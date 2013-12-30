В Приморском крае для регионального бизнеса 2013-й стал годом-банкротом

Пока власти прилагают усилия в заманивании на Дальний Восток сторонних инвесторов, региональный бизнес весь 2013 год фактически дышал на ладан

«Золотой Рог» вспомнил показательные примеры перестройки регионального бизнеса и пришел к неутешительному выводу: вертикаль власти, введенная в политике, в бизнесе трансформируется в вертикаль федералов.

Не сразу верфи строятся

В сентябре 2013 года президент России лично нажал на кнопку «перезагрузки» многострадального проекта по созданию в Большом Камне суперверфи «Звезда». Владимир ПУТИН поддержал идею президента «Роснефти» Игоря СЕЧИНА о переходе верфи под контроль консорциума частных инвесторов. При этом корейские инвесторы успели выйти из проекта, устав ждать конкретных шагов от российских партнеров.

19 августа во время посещения «Звезды» вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН раскритиковал ход строительства, возложив вину на Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). «Стало ясно, что задержка при строительстве завода составляет 14 месяцев. Стало ясно, что напряжение, которое возникло в ситуации с ОСК, достигло своего апогея. Еще весной стало ясно, что ничего здесь не происходит. В правительство присылали какие-то фотоотчеты, чуть ли не с фотомонтажом. Мне пришлось поставить вопрос об освобождении с занимаемой должности президента ОСК господина ДЬЯЧКОВА. Терпеть, чтобы месяцами стоял без производства данный завод, деградировал такой великий, по сути дела, проект, просто нет никакой возможности», - заявил Рогозин.

Отметим, что за Александром Дьячковым вскоре последовал и известный приморский бизнесмен Игорь БОРБОТ, занимавшийся проектом верфи последние два с половиной года, в том числе и в должности гендиректора ДЦСС. Без работы Борбот оставался недолго: вскоре стало известно, что он возглавил один из департаментов в компании «Роснефть».

«Роснефть», Газпромбанк и ОСК уже утвердили план создания консорциума, который к сентябрю 2014 года получит контроль над верфями на Дальнем Востоке. При этом инвесторы рассчитывают на помощь от государства: 100 млрд рублей они хотят занять у Внешэкономбанка, а еще 27,5 млрд рублей - получить из бюджета.

Предполагается, что «Роснефть» и Газпромбанк создадут паритетное СП ЗАО «Современные технологии судостроения» (СТС), консорциум получит почти все дальневосточные предприятия ОСК, которые сейчас входят в ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС). СП получит 75% минус две акции ДЦСС в доверительное управление и переизберет его совет директоров. К середине 2014 года СП выкупит пакет у ОСК. «Золотую» акцию получит Росимущество. Сделка пройдет в несколько этапов.

Основной объем финансирования потребуется консорциуму на строительство новых мощностей «Звезды», которые будут выполнять гражданские заказы. Стоимость новой верфи, которая должна быть построена до 2018 года, по словам источника «Коммерсанта» составляет около 111 млрд рублей.

Налетели на сладенькое

Уходящий год запомнится противостоянием приморской кондитерской фабрики атакам федеральных кондитеров. Не сумев договориться с руководством ОАО «Приморский кондитер» («Примкон») о покупке фабрики (или не предложив разумной цены), предприятия холдинга «Объединенные кондитеры» забросали региональную фабрику судебными исками. В ответ приморцы не нашли ничего лучшего, как перевести производство под… ООО «Приморский кондитер», продукция которого отныне присутствует во всех привычных новогодних подарочных наборах.

Арбитражный суд Приморского края в апреле 2013 года частично удовлетворил иск ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» и ОАО «Рот Фронт» (входят в холдинг «Объединенные кондитеры») к ОАО «Примкон» по факту незаконного использования товарных знаков. В частности, суд взыскал в пользу ОАО «Рот Фронт» 2,86 млн рублей, а в пользу ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» - 4,44 млн рублей. Притом что первоначально заявленная сумма иска составляла 135 млн рублей. Требования удалось снизить более чем в 18 раз из-за невозможности доказать реальные объемы реализованной спорной продукции.

«Примкон» считает заявленные московскими фабриками суммы компенсации неразумными и несправедливыми. По мнению приморцев, у федералов отсутствуют убытки вследствие нарушения их прав на спорные товарные знаки, так как потребитель четко разграничивает продукцию истцов и ОАО «Примкон».

В обращении трудового коллектива приморской фабрики к президенту РФ Владимиру Путину говорится, что такая тенденция может привести либо к прекращению производства, либо к исчезновению наименований, которые ассоциируются у потребителя с неизменно высоким качеством.

На предновогодней встрече с журналистами губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ сообщил, что он целиком и полностью поддерживает позицию «Примкона». Глава региона, в свою очередь, обратился за поддержкой к первому вице-премьеру Игорю ШУВАЛОВУ.

