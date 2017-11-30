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В социальные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" вносят изменения
Минпромторг РФ готовит изменения в постановление правительства РФ от 16 апреля 2015 г. N364, регулирующее предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в рамках программы льготного автокредитования.
Проект изменений в постановление во исполнение федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» разработан Минпромторгом РФ и опубликован на портале regulation.gov.ru.
Документ предусматривает продолжение в 2018 году программы льготного автокредитования, а также возмещение кредитным организациям выпадающих доходов по льготным автокредитам, выданным в 2015-2017 годах.
Проектом постановления предусматривается предоставление в 2018 году скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля в рамках реализации социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
При этом в условия реализации программ в 2018 году по сравнению с 2017 годом вносятся следующие изменения:
- предельная стоимость автомобиля, реализуемого по программе, увеличена с 1,45 млн руб. до 1,5 млн руб. «Указанное повышение позволит компенсировать подорожание автомобилей в течение 2017 года и позволит расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств», - отмечают разработчики.
- скидка на кредитную ставку в программе 2018 года не предусмотрена «в связи со снижением ставок по автокредитам до значений начала 2014 года» (ранее предусматривалась скидка в 10%);
- максимальная ставка кредитного договора, подпадающего под условия льготного автокредитования, определена на уровне 17% (ранее - 11,3%).
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