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МВД РФ предлагает отменить госпошлину за выдачу номеров для машин

30 Ноября 2018, 12:37 | Приморье

МВД РФ предлагает не облагать госпошлиной выдачу государственных регистрационных знаков для автомобилей в связи с переходом соответствующих функций к частным компаниям, сообщила официальный представитель министерства Ирина ВОЛК.

В начале августа президент России Владимир ПУТИН подписал закон, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента в 2011 году. Документ был принят в первом чтении в 2013 году и с тех пор находился на доработке. Наконец, он был окончательно принят Госдумой в прошедшем июле. Закон позволит покупателям новых машин регистрировать их и получать номерные знаки прямо в автосалоне.

Основное нововведение коснулось покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно.

«Предусмотренная в настоящее время государственная пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на автомототранспортные средства и прицепы к ним, установленная абзацами первым и вторым п. 36, а также пунктом 39 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ, подлежит исключению из него», - пояснила Волк.

По ее словам, сведения о присвоенном в рамках госрегистрации авто регистрационном номере отражаются в выдаваемом на транспортное средство свидетельстве о его регистрации. За выдачу свидетельства уже установлена соответствующая государственная пошлина. В настоящее время госпошлина за выдачую госзнаков на автомобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, составляет 2 тыс. рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: МВД  госпошлина 



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