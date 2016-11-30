www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.94 р. 100 JPY: 57.82 р.
EUR: 68.84 р. 10 CNY: 94.24 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Приморские ученые поручат червям поиск нефти

30 Ноября 2016, 17:40 | Приморье

Приморские ученые придумали новый способ поиска подводных месторождений нефти и газа. Геологам предложено ориентироваться на морских червей погонофоров: как оказалось, местом своего обитания они выбирают перспективные для добычи районы Мирового океана.

Затратный и сложный процесс глубоководного бурения уходит в прошлое, пишет сайт «Утро.Ru». Поиском новых месторождений углеводородов займутся погонофоры. Ученые Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета во Владивостоке выяснили, что обитают эти черви преимущественно там, где есть крупные залежи нефти и газа.

Дело в том, что у этих жителей морских глубин есть специальный орган, где обитают хемосинтезирующие бактерии, окисляющие метан, поясняет заведующий лабораторией «Биология морских беспозвоночных» ДВФУ и кафедрой зоологии морских беспозвоночных МГУ имени М.В. Ломоносова, член-корреспондент Российской академии наук Владимир МАЛАХОВ.

«Этот процесс происходит с выделением энергии, которая используется для синтеза органических веществ. Он похож на фотосинтез, но энергию дает не солнечный свет, а окисление метана, который необходим для жизнедеятельности погонофор в довольно высоких концентрациях - не менее одного миллилитра на литр грунта», - рассказал ученый.

Это позволило сделать вывод, что места, в которых обитают погонофоры, перспективны для добычи нефти и газа.

Результаты работы ученых подтверждает практика. В частности, все мелководные виды погонофор встречаются в районах разведанных и разрабатываемых месторождений нефти и газа в Северном и Баренцевом морях, на шельфе острова Сахалина. В Мексиканском заливе на глубине полтора километра, где добывает нефть корпорация British Petroleum, также обнаружены целые колонии этих червей.

На Дальнем Востоке погонофоры найдены в Охотском и Беринговом морях.

«У человечества еще есть запас углеводородов на больших глубинах Мирового океана. А где их искать - укажут погонофоры», - считает Малахов.

Досье "Золотого Рога": Лаборатория «Биология морских беспозвоночных» Школы естественных наук ДВФУ создана в рамках «мегагранта» правительства РФ в 2010 году. Сейчас сотрудники этого подразделения работают над реализацией большого комплексного проекта «Технологии мониторинга и рационального использования морских биологических ресурсов» ДВФУ, рассчитанного до 2018 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: газ  ДВФУ  нефть 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru