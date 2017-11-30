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Торговый оборот с РФ равен 1/17 от объема торговли Японии и КНР

30 Ноября 2017, 13:47 | Приморье

Уровень экономических отношений Японии и России пока не соответствует уровню двух партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, об этом в интервью РИА Новости сообщил министр иностранных дел Японии Таро КОНО.

«К сожалению, не могу сказать, что скрытые возможности японо- российского сотрудничества используются полностью. Например, объем внешнеторгового оборота между Японией и Россией - на 2016 год равен $16,4 млрд - составляет одну семнадцатую часть от оборота Япония-Китай, и это недостаточно для экономических отношений двух стран», - заявил министр.

При этом Таро Коно подчеркнул, что Россия является важным партнером Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и стабильные отношения двух стран необходимы и для развития региона в целом.

«Россия - наш важный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для его стабильности и развития крайне важно, чтобы обе страны как две великие державы этого региона установили стабильные отношения и углубляли сотрудничество», - подчеркнул Таро Коно.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: торговля  АТР  Япония 



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