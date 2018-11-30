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РРПК продолжает модернизацию производственных мощностей
На БМРТ «Павел Батов», принадлежащем «Русской Рыбопромышленной Компании», смонтирована новая установка по производству рыбной муки (РМУ), а также введена в строй линия, позволяющая отсортировывать прилов сельди от улова минтая и направлять его на производство филе.
Проектная мощность новой РМУ более чем в два раза выше мощности предыдущей установки, что полностью покрывает потребности судна в переработке отходов основного производства, в том числе - с учетом возможного увеличения выпуска продукции. Новое оборудование позволит оптимизировать использование рыбных ресурсов и обеспечить выпуск рыбной муки из сельди с высоким содержанием протеина, что укрепит позиции РРПК на рынках кормов в Китае и Корее.
Линия по сортировке рыбы позволяет обеспечить производство филе сельди из прилова в период минтаевой путины. Проектная мощность установленной на судне машины для производства филе сельди составляет 20 тонн продукции в сутки. Она может быть увеличена до 30-35 т/сутки в зависимости от производственной программы и основного объекта промысла.
«РРПК ориентирована на увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью, - прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – К настоящему времени на шести судах обеспечена возможность производства продукции глубокой переработки – филе минтая и сельди, фарша минтая. Произведенные и замороженные в море филе и фарш минтая служат сырьем для высококачественной продукции в категории «готово к приготовлению» под собственным брендом компании – Nordeco».
В рамках постоянно действующей программы модернизации флота осенью текущего года проведена также глубокая модернизация рыбомучной установки на БМРТ «Капитан Олейничук».
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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