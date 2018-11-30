Спрос на профессию рыбака сохранился

Руководитель Дальрыбвтуза Николай Зорченко рассказал о болевых точках отрасли

Николай ЗОРЧЕНКО - фигура для Приморского края знаковая. Он без малого двадцать лет проходил на учебном парусном фрегате «Паллада» и вот уже более двух лет - в качестве врио ректора Дальрыбвтуза.

В беседе с корр. Деловой газеты «Золотой Рог» Николай Кузьмич рассказал о перспективах развития рыбной отрасли и об особенностях обучения специалистов для нее.

- Дальрыбвтуз - ведущий вуз России, готовящий профессионалов в сфере рыбного лова, рыбообработки и аквакультуры. На ваш взгляд, что собой на сегодня представляет рыбная отрасль на Дальнем Востоке, и каковы ее перспективы?

- Не секрет, что в 90-е годы рыбопромысловый флот «выбили», но, к нашему счастью, не до конца. Сегодня российские компании ведут промысел как в нашей экономической зоне, так и за её пределами. Если говорить о Дальнем Востоке, активный лов ведется в Охотском море, на Курильских островах, это, прежде всего, минтай, путина. Что касается прибрежных вод – здесь интенсивно работает небольшой флот рыболовецких колхозов, рыбокомбинатов, частных владельцев. Масштабы вылова рыбы на Дальнем Востоке таковы, что возникают вполне обоснованные опасения: скоро рыбы не останется. Хотя считается, что этот процесс должен саморегулироваться природой, по факту рыба в районах промысла появляется только тогда, когда уходит флот.

Если говорить о тенденциях развития рыбной отрасли, в первую очередь, хотелось бы по примеру китайцев, корейцев, японцев, чтобы путь от вылова до потребления свежей (охлажденной) рыбы был таким же коротким, как у них. В этом заинтересованы все.

- Приморский край – рыбный, в то же время мы видим, что цена на горбушу или кету у нас не особо отличается от центральных регионов России. На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы рыба стала доступной?

- От Владивостока до Камчатки - тысяча миль морского пути, и теоретически сюда можно пароходами доставлять рыбу, и тогда она, конечно, будет дешевле. Из невода брать улов, перебрасывать его на плавзаводы, плавбазы, морозить и уже брикетированную рыбу судами отправлять во Владивосток. Часть оставлять в Приморье, а остальное отправлять дальше по России. Должна быть грамотно выставлена логистика от подъема рыбы из воды до доставки ее по железнодорожному пути. Но чтобы это сделать, нужно сначала усовершенствовать флот.

На сегодняшний день идет много разговоров об инвестквотах на строительство нового флота. Хороший пароход сегодня стоит около 300 млн рублей, но не у каждого рыбопромышленника такие деньги есть, даже с учетом рассрочки подобные расходы по силам только крупным рыбопромышленным компаниям. Они, в свою очередь, должны быть уверены в том, что вложив деньги в суда, их инвестиции будут окупаться. Инвесторы должны твердо знать, что будут действовать четкие правила по распределению квот, что они их получат, и будет потребитель. Новые суда очень дорого стоят, а в цену рыбы закладывается, в том числе, стоимость судов и работы флота.

- Часто можно услышать, что в Приморском крае выгодно инвестировать в аквакультуру. Во всяком случае, азиатские инвесторы проявляют к этому большой интерес. На ваш взгляд, эти инвестиции себя оправдают?

- Безусловно, выращивание морепродуктов должно быть инвестиционно привлекательным. У нас это можно делать в природных условиях, что повышает стоимость конечного продукта – трепанга, гребешка, устриц и других его видов. В этом направлении в крае работает немало компаний - целые профессиональные ассоциации марикультурщиков развивают свою деятельность.

Но, как и промысловикам, им также нужны гарантии на участки, которые они получают от территориальных управлений Росрыболовства. Они вкладывают большие деньги в развитие своего хозяйства. К примеру, выращивание мидии, трепанга – это всё серьезные затраты, так как требуется оборудование: совки, якоря, сети. Плюс, всё это нужно охранять от браконьеров, которые часто срывают рабочий ритм целой ассоциации. Думаю, что в этом направлении обязательно произойдут положительные перемены. Процесс будет грамотно регулироваться, будет прибрежный лов, будет работать марикультура, будет переработка на берегу, так как нужно занимать работой население прибрежных поселков.

И в этом направлении уже работа идет. Судостроением начали заниматься, стоит развивать его и дальше, ведь и в Славянке можно суда строить, и в Большом камне, на Дальзаводе когда-то небольшие пароходы делали. То есть, технологии есть, осталось дело за малым – разработать и согласовать проект, дойти до приемлемой цены конечной продукции и заложить корабли (или суда) в серию. Но встает тогда вопрос оснащения: тралового комплекса, двигателя. Весь это процесс без поддержки государства будет тернистым.

- Вы назвали ряд крупных рыболовецких компаний, которые не только сохранили флот, но и приумножили его. Значит, в целом этот сектор рыбной отрасли себя хорошо чувствует?

- Насколько хорошо он себя чувствует, знают только руководители компаний. Мой взгляд со стороны: мы стараемся быть в курсе их работы, так как отправляем сюда наших студентов на практику. Практика – это ключевое связывающее звено между нашим вузом и его партнёрами. Мне очень нравится встречаться со студентами после прохождения практики, так как опираясь на их отзывы, мы совершенствуем свой процесс обучения. Практиканты рассказывают, какие компетенции приобрели, что понравилось, что нет, что хотели бы изменить и так далее. Наши компании имеют современный флот с современными технологиями, и не все они пока есть у университета.

У студентов должны быть представления о том, что из себя представляет флот, а флот сегодня не имеет единого стандарта. Бывает, что в одной компании 34 корабля, и все они разныой постройки - японские, корейские, советские и т.д. Поэтому как не учи студента, когда он приходит с практики, где он был, скажем, на четырех кораблях, ему понадобится время вникнуть, понять, с чем он столкнулся.

- А насколько высока заинтересованность рыбопромышленников в ваших выпускниках?

- В этом году мы выпустили 467 специалистов высшей квалификации для рыбной индустрии. Все образование у нас профильное – в «Дальрыбвтузе» существует 29 направлений обучения: судоводители, механики, электромеханики, технологические машины и оборудование, портовая логистика, водные биоресурсы, пищевики по растительному и живому сырью и т.д. И в плане обучения наш вуз идет в ногу со временем, так как мы согласовываем свои программы с потенциальными работодателями. К нам обращаются, просят конкретных специалистов.

Но, студент же должен наработать какой-то первоначальный опыт, чтобы, прийдя в компанию, ему что-то подсказали, направили. Оборудование дорогое и экспериментировать с молодыми студентами не хотят, так как есть риск.

Кстати, наша гордость – тренажеры для будущих специалистов. Международная конвенция по подготовке дипломированных моряков, в первую очередь, ставит на пьедестал тренажерную подготовку. Теоретическая, подготовка на тренажерах, практические навыки – три составных части, на которых зиждется современное обучение в морском деле.

Раньше было проще: единственная разница в рыбообработке – морозят рыбу с головой или без. Сегодня у потребителей заявки на 10 видов продукции, которые могут производиться на одном предприятии благодаря новым технологиям. Головы на суп, брюшки, спинки, - рыбу до такой степени разделывают, что даже плавники могут пойти в дело. Современные машины способны отделять чешую рыб, а потом из ее кожи шьют сумки и плащи. Что-то даже используются в парфюмерии.





Будущие выпускники Дальрыбвтуза попадают на карандаш работодателей еще со студенческой скамьи.

- Сейчас очень быстро меняются технологии рыбообработки и судовождения. Да и программное обеспечение стремительно изменяется. Как вам удается совместить процесс обучения с технологическими изменениями?

- Флот эволюционирует, но очень быстрых переходов от одного вида технологий до принципиально новых, нет. Сейчас существуют корабли-автоматы, GPS и прочее, но без человеческого фактора все равно не обходится, человек должен контролировать машины. Опять же, мы имеем тесную связь с флотом и рыбопромышленниками. Мне важно, что наши курсанты проходят практику на флоте. Первая практика у них проходит на парусном корабле «Паллада», где они получают первоначальные морские знания: навыки борьбы за живучесть, умение жить в коллективе. Сегодняшнее поколение – яркие индивидуальные личности, а пароход – замкнутое пространство, где необходимо общаться, взаимодействовать, уживаться и т.д. Этому мы на «Палладе», в первую очередь, и учим.

Однако сейчас на больших судах ситуация в плане комфорта, общения с родными, меняется. Многие компании оснащают суда необходимым оборудованием для поддержания связи с домом. В каюте есть интернет, моряки могут по скайпу связатся с семьей.

- Насколько сегодня востребованы морские профессии в области рыбной добычи и рыбообработки?

- Спрос на морскую профессию есть. Компании, которые хотели бы развиваться и закрепиться в рыбном бизнесе, заинтересованы в квалифицированных кадрах и предлагают хорошие условия работы и оплаты труда. Но к сожалению, сегодня все чаще суда уходят в моря, затем реализуют продукцию, получают плату за труд, и коллективы расходятся. Представьте, в какой ситуации оказывается моряк, который сработался с людьми в коллективе. Это напоминает 90-е. А человек должен знать, какую максимальную зарплату он должен получить, а какова минимальная. И сегодня рыбопромышленный комплекс пожинает плоды тех лет, когда пароход по заходу в порт сокращал экипаж. Сегодня все чаще перед выходом в море снова дают объявления о том, что требуются матросы, механики, помощники, мастера и т.д. И пароходы от этого тоже страдают, ведь оборудованию постоянно требуется уход, замены, для этого тоже требуются специалисты своего дела.

Но в общем, судя по тому, что мы не испытываем недостатка в студентах, курсантах, рыбная отрасль молодежь привлекает.

ВАЖНО

- Крупный рыбопромысловый флот, по сути, уже стал штучным. Уместно напомнить, что в Приморском крае задают тон несколько крупных рыбопромышленных компаний, таких как «Доброфлот», «Антей», «Русская рыбопромышленная компания» и ряд других, которые не только сохранили флот, но и приумножили его. Эти компании выходят за пределы наших экономических зон, добывая рыбу и за пределами территориальных вод России.

Дмитрий КОЖЕВНИКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.