Не запустили винты

Приморские власти упустили шанс сделать авиакомпанию «Владивосток Авиа» базовой компанией при создании в регионе местного авиаперевозчика. Ранее было заявлено, что «Аэрофлот» будет создавать единую дальневосточную авиакомпанию лишь на паритетных условиях с государством при активном участии субъектов ДФО. Увы, но на призыв «Аэрофлота» оперативно отреагировал губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН, сделавший все, чтобы выбор пал на родное островитянам ОАО «Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы» (САТ).

«Аэрофлот» принял решение объединить подконтрольные ему ОАО «Владивосток Авиа» и ОАО «САТ» в единого дальневосточного перевозчика «Аврора». Акции ОАО «Владивосток Авиа» были переданы компании САТ, которая в октябре была переименована в ОАО «Авиакомпания «Аврора». В дальнейшем, как ожидается, «Аэрофлот» передаст 49% акций «Авроры» в собственность Сахалинской области.

Соглашение о совместном участии в авиакомпании «Аврора» ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» и администрация Сахалинской области подписали 6 ноября в ходе презентации новой авиакомпании и в присутствии премьер-министра России Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Генеральным директором «Авроры» назначен Константин СУХОРЕБРИК, с 1992 года работавший заместителем гендиректора авиакомпании «Сахалинские авиатрассы», а затем генеральным директором.

Головной офис «Авроры» находится в Южно-Сахалинске. Также созданы пока два филиала - во Владивостоке и в Хабаровске, которые возглавили бывшие специалисты «Владивосток Авиа». Хабами для «Авроры» остаются аэропорты Владивостока и Хабаровска.

Тем временем акционеры и кредиторы «Владивосток Авиа» пытаются выбить хоть какие-то преференции из компании с неясной судьбой.

Досье "Золотого Рога" В настоящее время основным владельцем ОАО «Владивосток Авиа» являются САТ (52,156% акций). ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) принадлежит 27,1267%. Еще 12% находятся в номинальном держании Финпромбанка. «Аэро-Груз» специализируется на организации грузовых перевозок, базируется во владивостокском аэропорту Кневичи.

ООО «Аэро-Груз» уже подало иск о банкротстве «Владивосток Авиа» в Арбитражный суд Приморского края, который 14 января рассмотрит обоснованность заявления. Напомним, что иск был подан 13 ноября. 19 ноября к делу присоединилось в качестве соистца ОАО «Ильюшин Финанс Ко.». Однако 19 декабря суд возвратил заявление «Ильюшин Финанс Ко.», ссылаясь на то, что заявитель не приложил ряд требуемых документов. Арбитраж также оставил без движения идентичное заявление лизинговой компании ИФК «Эссет Менеджмент», которая 13 января попробует оспорить отказ в Пятом апелляционном арбитражном суде.

Хороший улов

Подходит к концу эпопея громкого банкротства одного из самых успешных дальневосточных предприятий советского времени - ОАО «Холдинговая компания «Дальморепродукт» (ДМП). 31 декабря 2013 года истекает очередной срок внешнего управления, введенного на рыбодобывающем монстре еще в октябре 2002 года! Но новый собственник оставшихся активов уходящего в небытие холдинга уже известен - это компания «Русское море - добыча» (РМД), уже успевшая подобрать «сливки» из рыбодобывающих предприятий региона.

Ранее РМД приобрела за $350 млн две приморские рыболовецкие компании (ОАО «ТУРНИФ» и ЗАО «Интрарос») и за $190 млн две хабаровские компании (ООО «Совгаваньрыба» и ООО «Восток-

рыбпром»). В результате РМД стала лидером на российском рынке добычи минтая. Для управления этими активами «Русское море - добыча» создала дальневосточный филиал, который возглавил бывший гендиректор ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР) Петр САВЧУК.

Акционеры «Дальморепродукта» на внеочередном собрании 15 ноября приняли решение о реорганизации ХК «Дальморепродукт» в форме выделения ОАО «ДМП-РМ». В соответствии с условиями реорганизации, акции «ДМП-РМ» будут распределены между нынешними акционерами ХК «Дальморепродукт». Все акции «ДМП-РМ», оставшиеся нераспределенными среди акционеров ХК «Дальморепродукт», будут признаны приобретенными ХК «Дальморепродукт».

В сформированный на собрании совет директоров ОАО «ДМП-РМ» вошли менеджеры РМД (в том числе гендиректор Андрей ТЕТЕРКИН, его заместители Максим КЛЮШИН, Илья СОСНОВ и Денис ПОЛЯКОВ), которая, тем самым, сможет влиять на бизнес новой компании.

Выделенной компании при реорганизации в порядке правопреемства переданы права на добычу минтая в Западно-Беринговоморской зоне, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской, Петропавловско-Командорской и Северо-Охотоморской подзонах. А также права на добычу сельди в Западно-Беринговоморской зоне и в Северо-Охотоморской подзоне. В то же время за ОАО «ДМП» сохраняются квоты на вылов трески в Западно-Беринговоморской зоне, кальмаров в Петропавловско-Командорской подзоне и камчатского краба в Западно-Камчатской подзоне.

