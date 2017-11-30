Со своим юанем

Китайские туристы, заполонившие Приморье, приносят сверхприбыль только соотетчественникам

Отсутствие налаженного регулирования туристской отрасли – основная проблема, мешающая добросовестным игрокам рынка развиваться и продвигать качественные услуги в Приморье. Проблема с китайцами, которые сами себя привозят, развлекают и увозят обратно, актуальна в Приморье уже несколько лет и поднимается на деловых мероприятиях по туризму далеко не в первый раз.

Обсуждалась эта тема и на краевой конференции предпринимателей «Приморье – территория для бизнеса. Растем и расширяем горизонты». В рамках делового события в администрации Приморского края прошла секция «Как продавать Приморье» от АНО «Центр развития экспорта» региона.

Валюта утекает

Проблема с китайцами, которые сами себя привозят, развлекают и увозят обратно, актуальна в Приморье уже несколько лет и поднимается на деловых мероприятиях по туризму далеко не в первый раз. По словам туроператоров, отсутствие регулирования деятельности гидов мешает турбизнесу Приморья зарабатывать и продвигать качественные услуги: можно только стыдливо заткнуть уши, услышав, что именно китайские гиды рассказывают о Приморском крае своим же гражданам.

- Туристы из Китая уезжают восвояси, считая, что в здании железнодорожного вокзала Владивостока есть фреска, которая изображает прибытие Петра I для основания Владивостока, при том, что во времена этого царя о Владивостоке и речи не было, - рассказала в ходе конференции директор одного из турагентств Приморья. – Мы каждый раз слышим, что растет количество туристов в крае, однако это – не совсем туристы, это скорее самостоятельные посетители.

Существуют проблемы гораздо хуже отвратительного позиционирования Приморья среди туристов: бестолковое утекание валюты из края, в том числе и недобор налогов. По словам экспертов, китайцы привозят сюда деньги, и они же их отсюда увозят. Часть, конечно же, оседает в магазинах и ресторанах, многие из которых соглашаются на постыдную сделку с нелегальными гидами и платят им процент с выручки.

- Наш магазин специализируется на выпуске и продаже самых качественных сувениров Владивостока, - отметила основатель сувенирного магазина «More Gifts Vladivostok» Наталья ШИШЛОВА. - Мы избегаем производства потоковых вещей, а добавочная стоимость наших лимитированных товаров обеспечивается творческими идеями, изобретательностью, работой с художниками. Мы стараемся быть продвинутыми и вести чистый бизнес. Именно поэтому избегаем сотрудничества с так называемыми гидами, которые требуют «серых откатов» в размере 20-40% от выручки. Мы не можем себе позволить этого и потому, что наценка на наши товары не такая уж большая. Думаю, если все предприниматели задумаются над «чистотой» таких операций и перестанут идти на поводу у нелегалов, со временем мы сами сможем регулировать положение нашего рынка.

Среди нелегальных самостоятельных гидов в Приморье много и русских граждан, утверждают эксперты. Это зачастую студенты или выпускники китайских университетов, которые летом приезжают домой и, с целью «подзаработать», организовывают здесь группы туристов. Условия магазинам и ресторанам ставят те же, налогов не платят, услуги предоставляют некачественные.

- Само собой, эта проблема актуальна и требует незамедлительного решения, - отметил генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Сергей КАЗАКОВ. – Доступ к профессии гидов для неграждан России должен быть ограничен, как и в других странах, которые кормят себя туризмом. Кроме того, к гидам должны быть определеные требования подготовки, их деятельность должна регулироваться. Все это мы пропишем в резолюции этой конференции, и важно, чтобы турбизнес принял самое активное участие в этом процессе.

Дикая кухня

Бренд Дальневосточной кухни в 2017 году окончательно закрепился на рынке туризма: по словам экспертов, основная фишка региональной кухни – это сочетание даров тайги и моря. Первооткрывателем бренда еще в октябре 2013 года стал ресторан «Порт-Кафе», расположенный во Владивостоке. Напомним, что в этом году по результатам рейтинга от платформы путешествий Booking.com, составленного на основе отзывов туристов, Владивосток заслужил репутацию города России с самой вкусной едой.

По мнению экспертов, кухня – основное, что притягивает гостей во Владивосток. С ее привлекательностью не сравнится даже дешевый шопинг.

- Отрасль наконец-то пришла к консенсусу о том, что же из себя представляет Дальневосточная кухня, - рассказала директор по развитию дестинации и спецпроектам Тихоокеанского туристического союза, руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна ЗАРЕЧНЕВА. – В мае этого года она официально родилась как бренд, «Pacific Russia Food», и стала новым гастрономическим феноменом на мировом рынке. Основные акценты дальневосточной кухни – это ее экологичность, энергичность и некоторая дикость. Основное, чем восхищаются туристы нашего края, так это дикостью: наша кухня, в основном, базируется на собирательстве и охоте, и даже морские деликатесы, такие как гребешок, мидии, трепанг, воспринимаются как дичь, потому что они выращиваются в диких условиях на морских огородах.

Как отметила Заречнева, у плюсов дикой кухни есть и обратная сторона: Приморскому краю предстоит избавиться от репутации браконьера, чтобы кухня заслужила еще большее уважение у туриста.

Как добавили эксперты, в приморской ресторации «на экспорт» есть и проблема: слабо представлена здесь традиционная русская кухня. Директор пельменной «Ложки-Плошки» Валерия КУКОТА поделилась опытом позиционирования заведения у туриста.

