В социальные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" вносят изменения

Минпромторг РФ готовит изменения в постановление правительства РФ от 16 апреля 2015 г. N364, регулирующее предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в рамках программы льготного автокредитования.

Проект изменений в постановление во исполнение федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» разработан Минпромторгом РФ и опубликован на портале regulation.gov.ru.

Документ предусматривает продолжение в 2018 году программы льготного автокредитования, а также возмещение кредитным организациям выпадающих доходов по льготным автокредитам, выданным в 2015-2017 годах.

Проектом постановления предусматривается предоставление в 2018 году скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля в рамках реализации социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

При этом в условия реализации программ в 2018 году по сравнению с 2017 годом вносятся следующие изменения:

- предельная стоимость автомобиля, реализуемого по программе, увеличена с 1,45 млн руб. до 1,5 млн руб. «Указанное повышение позволит компенсировать подорожание автомобилей в течение 2017 года и позволит расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств», - отмечают разработчики.

- скидка на кредитную ставку в программе 2018 года не предусмотрена «в связи со снижением ставок по автокредитам до значений начала 2014 года» (ранее предусматривалась скидка в 10%);

- максимальная ставка кредитного договора, подпадающего под условия льготного автокредитования, определена на уровне 17% (ранее - 11,3%).