорить о шампанских винах, то здесь также стоит обратить внимание на цену: настоящий продукт, сделанный, как и положено, из винограда, не может стоить 70 или 100 рублей», - говорят специалисты департамента лицензирования и торговли.

Также специалисты рекомендуют обратить внимание на другие признаки, которые могут свидетельствовать о подделке. «Колпачок должен быть плотно закрыт, жидкость в бутылке налита до «плечиков», но не под самое горлышко. Этикетка наклеена аккуратно, без заломов, а на бутылке должна быть указана дата разлива, которая должна быть четко видна. Выбирая шампанское, необходимо обратить внимание на внешний вид бутылки - она должна быть из темно-зеленого стекла, за исключением красного и розового шампанского. Фольга качественного шампанского не имеет заломов, допускается использование пластмассовой пробки. Качественное шампанское имеет легкий и приятный запах, если же запах резкий, а содержимое бутылки обильно пенится и крупно пузырится, значит, перед вами подделка», - отметили специалисты департамента.

Каждая легальная бутылка алкогольного напитка снабжена специальной федеральной маркой со штрих-кодом. Код должен быть занесен в единую базу государственного контроля за объемом производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции - ЕГАИС.

Покупатель может проверить легальность продукции, имея серию и номер штрих-кода. Информацию можно получить в департаменте по телефону «горячей линии»: 8 (423) 2-215-806.

Тем временем, Росалкогольрегулирование предлагает продлить срок действия акцизных марок старого образца на год - до 1 сентября 2016 года.Согласно уведомлению, размещенному на едином портале раскрытия информации, это предусмотрено проектом постановления правительства РФ. Сам проект пока не обнародован.

«Проект постановления предусматривает увеличение срока реализации алкогольной продукции, маркированной акцизными марками старого образца, с 1 сентября 2015 года до 1 сентября 2016 года», - говорится в уведомлении. Это связано с многочисленными обращениями организаций, занимающихся производством и реализацией алкогольной продукции.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.