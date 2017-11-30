В жилом комплексе «Фрегат-2» стартовала уникальная акция – застройщик дарит квадратные метры покупателям!

ООО «Жилкапинвест» продолжает строительство четырех домов жилого комплекса «Фрегат-2» в районе улиц Нейбута и Ватутина во Владивостоке. Первый дом нового ЖК будет введен в эксплуатацию еще до Нового года. Однако высокие темпы строительства – не единственный приятный сюрприз для покупателей жилья. На днях застройщик дал старт предновогодней акции «Балкон в подарок!» - тем, кто готов сразу оплатить стоимость своей новой квартиры, лоджия достанется бесплатно!

Представители компании-застройщика отмечают, что у покупателей пользуются хорошим спросом квартиры с готовой отделкой. И это неудивительно: принцип «время – деньги» очень актуален в наше время. Сегодня многим гражданам удобнее приобрести квартиру, качественный ремонт в которой уже сделан силами профессионалов, чтобы не тратить дополнительное время на поиск материалов и круглую сумму на отделку жилища.

За небольшую доплату новоселы домов ЖК «Фрегат-2» получат полностью готовую к проживанию квартиру с уложенным на полах качественным ламинатом, натяжными потолками, обоями под покраску, кафелем на полу и стенах в ванной комнате. При этом каждая квартира останется уникальной: застройщик предлагает несколько вариантов отделки, а дизайнерские решения всегда учитывают площадь и планировку квартир. Еще один аргумент в пользу квартиры «под ключ» - тот факт, что дизайнерский ремонт в квартирах проводит подразделение компании-застройщика, которое специализируется на ремонте в новостройках. Желающие могут увидеть пример такого ремонта в шоу-руме по адресу ул. Ватутина, д. 4Д, или ознакомиться с видеороликом и фотографиями на сайте ЖК «Фрегат-2».

Добавим, что в домах жилого комплекса «Фрегат-2» покупатель может сам выбрать не только интерьер, но и оптимальную планировку своей будущей квартиры. Планировки учитывают реальные потребности семей разного возраста и достатка, а площадь предлагаемых квартир (от 26 до 94 «квадратов») позволяет найти именно тот вариант, который нужен именно вам! Например, у молодых семей пользуются спросом квартиры небольшой площади, а тем, кто пока не связан узами брака, подойдут студии – к слову, их стоимость начинается с 1,9 млн рублей. А большим семьям застройщик предлагает квартиры с вместительными кухнями площадью до 20,5 кв.м, где с комфортом можно позавтракать или поужинать всем вместе.

В завершении статьи стоит подробнее рассказать об уникальной акции «Балкон в подарок!», действующей до 25 декабря 2017 года. Покупателю каждой из 18 квартир, на которые распространяется акция, не нужно будет платить за просторную лоджию – при условии, что остальная площадь квартиры будет оплачена единовременно! Кроме того, для разных категорий покупателей жилья в ЖК «Фрегат-2» действует система «постоянных» скидок, заметно снижающих нагрузку на семейный бюджет новоселов.

Помочь подобрать квартиру в ЖК «Фрегат-2» с учетом Ваших предпочтений и возможностей всегда готовы сотрудники отдела продаж ООО «Жилкапинвест», который находится по адресу: ул. Ватутина, 4в, офис 9. Телефон: (423)202-54-30. Реклама