Гостиничным управленцем с международным дипломом можно стать не выезжая из Приморья

Международная школа гостиничного менеджмента ВГУЭС-PIHMS обрела собственное здание. Особенность совместной международной программы состоит в том, что все студенты школы, даже если они из Владивостока, проживают на территории кампуса ВГУЭС в новом гостиничном комплексе.

В процессе обучения студенты примеряют на себя роли постояльцев, менеджеров отделов размещения, бронирования и продаж, обслуживают комнаты – гостиничные номера, управляют персоналом, рестораном и даже пробуют себя на посту директора отеля.

«Обязательным условием успешного образовательного процесса является прохождение оплачиваемых стажировок в разных странах мира. Обучение ведется на английском языке. Отправляться за знаниями в Москву, Санкт-Петербург или за границу теперь нет необходимости», - считает ректор ВГУЭС Геннадий ЛАЗАРЕВ.

Он рассказал, что еще полтора года назад на этом месте был старый склад и промышленный цех, гулял ветер. А теперь здесь просторные классы, оснащенные современным оборудованием, настоящие гостиничные номера и даже спа-салон: инфраструктура школы – образец международного стандарта.

Присутствующий на открытии здания школы Почетный консул Новой Зеландии во Владивостоке Мартин Тейт подчеркнул важность и уникальность данного проекта не только для Приморья, но и в целом для России. Он пожелал школе успехов и отметил уровень подготовки фуршета, который был организован рестораном школы ВГУЭС-PIHMS в честь открытия нового учебного здания.

Кстати, все блюда, приготовленные на уровне ресторанов ведущих мировых сетевых отелей, будут доступны студентам и преподавателям ВГУЭС.

Напомним, образовательный проект реализуется во ВГУЭС с 2012 года в рамках сотрудничества с Тихоокеанской международной школой гостиничного менеджмента (Pacific International Hotel Management School - PIHMS, Новая Зеландия), которая входит в альянс ведущих школ мира. После окончания программы выпускники могут управлять ресторанами, отелями и даже открывают свой бизнес.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.