- Чтобы ваша кухня имела успех у туриста, нужно обзавестись выгодным местом расположения – неподалеку от хостелов, гостиниц, вокзалов, а также наладить сотрудничество с этими хостелами и гостиницами, чтобы они водили к вам туристов на завтраки, обеды и ужины. Кроме того, в кухне обязательно должен быть русский опыт. К примеру, в этом плане мы очень мобильны: у нас в меню нет традиционной русской кулебяки, но когда гости просят, мы способны ее приготовить. Не менее важен яркий, специфичный интерьер, подчеркивающий культуру нашей страны, а также цены: у нас они демократичны – средний чек 500 рублей, потому что даже туристы хотят питаться доступно. Мы также отметили, что, хотя развитие бренда Дальневосточной кухни – важный процесс, все же на рынке должна быть представлена традиционная русская кухня. Потому что гости едут сюда прежде всего в Россию – особенно китайцы, которые не могут позволить себе поездку в Москву или Сантк-Петербург. К сожалению, когда они спрашивают у нас, где же во Владивостоке можно поесть настоящего борща с блинами, мы затрудняемся ответить: таких мест нет, либо они недостаточно известны.

По словам Кукоты, в 2017 году количество иностранных гостей в пельменной выросло на 10% в сравнении с прошлым годом.

- Среди них – не только китайцы, но и европейцы. Если первых – 80%, то вторых наберется 20%, и прежде всего это Германия и Франция, - поделилась данными Кукота. - В продвижении нельзя недооценивать влияние социальных сетей: мы изобрели такой механизм и просим туристов рассказывать о нас в интернете, публиковать фотографии с тегами.

Как отмечает эксперт, популярной услугой в ресторане являются интерактивные традиционно-русские чаепития с самоваром, а также застолья – с алкоголем и традиционными закусками.

- Так что эту линию нужно развивать в городе. Порой мы сами поражаемся тому, как много наши гости знают о российской культуре, - добавила Кукота. – Поэтому ни в коем случае нельзя вести себя с ними пренебрежительно.

Локальный патриотизм

Ни в коем случае нельзя пренебрегать коренной аудиторией кухни Приморского края в плане развития бренда на экспорт, уверены рестораторы. Необходимо прививать приморцам «локальный патриотизм», и в этом плане хорошо помогают гастрономические фестивали.

- Участие рестораторов в таких фестивалях очень важно, - считает Татьяна Заречнева. – Во-первых, фестивали отлично помогают заполнять потоки в «не сезон», а во-вторых – они помогают воспитывать местное население, прививать ему новую культуру местной кухни, которую они сами будут распространять дальше. Мы называем это «экспорт культуры через еду».

Один из примеров – «Фестиваль Краба», который проходил во Владивостоке уже дважды и вскоре пройдет снова. Однако и в этом плане в Приморье есть загвоздки: рестораторы не всегда относятся всерьез к обязанностям, которые берут на себя.

- К примеру, ресторан «Зума» брался за хедлайнерство «Фестиваля Гребешка», который должен был пройти в этом году, но не состоялся, - добавила Заречнева. – Зума при этом ушла в гробовое молчание. Думаю, чтобы развивать гастрономическую культуру, рестораторам нужно действовать сообща и со всей ответственностью подходить к этому делу, только тогда оно принесет плоды.

По словам экспертов, туркомпании стран АТР просят предупреждать о готовящихся событиях за несколько месяцев, а то и за полгода. Поэтому в Приморье программу гастрономических фестивалей и прочих ивентов нужно формировать еще в начале года и обязательно реализовывать её – без срывов, которые способны навсегда испортить репутацию Владивостока на туристском рынке.

Хостельеры: без закона не наглейте

В Приморье 30% от потока туристов предпочитают селиться в малых средствах размещения – хостелах. Как отмечают эксперты, эта ниша в Приморье обладает хорошим потенциалом, однако ее развитию также мешают недобросовестные игроки, отсутствие инструментов регулирования, а также препятствия со стороны государства.

Предлагаемые сегодня законопроекты в данной сфере практически несовместимы с добросовестным ведением бизнеса, считает председатель объединения МСР России, руководитель аналитического отдела «Платформы гостеприимства» (Санкт-Петербург) Яна БАБИНА, также принимавшая непосредственное участие в разработке соответствующей нормативно-правовой базы на федеральном уровне.

- В частности, массу споров вызывает вопрос о том, в каком типе жилого фонда должно быть размещено МСР, - добавила Бабина. – В России хотят запретить размещение хостелов в жилом фонде, однако большинство хостелов России размещено именно в нем. Кроме того, деятельность хостельеров на законодательном уровне пока еще никак не регулируется и не определяется, но это не значит, что правилами можно пренебречь, как это делают некоторые недобросовестные игроки рынка.

По словам Бабиной, недобросовестные игроки своими действиями очерняют репутацию всего бизнеса: отсутствие пожарной безопасности, поверхностное отношение к санитарной составляющей, отсутствие медицинских осмотров у персонала – все это они нередко позволяют себе.

- Однако сейчас гост этой деятельности разрабатывается, скоро будут приняты правила и нормы, - добавила Бабина. – Пока этого не произошло, я призываю всех бизнесменов брать пример с гостиниц, руководствоваться их правилами, чтобы не вызывать вопросов.

КСТАТИ

В плане туризма власти Приморья предлагают игрокам рынка частно-государственное партнерство. По словам заместителя директора по работе с клиентами АНО Туристско-рекреационный центр Приморского края Ирины ТЕППЕР, формы сотрудничества могут быть самыми разными.

- К примеру, Владивосток нуждается в установке указателей на иностранных языках для туристов, - обозначила Теппер. – Само собой, их изготовление и установка требуют средств. Если предприниматель, заинтересованный в этом, соглашается спонсировать мероприятие, мы готовы позаботиться о том, чтобы на указателе было название его компании – конечно же, для привлечения туристов.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.