В Приморье японцам показали столько всего вкусного...

В рамках Первого продовольственного форума японские бизнесмены познакомились с потенциалом Приморского края

По инициативе Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и при поддержке инвестиционного агентства Приморского края и Школы экономики и менеджмента ДВФУ во Владивостоке состоялся первый Российско-Японский продовольственный форум. Целью мероприятия стало развитие торгового и инвестиционного сотрудничества между российским Дальним Востоком и Японией, потенциал которого до сих пор не раскрыт. Эксперты форума обсудили возможные точки соприкосновения и рассказали японским предпринимателям о новых инвестиционных возможностях Приморья.

В настоящий момент Приморье активно взаимодействует с зарубежными компаниями, и Япония – один из основных внешнеторговых партнеров края по объему накопленных инвестиций. Так, на территории региона функционирует более 30 предприятий с японскими инвестициями. Основные направления работы этих компаний связаны с производством автомобилей, автосервисом, лесозаготовкой и деревообработкой, а также финансовой деятельностью.

Приморский край активно сотрудничает с шестью японскими территориями. В прошлом году 25-летний юбилей установления побратимских связей в Приморье отметили с префектурами Тоттори и Симанэ. В 2017 году 25-летие дружбы регион отпразднует с префектурами Тояма и Осака. Также среди партнеров Приморья – префектуры Ниигата и Акита.

По итогам работы 2016 года внешнеторговый оборот Приморского края с Японией превысил $550 млн. Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья приморских производителей в Японию с 2014 года вырос в два раза и составил 42% от общего объема экспорта. Почти в два раза выросли и поставки рыбы и морепродуктов приморских предприятий – до $70,1 млн, что составило 31% общего объема экспорта.

Впрочем, уровень реального сотрудничества между Приморским краем и Японией в области сельского хозяйства и продуктов питания еще невысок и значительно отстает от того потенциала, который есть у этих территорий. Как отметил заместитель директора инвестиционного агентства Приморского края Богдан РАГУЛИН, Российско-Японский продовольственный форум должен сформировать со стороны японского бизнеса восприятие Дальнего Востока России как региона опережающего развития с понятным и привлекательным инвестиционным климатом, обладающего богатым природным и человеческим капиталом.

Поддержка на правительственном уровне

В сотрудничестве двух стран заинтересованы на самом высоком уровне. В рамках Восточного экономического форума, состоявшегося в сентябре этого года во Владивостоке, президент России Владимир ПУТИН и премьер-министр Японии Синдзо АБЭ обсудили вопрос совместной хозяйственной деятельности. Так, лидеры договорились о проведении в 2018 году Года России в Японии и Года Японии в России. Основная цель организации перекрестного года – дальнейшее развитие и укрепление российско-японских отношений. Эксперты уверены, что перекрестный год должен касаться буквально всех сфер жизни: экономического сотрудничества, научного, образовательного, здравоохранения. Для этого необходимо поддерживать очень широкий, заинтересованный формат общения в течение целого года.

Приморский край может стать одной из территорий, активно задействованных в этом сотрудничестве. Летом этого года премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ озвучил предложение о создании в Приморье экспортно-импортного хаба, который будет специализироваться на сельхозпродукции. «Уверен, совместные активные действия бизнес-объединений наших стран на примере российско-

японского продовольственного форума будут способствовать подготовке отраслевых программ по увеличению экспорта агропродукции, помогут определить дополнительные меры поддержки, которые будут востребованы сельхозпредприятиями, и бизнес-ассоциациями», – отметил Богдан Рагулин.

Выгодные условия сотрудничества

В центре внимания участников форума были особые экономические режимы, которые действуют на территории Приморского края – свободный порт Владивосток и территории опережающего развития. В настоящее время статус резидента свободного порта Владивосток уже получило порядка 350, и 24 иностранных инвестора из стран АТР уже оценили преимущества режима. Среди них и японские предприниматели. По словам Богдана Рагулина, резидентом СПВ стала компания с участием японских инвестиций - ООО «Новый угольный терминал»; ООО «Строй-механизация» с проектом строительства современного многоквартирного жилого дома «Премьера»; ООО «Стивидорная компания Славянский лесной терминал» с проектом создания завода по производству пиломатериалов на территории Приморского края; ООО «Медицинский центр «Джей Джи Си Хокуто Медсервис» с проектом создания амбулаторного реабилитационного центра.

