В ДВФУ будут учить алмазному ремеслу

Учебный центр по подготовке кадров для алмазогранильной отрасли Дальнего Востока откроют на базе ДВФУ.

Детали реализации проекта обсудили руководитель Центра алмазных технологий и геммологии колледжа предпринимательства №11 города Москвы Алексей ПАНКРАТОВ, руководитель представительства АРЧК ДВ во Владивостоке Роман ДЯБЛОВ и директор департамента среднего профессионального образования и развития профессиональных компетенций ДВФУ Михаил СИВЦЕВ по итогам рабочей встречи.

Модель центра по подготовке кадров для алмазной отрасли Дальнего Востока, разработанная Агентством совместно с колледжем предпринимательства №11 и компанией KGK, открывшей в Свободном порту Владивосток фабрику по огранке алмазов, предполагает два параллельных процесса: обучение специалистов по краткосрочным программам на базе колледжа в Москве и подготовку площадки во Владивостоке, отметил Роман Дяблов.

Учебный центр откроют на базе лабораторного корпуса ДВФУ, который обладает всей необходимой материально-технической базой. Параллельно будут лицензироваться новые для дальневосточного региона образовательные программы по специальностям «огранщик алмазов в бриллианты» и «технология обработки алмазов».