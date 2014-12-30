"Евро Инфо Консультационный Центр Приморского края" расширил возможности поиска бизнес-партнеров

В этом году у приморских предпринимателей появились новые возможности для поиска и взаимодействия с иностранными партнерами, которые не имеют себе равных. «Евро Инфо Консультационный Центр Приморского края» (ЕИКЦ), действующий в рамках АНО «Центр поддержки экспорта Приморского края», помог многим из обратившихся сюда представителей малого и среднего бизнеса найти новых партнеров за рубежом и в других регионах России.

ЕИКЦ использует в работе глобальную международную базу данных деловых контактов, которая объединяет более 50 стран мира. Данный информационный ресурс обслуживают более четырех тысяч специалистов по внешнеэкономической деятельности по всему миру.

В России 48 центров работают с этой базой, что позволяет бизнесу налаживать не только международные связи, но и межрегиональные.

Здесь можно не только искать посредников и прямых покупателей товаров и услуг, но и получать консультации по правилам ведения бизнеса в конкретной стране, искать нужные технологии и инвестиции.

- Наш центр на безвозмездной основе оказывает информационно-аналитические и консультационные услуги, организационную поддержку внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса Приморского края. Наши услуги распространяются как на действующих, так на начинающих экспортеров, только планирующих выход на внешние рынки. Мы помогаем с новыми контактами и импортерам, - сообщил руководитель «ЕИКЦ - ПК» Дмитрий ЗАЙЦЕВ.

Одними из первых такую помощь получили предприниматели, заинтересованные в расширении рынков сбыта меда и другой продукции пчеловодства. В базе данных нашлись встречные предложения - от российских компаний, занимающихся оптовыми закупками. Нашлись и желающие экспортировать приморский мед в Китай и Южную Корею.

- Были и неожиданные для нас результаты. По просьбе коллег из ЕИКЦ Омской области мы организовали для их предпринимателей биржу контактов во Владивостоке. Кто-то быстро договорился о поставках интересующих товаров, а позже несколько предпринимателей из Омска поблагодарили нас за партнеров, которых нашли с нашей помощью. Оказывается, те помогли наладить… экспорт продукции в Китай. Омичи несколько лет пытались самостоятельно навести мосты, но у них не получалось, - рассказал он.

В декабре во Владивостоке состоялись переговоры в формате B2B (би-ту-би) с японской компанией, владеющей сетью супермаркетов. Их «фишка» - продукты из разных стран, порой весьма экзотические, чтобы покупатель мог, сделав покупки, совершить «географическо-гастрономическое путешествие». Компания заинтересовалась возможностями расширения своего ассортимента за счет поставок из Приморья морских деликатесов, кондитерских изделий, меда, напитков с добавлением дикоросов и т.д. Учитывая конкретные запросы, на переговоры были приглашены представители «Дальпико», «Приморского кондитера», «Владхлеба» и другие производители.

Как отметил Дмитрий Зайцев, приморский шоколад японским предпринимателям очень понравился на вкус. Возможно, для поставок на японский рынок будет налажено совместное производство шоколада.

Опыт этого года показал, что деловые встречи (B2B), на которых предприниматели ведут переговоры с реально заинтересованными представителями бизнеса, - один из самых эффективных форматов сотрудничества. Это направление получит поддержку и в следующем году, тем более что из-за экономического кризиса малому и среднему бизнесу придется оптимизировать свои расходы. А ЕИКЦ вместе с АНО «Центр развития экспорта Приморского края» не только берут на себя организационную работу по формированию деловой программы, подбору партнеров и ведению переговоров с принимающей стороной, обеспечивают методическими пособиями о специфике бизнеса в стране пребывания, но и оказывают визовую поддержку (приглашение), оплачивают трансфер (из/в аэропорт, перемещение между бизнес-площадками) внутри страны пребывания, аренду залов, услуги переводчика.

На декабрьском совещании Минэкономразвития, которое прошло в Ульяновске, при подведении итогов работы региональных центров развития экспорта, Центр развития экспорта Приморского края признан одним из лучших. Свой вклад в это внес и ЕИКЦ. Тут можно говорить о функционировании «единого окна», где предприниматель может получить услуги по нескольким направлениям поддержки.

Специалисты этих центров провели в этом году множество двусторонних встреч предпринимателей с иностранными партнерами, семинары и круглые столы по самым актуальным вопросам внешнеэкономической деятельности; организовали поездки приморских бизнесменов на крупные международные выставки; помогли провести маркетинговые исследования рынков стран АТР по определенным товарным группам.

Автономная некоммерческая организация «Центр развития экспорта Приморского края» создана в октябре 2013 года для поддержки малого и среднего бизнеса. Его учредителем выступила администрация Приморского края. Центр развития экспорта Приморского края и «Евро Инфо Консультационный Центр Приморского края» работают в рамках государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, поэтому все услуги оказывают бесплатно.