Так плавится сталь

В Хабаровске Внешэкономбанку не удалось уберечь единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие от распродажи. В октябре 2013 года Арбитражный суд Хабаровского края ввел конкурсное производство в ОАО «Амурметалл» сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим назначен Михаил КОТОВ. Рассмотрение его отчета назначено на 2 апреля 2014 года.

Ранее, по итогам состоявшегося 27 августа собрания кредиторов АО, большинством голосов было принято решение о введении конкурсного производства. Конечной целью процедуры конкурсного производства является распродажа имущества завода на торгах. При этом ВЭБ в ходе голосования выступал за введение процедуры внешнего управления.

Досье "Золотого Рога": «Амурметалл» - единственное на Дальнем Востоке электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат и в изделия дальнейшего передела. Сырьем для производства является лом черных металлов. Арбитражный суд Хабаровского края ввел процедуру наблюдения в отношении предприятия 30 августа 2012 года. ВЭБ в апреле 2010 года приобрел 100% долей компании Amurmetal Holding Limited, получив контроль в том числе над ОАО «Амурметалл». Бывшие владельцы «Амурметалла» получили право на выкуп акций у банка.

Мосты не сводятся

Как и следовало ожидать, с окончанием строек АТЭС в незавидном положении ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» (ТМК), построившее мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке.

Атаку на привлекательный актив начало хабаровское ОАО «Дальмостострой» (входит в «Группу Е4»), попытавшееся инициировать процедуру банкротства приморской компании.

Досье "Золотого Рога": ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» создано в мае 2005 года в Уссурийске, компания занимается строительством мостов, надземных автодорог, тоннелей и подземных дорог, другими строительными работами. Уставный капитал АО составляет 3 млн рублей, он разделен поровну между ООО «Илан» и ООО «Эмити» (Владивосток). ОАО «Дальмостострой» - одна из крупнейших мостостроительных организаций Дальнего Востока. 97,83% акций АО находятся в номинальном держании в ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» и, по данным участников рынка, контролируются структурами бывшего топ-менеджера РАО «ЕЭС России» Михаила АБЫЗОВА, ныне министра по вопросам Открытого правительства.

«Дальмостострой», выступавший субподрядчиком строительства моста через бухту Золотой Рог, в своем иске сослался на неисполнение ТМК решений судов о выплате хабаровской компании соответственно 6 млн рублей и 779,7 тыс. рублей. Однако суд принял решение отказать в принятии заявления, так как ТМК предоставила данные о погашении задолженности в полном объеме. Ранее «Дальмостострой» выиграл в Федеральном арбитражном суде Дальневосточного округа иск о взыскании с ТМК долга в размере 225 млн рублей.

Но, несмотря на судебные споры и отсутствие мощного портфеля заказов, ТМК продолжает вызывать интерес. В частности, зарегистрированное в Санкт-Петербурге ООО «ПРИНТ» претендует на 50% акций приморской компании, а зарегистрированное в Хабаровске ООО «ДальВостокТрейд» рассчитывает на 25,03%. По некоторым сведениям, за потенциальными приобретателями маячит тень экс-полпреда в ДФО Виктора ИШАЕВА.

Не то напряжение

Прогнозируемым провалом завершилась попытка южнокорейского бизнеса (кстати, самого активного из иностранных инвесторов в Приморье) построить с нуля завод электорооборудования в Артеме. Предприятие, торжественно запущенное в январе 2013 года в присутствии первого вице-премьера Игоря Шувалова, до сих пор не начало выпускать продукцию.

Инвестором проекта завод по производству комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) класса напряжения 110-500 кВ выступает южнокорейская корпорация Hyundai Heavy Industries. В ходе презентации завода было озвучено, что производственная мощность в 2013-2014 годах составит 250 ячеек КРУЭ в год, в 2015-2016 годах - 300 ячеек. На полную мощность завод должен выйти в 2017 году - 350 ячеек в год. Строительство началось в августе 2011 года, тогда же был подписан долгосрочный договор на поставку электротехнической продукции с локализацией производства в РФ между «ФСК ЕЭС» и Hyundai Heavy Industries.

Однако проект столкнулся с проблемой сбыта еще до начала производства. Сегодня сборка КРУЭ в России при текущем таможенном режиме менее выгодна, чем их импорт. Их комплектующие облагаются пошлиной, а готовые КРУЭ - нет. Как следствие, «ФСК ЕЭС» пока предпочитает закупать готовые КРУЭ в Южной Корее.

ООО «Хендэ Электросистемы» («дочка» Hyundai Heavy Industries Co., Ltd) до сих пор не получило заказа на свою продукцию, в то же время начисленный налог на имущество по итогам 9 месяцев 2013 года превысил 6 млн рублей. Вопрос о предоставлении льгот был рассмотрен на бюджетном комитете Законодательного Собрания. По итогам заседания депутаты обратились к губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому, чтобы он дал поручение найти способ предоставить налоговые льготы заводу «Хендэ Электросистемы».

Продолжение следует...

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.