Активное сотрудничество с зарубежными партнерами происходит и в сельскохозяйственной ТОР «Михайловская», которая специализируется на агропромышленных проектах. Так, под эгидой Японской организации по развитию внешней торговли (JETRO), компания Farmdo Corporation планирует реализовать проект по поставке овощей на региональный рынок. Добиться этого инвестор планирует за счет строительства теплиц, которые, кроме того, будут оснащены солнечными батареями, что позволит извлекать дополнительную прибыль от выработки электроэнергии. Стоимость этого инвестпроекта превышает один миллиард рублей, для его реализации потребуется около 30 гектаров земли в ТОР «Михайловская».

С 2015 года японская компания JFE Engineering Corporation (Хоккайдо, Япония) совместно с «Хоккайдо Банк, Лтд» рассматривает возможность участия в инвестиционном проекте по созданию тепличного комплекса по выращиванию овощей на площади 3 гектара. Общая стоимость проекта 700 млн рублей. Планируется, что продукция будет ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт. Создана совместная рабочая группа, выбраны площадка для реализации проекта и российское предприятие-контрагент.

В ходе форума директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей СТАРИЧКОВ отметил, что российско-японское сотрудничество во Владивостоке развивается и по другим направлениям.

«Крупнейшая архитектурная компания Японии сейчас завершает разработку мастер-плана приморской столицы, японская корпорация начинает строительство заводов деревянных домов: жители и гости Владивостока могут ознакомиться с их продукции на территории шоу-рума по улице Катерная. Японский автоконцер Mazda совместно с компанией «Соллерс» выпускает автомобили на территории Приморья. В этом году российско-японское сотрудничество в автомобильной сфере расширится: инвесторы приступят к строительству завода по производству суперсовременных автомобильных двигателей, которые будут использоваться в производстве транспорта как в самой Японии, так и в других странах», – перечислил примеры сотрудничества директор департамента.

Новые бизнес-связи

Продовольственный форум был призван расширить уже имеющиеся бизнес-связи между двумя странами. Поэтому второй день мероприятия завершился индивидуальными встречами приморских и японских бизнесменов на Бирже деловых контактов. Более 30 предприятий Приморья воспользовались возможностью представить свои проекты и продукцию в рамках двусторонних переговоров с представителями восьми японских компаний.

Живой интерес со стороны японцев вызвала рыбная отрасль Приморья. В регионе, наряду с выловом и добычей, растет площадь «морских огородов», действуют 76 рыбоводных хозяйств, которым предоставлено в пользование больше 200 рыбоводных участков. Японская рыбоводная компания заинтересовалась проектом приморского предприятия «ДальПищеПром» в части производства кормов для рыб. Стороны договорились о создании технического задания, которое поможет избежать дальнейших разногласий и ускорит сотрудничество.

По словам представителя Международного комитета Приморского краевого отделения Опоры России Cергея КАПАЦЫНА, который представил японским коллегам диабетическую и диетическую продукцию компании «Актирман», в следующий раз подобное мероприятие непременно станет масштабнее.

«Наша задача – найти для японских товаров покупателя и точки сбыта в России. Возможно, это будут сети аптек, или интернет-магазин, что в последнее время актуальнее. Это обеспечит двустороннюю стыковку интересов российской и японской сторон. Надеемся, что следующее подобное мероприятие, помимо производителей продуктов, посетят и представители японского ритейла, которые на месте смогут выбрать российских партнеров, обеспечив их товарам место на японском рынке», - высказал обобщенное пожелание приморских производителей Сергей Капацын. Также он выразил надежду, что в результате встреч приморский потребитель получит возможность оценить новую японскую продукцию по достоинству.

Наталья КОМИССАРОВА.