Налаживание контактов - первый шаг, не менее важно грамотное сопровождение переговорного процесса. У малых и средних компаний зачастую нет специалистов, готовых вести переговоры на иностранном языке. Поэтому в Центре развития экспорта им предоставляют квалифицированных переводчиков, помогают готовить презентационные и промо-материалы, занимаются технической адаптацией интернет-сайтов компаний.

В этом году приморские бизнесмены смогли побывать на крупных выставках в России и за рубежом. Это «Агропродмаш» в Москве, 14-ая Международная вьетнамская выставка производителей изделий из пластика и резины; 10-ая юбилейная Центрально-Азиатская международная выставка природоохранных технологий, управления отходами, промышленной водоочистки и «зеленых» инноваций в Казахстане; 9-ая Пхеньянская осенняя международная выставка товаров; продовольственные выставки в Шанхае, Суйфэньхэ и в Сеуле. А центр взял на себя расходы по оформлению стендов, уплате оргвзносов за участников экспозиции, обеспечил их переводчиками.

- Более 80% товаров, представлявших на выставках наш регион, были продовольственными. И иностранцы обращают внимание прежде всего на наши дикоросы, морепродукты, мед. Но мы представляли и высокотехнологичную продукцию, которую производит наш малый бизнес. В частности, речь идет о композитной арматуре. Наш опыт показал, что польза от участия в выставках есть, и часть полученных там контактов имеет продолжение, в том числе в виде экспортных контрактов, - прокомментировал генеральный директор АНО «Центр развития экспорта» Роман ГЛУШАК.

Одним из первых шагов центра стала подготовка каталога экспортной продукции Приморья. В него вошли 177 компаний, до конца года будет готов новый, расширенный выпуск, где будет размещена информация примерно о 250 действующих и потенциальных экспортерах. Посмотреть и даже скачать каталог можно на сайте (exportvl.ru).

- Мы продолжим распространять каталог на выставках, разошлем по электронной почте нашим зарубежным партнерам, в торгпредства России за рубежом, - заверил Роман Глушак.

Попасть на рынок наших соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону непросто, и здесь важно понимать, найдет ли товар свою нишу. Центр помогает предпринимателям проводить необходимые маркетинговые исследования. Так, исследование рынка продукции птицеводства в Корее, Японии и КНР, проведенное по заказу нескольких компаний, показало, что рынок этих стран заполнен собственной продукцией. Но отрицательный результат тоже результат. По крайней мере, предприниматели сэкономили собственные средства.

А вот на рынке минеральной воды в Китае нашлись свободные ниши, заключено несколько экспортных контрактов. Не все так просто, «русские» названия на этикетках мало о чем говорят китайскому покупателю, поэтому приходится создавать специальные бренды для этого рынка, учиться правильно их продвигать.

Как показали исследования и первые поставки в Китай и Северную Корею мороженого, у этого товара тоже неплохие экспортные перспективы.

Сейчас в процессе завершения исследования рынка продуктов быстрого приготовления из сублимированной морской капусты. А одна приморская компания, наладившая производство хлопьев и круп, не требующих варки, ищет партнеров в Японии, Южной Корее и Японии. Это могут быть как гостиничные сети, так и крупные супермаркеты. Масштабы рынка будут оценены в маркетинговом исследовании.

И еще несколько направлений, по которым в следующем году может сложиться сотрудничество. В Южной Корее интерес вызывает продукция из базальта. Страна готовится к зимней Олимпиаде, есть потребность в стройматериалах из полимеркомпозитов и арматурной продукции, но сначала предстоит пройти сертификацию продукции, и центр поможет в этом.

Поставками вторсырья (резиновой крошки из автопокрышек) заинтересовался целлюлозный комбинат в японской префектуре Тоттори.

Предприниматели отмечают, что самостоятельно выходить на зарубежный рынок сложно, но, когда помогает организация, созданная краевой властью, отношение к ним сразу меняется. Так что центр реально помогает,

- 2014 год был для нас очень плодотворным: мы налаживали контакты, и, надеемся, в следующем году они приведут наших предпринимателей к контрактам. Мы получили хороший опыт, поняли, в чем наши сильные стороны, а над чем надо еще поработать. И в наступающем году мы предоставим приморским бизнесменам много новых возможностей для выхода на внешние рынки. Это будут выставки и бизнес-миссии, семинары и круглые столы, - заверил генеральный директор Центра развития экспорта ПК Роман Глушак.

Адрес ЦРЭ ПК и «ЕИКЦ - Приморский край»: г. Владивосток, ул. Жигура, д. 26, офис 2-1.

Телефоны: (423) 279-59-09, 279-59-10, e-mail: feedc@mail.ru.

Адрес сайта: exportvl.ru.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.