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Сотрудники Tele2 приняли участие в акции "День открытых людей"

30 Ноября 2018, 20:08 | Приморье

Байкал и Дальний Восток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, провел тринадцатую всероссийскую акцию «День открытых людей». Всего на работу в салоны связи, кол-центры и цифровые каналы обслуживания вышли более 2000 сотрудников компании, что более чем на 10% превышает число участников прошлой акции. 

Тринадцатый «День открытых людей» прошел под слоганом «#МойЛюбимыйTele2». Как и в прошлой акции, Tele2 сделала акцент не на новых подключениях, а на удержании лидерства по показателям NPS и Consideration. Они демонстрируют готовность пользователей рекомендовать услуги оператора и подключиться к Tele2.

Сотрудники разных подразделений Tele2 покинули привычные рабочие места, чтобы выступить в необычной для себя роли промоутеров и консультантов оператора. Все они посетили тренинг «Мой любимый Tele2», где получили дополнительные знания о ценностях компании и навыках коммуникации с клиентами. В салонах, задействованных в акции, максимальный рост продаж превысил 170%.

Специалисты Tele2 не только общались с клиентами в фирменных точках продаж, но также решали их проблемы на горячей линии 611 в кол-центрах компании (Ростов-на-Дону, Челябинск, Саранск, Иркутск). Также на сложные вопросы о качестве связи отвечали инженеры технической дирекции Tele2. Еще одно новшество этого года: специалисты оператора общались с абонентами в цифровых каналах – мессенджерах WhatsApp и Viber. 

Промоутеры попросили прохожих и абонентов оператора выразить свое мнение о компании с помощью стикер-смайлов. Клиенты могли наклеить на стенды-инсталляции у салонов связи оператора один из пяти стикеров: «#ДляМеня», «#Любимый», «#Простой», «#Прозрачный» или «#Быстрый». Оказалось, различные определения стали одинаково популярными у абонентов Tele2, и абсолютного фаворита голосование не выявило. 

Впервые в акции приняли участие все салоны связи оператора. Это стало возможным благодаря сервису аудиовещания, доступному во всех монобрендовых точках компании. В день акции эфир вела популярная команда радиоведущих.

Традиционно во всероссийской акции принимали участие топ-менеджеры компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин общался с посетителями салона связи оператора в офисном парке ComCity. Он рассказал об услугах компании и ответил на вопросы клиентов в мессенджерах.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Проект «День открытых людей» отражает нашу готовность открыто делиться информацией и подробно рассказывать клиентам о качестве услуг из первых уст, что позволяет завоевывать и укреплять лояльность абонентов. В этом году мы делаем акцент на удержании лидерства по показателю NPS и его улучшении. Традиционно Tele2 опережает других игроков рынка не только по данному индексу, но и показателю Consideration, который указывает на потенциальную готовность клиентов подключиться к Tele2. Объективные маркетинговые данные подтверждают, что компания действительно является любимой для многих клиентов. Однако именно «День открытых людей» позволяет нам встретиться с реальными пользователями наших услуг и услышать, как они воспринимают Tele2».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: tele2  День открытых людей 



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Комментарии

  • Денис1320:46, 30.11.2018#

    Промоутеры попросили прохожих и абонентов оператора выразить свое мнение о компании с помощью стикер-смайлов.

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