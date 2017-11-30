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В Приморье доведен до банкротства крупный холдинг
Приморские домостроители не проявили интереса к считающейся перспективной «непрерывной бетонной ленте». Новая технология впервые в ДФО была внедрена приморским холдингом «Зеленые листья», который на сегодняшний день находится в стадии банкротства.
Тем не менее СМИ ошибочно приписали первенство внедрения на Дальнем Востоке вводимой передовой технологии производства ленточного железобетона хабаровскому заводу «Железобетон-5». В частности, сообщалось, что такой новый цех на этом предприятии позволит ежегодно строить порядка 120 тыс. кв. метров жилья высотой до 25 этажей. При этом 16-этажный дом будет строиться всего за 5-6 месяцев.
Озвучивалось, что нарезанные из сплошной железобетонной ленты детали домокомплектов позволят перенести основное производство строительства дома из суровых природных условий в комфортные условия цеха, а на стройке рабочим останется только быстро собирать каркас, который затем можно будет наполнять остальным конструктивом. Хабаровчане предполагают, что испанское оборудование по этой технологии позволит им строить жилье на 20-30% дешевле, чем при традиционном монолитном и каркасо-монолитном домостроении.
На самом деле эту технологию впервые внедрил холдинг «Зеленые листья». Около десяти лет назад на бывшей базе КСМ треста «Подземстрой» была развернута первая конвейерная линия по производству железобетонной ленты, из которой затем предполагалось вырезать детали каркасов для многоэтажного строительства, плиты, сваи, опоры и прочие необходимые в гражданском строительстве детали. Тогда же руководитель холдинга Виктор МАРЧЕНКО отмечал, что если дела пойдут хорошо, то здесь же будет развернута и вторая подобная линия.
Перспективы были вроде бы хорошими, поскольку в перспективе массовое строительство многоэтажного жилья во Владивостоке должно было пойти недалеко от этого производства – это микрорайоны «Патрокл», «Зеленый угол», большой жилой массив «Уссурийский» в районе п. Горностай и пр. Однако, когда эти новые территории начали осваиваться, то на «ленточную» продукцию производственной базы «Зеленых листьев» застройщики почему-то особого внимания не обратили. Она имела заказы, работала, но в итоге проиграла капиталистическое соревнование. Это особенно стало заметно в связи с намерениями отдельных резидентов Свободного порта Владивосток разместить в ближайших ТОРах свои базы стройиндустрии, которые будут выпускать более конкурентоспособную продукцию.
Как отметил конкурсный управляющий «Листьев», все имущество производственной базы в самом дальнем углу ул. Фадеева сейчас распродается по частям, то есть передовая технология здесь уже никаким образом не сохранится. Кроме того, без работы остались около 90 человек, которые ранее были заняты в производстве железобетонных изделий.
Виктор КУДИНОВ.
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