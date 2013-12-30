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Начинать строить игорную зону "Приморье" будут не приморцы
Зарегистрированное в Санкт-Петербурге ООО "Комплексные энергетические решения" (КЭР) будет строить автомобильную дорогу протяженностью 4,7 километра и объекты водоотведения и водоснабжения игорной зоны.
Участие в конкурсе, объявленном ОАО "Корпорация развития Приморского края", принял только КЭР, в связи с чем конкурс был признан несостоявшимся. Конкурсной комиссией принято решение заключить договор с единственным участником.
Начальная (максимальная) цена договора составляет 790,800 млн рублей.
Работы необходимо выполнить к 1 октября 2014 года.
Напомним, что во Владивостоке арестован Олег ДРОЗДОВ, российский участник сделки по инвестированию в игорную зону "Приморье" $700 млн.
ООО "Первая игровая компания Востока", руководит которым Олег Дроздов, выступило партнером по сделке с компаниями Summit Ascent Holdings, Melco и Elegant City. Сделка подразумевает вложение более $700 млн в интегрированную развлекательную зону "Приморье". Соглашение об инвестициях было подписано сторонами на Дальневосточном инвестиционном конгрессе 6 сентября 2013 года во Владивостоке. Однако уже в октябре Олег Дроздов был арестован по подозрению в многомиллионном мошенничестве с федеральными средствами при строительстве полигона ТБО под Владивостоком.
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил, что арест не остановил проект и выразил уверенность, что наличие претензий к Дроздову со стороны правоохранителей не отменят договоренностей по проекту.
По его словам, он постоянно находится в контакте с инвесторами и, в частности с Лоуренсом Хо - главой компании Melco (Макао).
"Мы в постоянном контакте. У нас были переговоры и после ареста Дроздова: были заданы вопросы, получены ответы и работа идет в том же направлении, в каком и шла. Проект продолжается и будет завершен в срок", - подчеркнул губернатор в интервью "Ведомостям".
Он также добавил, что по поводу игорной зоны ведутся переговоры и с другими крупнейшими иностранными инвесторами.
По его словам, в общей сложности уже подписаны инвестиционные соглашения по игорной зоне на $1 млрд.
"Сейчас идет строительство первой гостиницы, инвесторы планируют открыть ее осенью следующего года. Для этого мы должны там построить инфраструктуру - дороги, электричество, очистные сооружения. На это потребуется около 1 млрд руб. Уже сегодня Корпорация развития Приморского края вкладывает 500 млн рублей, и в следующем году мы вложим примерно столько же. Эта корпорация - 100%-ная дочерняя компания администрации края", - отметил губернатор.
Общая площадь территории игорной зоны "Приморье" составит почти 620 га. Территория расположена на северо-западном побережье Уссурийского залива, южнее бухты Муравьиная. Расстояние до ближайшего аэропорта города Артема - 25 км, до Владивостока - 50 км.
Проект предусматривает строительство 16 гостиниц различного класса (3-5 звезд) с казино, а также яхт-клуба, причала на 65 судов, горнолыжной трассы, торгово-выставочного центра, административно-офисного центра и других объектов.
Реализация инвестиционного проекта осуществляется в три этапа: I этап рассчитан до 2016 года, II этап - до 2019 года, III этап - до 2022 года. Общий объем капиталовложений составит не менее $1,8 млрд.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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