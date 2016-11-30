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Приморские ученые поручат червям поиск нефти
Приморские ученые придумали новый способ поиска подводных месторождений нефти и газа. Геологам предложено ориентироваться на морских червей погонофоров: как оказалось, местом своего обитания они выбирают перспективные для добычи районы Мирового океана.
Затратный и сложный процесс глубоководного бурения уходит в прошлое, пишет сайт «Утро.Ru». Поиском новых месторождений углеводородов займутся погонофоры. Ученые Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета во Владивостоке выяснили, что обитают эти черви преимущественно там, где есть крупные залежи нефти и газа.
Дело в том, что у этих жителей морских глубин есть специальный орган, где обитают хемосинтезирующие бактерии, окисляющие метан, поясняет заведующий лабораторией «Биология морских беспозвоночных» ДВФУ и кафедрой зоологии морских беспозвоночных МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент Российской академии наук Владимир МАЛАХОВ.
«Этот процесс происходит с выделением энергии, которая используется для синтеза органических веществ. Он похож на фотосинтез, но энергию дает не солнечный свет, а окисление метана, который необходим для жизнедеятельности погонофор в довольно высоких концентрациях - не менее одного миллилитра на литр грунта», - рассказал ученый.
Это позволило сделать вывод, что места, в которых обитают погонофоры, перспективны для добычи нефти и газа.
Результаты работы ученых подтверждает практика. В частности, все мелководные виды погонофор встречаются в районах разведанных и разрабатываемых месторождений нефти и газа в Северном и Баренцевом морях, на шельфе острова Сахалина. В Мексиканском заливе на глубине полтора километра, где добывает нефть корпорация British Petroleum, также обнаружены целые колонии этих червей.
На Дальнем Востоке погонофоры найдены в Охотском и Беринговом морях.
«У человечества еще есть запас углеводородов на больших глубинах Мирового океана. А где их искать - укажут погонофоры», - считает Малахов.
Досье "Золотого Рога": Лаборатория «Биология морских беспозвоночных» Школы естественных наук ДВФУ создана в рамках «мегагранта» правительства РФ в 2010 году. Сейчас сотрудники этого подразделения работают над реализацией большого комплексного проекта «Технологии мониторинга и рационального использования морских биологических ресурсов» ДВФУ, рассчитанного до 2018 года.
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