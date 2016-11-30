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Жителям Приморья стал доступен новый сервис онлайн оплаты госуслуг
Сервис RT.RU не требует регистрации и заполнения сложных форм, пишет Деловая газета "Золотой Рог"
«Ростелеком» запустил на своем сайте RT.RU сервис онлайн оплаты государственных услуг. Сервис реализован в партнерстве с Небанковской Кредитной Организацией «МОБИ.Деньги».
Функция оплаты госуслуг доступна для посетителей сайта RT.RU из любых регионов страны. Оплатить можно услуги таких государственных органов, как ГИБДД (штрафы и пошлины), Федеральная Служба Судебных Приставов (сборы и штрафы судебных приставов), Главное управление по вопросам миграции МВД России (штрафы и пошлины), Федеральная Налоговая Служба (задолженности по налогам), Росреестр (услуги Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии).
Оплату можно осуществлять 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Сервис не требует регистрации и заполнения сложных форм. Процедура оплаты проста и занимает минимум времени. Услуга также адаптирована для использования на мобильных устройствах. Для пользователей организована круглосуточная техническая поддержка.
«Компания планомерно формирует единое информационное пространство для оказания финансовых услуг, которые интегрированы с нынешними продуктами и системами «Ростелекома». Понимая возрастающую с каждым днем востребованность таких онлайн сервисов, мы систематически расширяем возможности клиентского сайта и предоставляем новые сервисы нашим пользователям. Теперь у жителей Приморья появилась возможность быстро и комфортно оплачивать государственные услуги через сайт «Ростелекома», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Сайт RT.RU предоставляет возможность нескольких вариантов оплаты: банковской картой MasterCard® и Visa® любого эмитента и с лицевого счета абонента оператора сотовой связи. При оплате взимается комиссия, размер которой зависит от способа оплаты и получателя платежа.
Поддержка пользователей осуществляется в круглосуточном режиме через форму обратной связи на сайте rt.ru в разделе «Оплата / Оплатить госуслуги» и/или по телефону 8-800-555-5813 (звонок по России бесплатный).
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