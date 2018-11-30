Лизинг станет дешевле и надежнее

Что сулит участникам рынка реформа отрасли, рассказали представители ЦБ РФ

Законопроект реформы лизинговой отрасли, внесенный на днях в Государственную думу, призван сделать рынок более прозрачным, доступным и устойчивым для всех его участников. Сами лизингодатели опасаются, что не все игроки смогут войти в реестр и позволить себе вступление в саморегулируемые организации.

Эти вопросы были затронуты в ходе панельной дискуссии «Лизинг на Дальнем Востоке», в которой приняли участие представители Банка России и лизинговых компаний, представленных в регионе.

Три кита реформы

Лизинговая деятельность достигает значительных размеров — после банков это второй сектор с точки зрения размеров кредитных требований, однако в настоящее время она является нерегулируемой, отметил в ходе своего выступления советник первого заместителя председателя Банка России Сергей МОИСЕЕВ. Сейчас аналитика рынка основывается исключительно на цифрах компаний, которые отчитываются по МСФО. Но это неполная картина. Профессиональных игроков, по оценкам ЦБ РФ, порядка 300. Объемы рынка определяются на добровольных началах – анкетированием. Судя по анкетированию, лизинговый портфель сейчас примерно составляет 3,5 трлн рублей

«Главная задача регулятора на данном этапе – изучить сектор лизинга, понять, что он собой представляет, поскольку сложно регулировать то, о чем мало знаешь. Здесь важен принцип «не навреди»: мы не будем вмешиваться в операционную деятельность лизинговых компаний, их финансовую политику. Наша первостепенная задача – «диагностика» этого рынка», - подчеркнул Сергей Моисеев.

Реформу лизинга Банк России разрабатывает и реализует совестно с Минфином РФ. Она состоит из трех связанных направлений. Первое — введение рамочного государственного регулирования на этом рынке и установление требований к минимальному капиталу лизинговых компаний. Сейчас фактически лизингом могут заниматься любые юридические лица и граждане.

Второе направление реформы связано с тем, что предстоит улучшить защиту имущественных прав лизингодателей. Как пояснила представитель департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина АБАШЕЕВА, сегодня имущественные права лизинговых компаний никак не защищены, они проигрывают большинство судебных споров в силу неурегулированности судебной практики. Задача Банка России - улучшить защиту прав лизингодателей.

Проанализировав судебную практику по лизинговым сделкам за 2017 год, Центробанк пришел к выводу, что суть большинства судебных разбирательств связана с урегулированием дефолтов клиентов. Что должно происходить, если клиент не платит? Сейчас при дефолте клиента он обычно лишается права пользования имуществом, которое принадлежит лизинговой компании, и отношения между сторонами договора прекращаются. Однако лизинг представляет собой форму финансирования, поэтому, по идее, клиент обязан возместить и все расходы, которые лизинговая компания понесла ради него. В настоящее время существует правовая неопределенность в отношении того, что происходит в случае дефолта. Ее и планируется законодательно разрешить и унифицировать судебную практику.

Кроме того, в случае, если клиент не платит лизинговой компании за пользование купленным по его заказу имуществом, лизинговая компания вынуждена решать вопрос об изъятии имущества через суд. Отсюда возникают дополнительные финансовые и временные издержки. Поэтому планируется ввести процедуру внесудебного взыскания, чтобы упростить дефолт-менеджмент. Лизинговая компания будет регистрировать сделки у нотариуса, и когда клиент допускает неплатежи, то лизингодатель сможет пойти к нотариусу и получить исполнительную надпись - эквивалент судебного решения. На основании этой надписи приставы заберут имущество у неплательщика. Все это должно снизить расходы лизингодателя, повысить дисциплину клиентов, снизить потери дефолтов.

Третье направление — налоговое. Лизинговый сектор будет переведен на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), отсюда возникает потребность в новой редакции Налогового кодекса.

Сейчас уже окончена работа над первой частью, связанной с регулированием лизинга. Параллельно Банк России и Минфин начали подготовку законопроекта по изменениям в ГК.

Лизингополучатели тоже выиграют

В ходе реформы на рынке в итоге останутся стабильные компании, которые будут соблюдать стандарты своей отрасли и открыто предоставлять о себе информацию. Хотя реформа предполагает обязательное регулирование только для лизинговых компаний с государственным участием и компаний, которые пользуются мерами государственной поддержки, попасть в реестр Банка России добровольно будет интересно и всем частным лизингодателям: клиенты предпочтут те компании, надежность которых гарантирует мегарегулятор.

«Для клиента очень важно, чтобы лизинговая компания была надежной. Для этого и предполагается ввести регистрацию, отчетность, участие в СРО и т.д. Также для клиента важно знать, на какую сделку он соглашается. Например, в кредитном договоре все требования и условия прописаны, а в лизинговом, как ни странно, - нет. Равно как и нет типового для всей отрасли договора. Кроме того, в итоге нововведения приведут к снижению стоимости лизинга. К публичной, надежной компании больше доверия, соответственно, снижается стоимость фондирования. Такой эффект мы наблюдаем на других рынках: компаниям, которым доверяют, деньги выдают дешевле. Конечно, эти последствия носят среднесрочный эффект – примерно 3 года», - рассказал Сергей Моисеев.

Вместе с тем, в ходе дискуссии участники лизингового рынка отметили, что не для всех региональных компаний вхождение в реестр будет посильным. Природа опасений вполне ясна: войти в реестр необходимо в течение трех лет, а это ресурсы, затраты. У топовых компаний это проблем не вызовет, а пока более емкие лизингодатели «будут копить на вхождение в реестр», рынок их попросту «съест» - клиент же будет выбирать тех, кто уже в реестре. Как объяснили представители Центробанка, срок для вхождения в реестр достаточно лояльный: три года вполне достаточно для того, чтобы собрать необходимую сумму.

Дальневосточные перспективы

Каких-то особенностей влияния реформы на рынок Дальнего Востока эксперты не выделяют. Вместе с тем, отмечают его перспективность.

«Рынок Дальнего Востока достаточно компактный. Здесь порядка десяти лизингодателей, представлены и крупные транснациональные компании, и федеральные лизингодатели, и небольшие региональные участники лизингового сектора, которые имеют перспективы роста. К сожалению, поскольку лизинг пока не является формализованной деятельностью, по ней отсутствует официальная статистика. Соответственно, я не могу озвучить объемы регионального рынка, мы находимся на стадии получения этих данных. Вместе с тем, я уверен, что дальневосточный рынок один из самых перспективных и оптимистичных. После того, как лизинговый рынок получит новое оформление, регулирование, его привлекательность значительно вырастет. Лизинговые компании станут более заметными игроками в финансовом секторе», - рассказал Сергей Моисеев.









На фото: Приморцев интересуют все аспекты лизингового рынка.

Фото пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России.

Анна МАЛЕЦКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.