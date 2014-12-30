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В Приморье хлеб подорожает с 1 января

30 Декабря 2014, 14:25 | Приморье

ОАО «Владхлеб» заявило об индексации отпускных цен с 1 января 2015 года. Основной причиной индексации отпускной цены стал рост цен на все слагаемые себестоимости, в том числе повышение рыночных цен на сырье, материалы и топливо, отмечает производитель.

«Цена на зерно и, следовательно, на муку растет очень быстро и скачкообразно по причинам неравномерного урожая в регионах страны (в Алтайском крае даже введен режим ЧС), невысокого качества зерна нового урожая и, главное, по причине резкого роста курса доллара, вследствие чего привлекательность экспорта зерна существенно превысила привлекательность его продажи на внутреннем рынке страны», - отмечает «Владхлеб».

По данным компании, рост цен на зерно в 2014 году составил 80%, цена на муку поднимается пропорционально, но с задержкой 3-4 недели (рост в 2014 году составил 53%). Также свою роль играет повышение цен на ГСМ. Рост уже составил 13,78%, и с 2015 года цена ГСМ вырастет еще в рамках утвержденного правительством РФ «налогового маневра».

Ожидается повышение цен на сырье (20-30%), упаковку (25-35%) и импортные ингредиенты (25-50%) в условиях роста курса валюты, ограничения рыночного предложения, вызванного санкциями и дефицитом.

На очереди повышение цен естественных монополий, включающее повышение тарифа на железнодорожную перевозку грузов на 10% с 2015 года; повышение цены на коммунальные услуги, которое составит 8,2-8,4% в 2015 году.

«Таким образом, из-за уже утвержденного роста цен естественных монополий и с учетом уже произошедшего фактического роста цен на муку, сырье и ГСМ фактический рост себестоимости хлебобулочной продукции превысит 12,7%», - отмечает «Владхлеб».

Сдерживая резкий рост цен, предприятие произведет индексацию отпускной стоимости на продукцию с 1 января в среднем только на 8,5%, или 2 рубля на 1 булку. Отпускная цена «Подольского» хлеба при этом составит 25,6 рубля за 1 булку.

В соответствии с соглашением с УФАС Приморского края ОАО «Владхлеб» уведомило управление о предстоящей индексации, предоставив калькуляцию себестоимости производства хлебобулочных изделий.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: Владхлеб 






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