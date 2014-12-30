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Росрыболовство заглядывает в портовый холодильник
У ФГУП «Нацрыбресурс» аппетит приходит на время аренды
Росрыболовство может наделить подведомственный ФГУП «Нацрыбресурс» правом перевалки рыбной продукции. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья ШЕСТАКОВ. Сейчас предприятие занимается только обслуживанием судов рыбопромыслового флота в рыбных терминалах морских портов.
Новость выглядит весьма странно - согласно своему уставу, «Нацрыбресурс» и сейчас и перевалкой, и обслуживанием может заниматься (в нем более 70 пунктов, перечисляющих виды деятельности), но не занимается этим, так как не имеет ни возможностей (инфраструктуры, сотрудников, оборотных средств), ни конкурентоспособности (ФГУП не лучшая форма для коммерческой деятельности), ни обязанности (государство давно ушло из такого рода экономической активности).
Для допуска «Нацрыбресурса» к перевалке придется создавать условия для хранения продукции вне припортовой территории, пояснил глава ведомства.
Теоретически это возможно, но экономически бессмысленно. Сегодня существующие внепортовые холодильники, находящиеся в автомобильной доступности от портов, не используются для хранения рыбы. В самих портах холодильники заполняются в среднем за год едва на 50%. Можно расширять сеть холодильников в регионах потребления, но на западе РФ тоже нет нехватки холодильников, и при этом рыба доставляется по ж/д по мере необходимости.
Такой шаг может потребоваться для создания условий развития инфраструктуры для рыбаков, отметил Шестаков. Пока они предпочитают выгружать рыбу за рубежом, так как в большинстве мировых портов, включая японские и корейские, созданы условия для выгрузки, в отличие от российских портов.
Это один из мифов Росрыболовства. Нет никаких особенных «условий для выгрузки», и нет ни одного озвученного мнения реального рыбака на этот счет. Есть основная причина, по которой владельцы товара везут его в то или иное место, - это более выгодная цена итоговой продажи (с учетом логистики и т.п.). Точка. Предпринимателям, в принципе, вообще «до лампочки», во что одеты грузчики, какие у них условия работы, хранения и что у них на обед. Никто не повезет свою рыбу хоть в новенький «с иголочки» порт, если там покупатель платит меньше или перегрузка получится дороже.
Причальные стенки в рыбных портах принадлежат государству через «Нацрыбресурс». Это позволит разработать план взаимодействия с бизнесом за счет пересмотра арендных отношений, считает Шестаков.
Вот в этом вопросе собственники портов только «за», ждут давно предложений и сотрудничества. Жаль, что последняя идея с «агентом «Нацрыбресурса» как-то не сработала...
Сейчас Росрыболовство рассматривает два варианта развития инфраструктуры рыбных портов. Согласно первому, арендатор может платить государству за пользование причальными стенками полную арендную плату, рассчитанную независимым оценщиком. Но в рамках таких отношений высок риск неисполнения арендатором своих обязательств, считает Шестаков.
За 20 лет после приватизации что-то не было на слуху примеров проблем с оплатой аренды причалов, тем более что через 3 месяца несвоевременной оплаты можно договор расторгнуть. И здесь-то как раз ФГУП и сможет показать свое рыночное преимущество на освободившемся причале. Чего, собственно, бояться тогда? Нам кажется, что здесь налицо противоречие: «мы хотим сами работать или аренду собирать»? Или речь идет о каких-то других обязательствах, не прописанных в договорах?
Последний обсуждаемый вариант - совместное использование инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства. В таком случае государство и бизнес на уровне владельцев портов совместно будут вести модернизацию, строительство, определять существенные условия оказания услуг в порту.
К сожалению, ни из одного упоминания о партнерстве со стороны Росрыболовства за последние месяцы непонятно, о какой форме ГЧП идет речь. Но сами портовики такую идею приветствуют, в принципе. Пока же конкретных форм, предложений и даже идей не было озвучено.
А вообще-то, формы совместного ведения бизнеса прописаны в ГК РФ - это ООО, АО и другие. Если бы в интересах государства было оставить себе долю в портовом бизнесе, хоть 100%, то, наверное, оно либо не приватизировало бы порты в 1990-х годах, либо национализировало (выкупило) эти доли позднее, в 2000-х или 2010-х. Примерно так, как поступали с оборонными предприятиями и целыми стратегически важными отраслями. Пока такой ситуации не наблюдается, поэтому говорить о каком-то особом интересе государства к портам (даже и к рыбным) пока не приходится. С 1990-х годов средства бюджета (или ФЦП) на развитие портов не направлялись, льгот портам тоже не предоставлялось. Может быть, с этого и стоит начать?
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Когда, наконец, ветслужбы и прочие инстанции займутся ВМРП, то работать данное предприятие перестанет, т. к. уголь с продуктами питания в том положении как сейчас находиться не могут по санитарным нормам. В связи с этим, что рыбаку всю его партию рыбы признают непригодной, он думаете не будет думать как всё это происходит в порту? И когда это в газетенке появились специалисты транспортной сферы? Или печатать заказные статьи и есть принцип журналистики?