Свободный порт Владивосток избавили от лишних контролеров

Государственный контроль товаров и транспортных средств в пунктах пропуска через границу в Свободном порту Владивосток (СПВ) с 23 ноября перешел к таможенным органам. Согласно соответствующему постановлению правительства РФ от 12 ноября, таможне переданы функции Россельхознадзора и Роспотребнадзора по осуществлению санитарно-карантинного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля.

«Речь идет о новых правилах санитарно-карантинного, ветеринарного и фитосанитарного контроля для товаров и для транспорта, которые поступают к нам через вот этот свободный порт. Теперь контрольно-надзорные действия будут переходить в одни руки. Государственный контроль в полном объеме будут осуществлять таможенники. Из цепочки контролеров уходят Россельхознадзор и Роспотребнадзор», - сказал премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства уточнил, что ранее такой подход не практиковался. По его словам, это делается не только для упрощения, но и для ускорения таможенного досмотра.

«А чтобы риски, которые могут возникнуть, были снижены, новые правила устанавливают порядок обмена информацией между таможней и Россельхознадзором и Роспотребнадзором», - пояснил Медведев.

На практике это означает, что в пунктах пропуска, находящихся на территории СПВ, останутся только пограничные и таможенные органы.

Как отмечается на сайте кабмина, принятые решения направлены на оптимизацию системы госконтроля в пунктах пропуска на территории свободного порта Владивосток, снижение издержек лиц и организаций, которые перемещают товары через пункты пропуска, а также сокращение времени проведения такого контроля.

В Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) пояснили, что для организации новой работы таможенные органы провели ряд подготовительных мероприятий.

Так, Федеральная таможенная служба (ФТС) России совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором разработала соответствующие методические рекомендации по осуществлению указанных видов контроля таможенными органами с использованием информационной технологии взаимодействия, которые будут применяться таможенными органами с момента вступления данного постановления в силу.

В ДВТУ были проведены все необходимые организационно-штатные мероприятия, обучены должностные лица.

«Обращаем особое внимание участников внешнеэкономической деятельности, что законом «О свободном порте Владивосток» предусматривается предоставление в таможенные органы предварительной информации о ввозимых товарах», - уточняет ДВТУ.

Досье "Золотого Рога": Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. К территории Свободного порта Владивосток относятся все ключевые порты юга Дальнего Востока от Зарубино до Находки (Приморский край), а также аэропорт «Кневичи» (Владивосток). Президент России Владимир ПУТИН 4 июля подписал закон, согласно которому режим свободного порта расширен на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский городской округ), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).

Отметим, что ФТС России объявила о внедрении электронных досье на участников ВЭД, а также выразила готовность расширить новую систему на посредников и контрагентов. По состоянию на 24 ноября ресурс «Электронное досье участника ВЭД» содержит всестороннюю информацию по 223 тыс. участников ВЭД, совершивших хотя бы одну таможенную операцию с января 2013 года.

Электронное досье позволяет в оперативном режиме вести анализ совершенных участниками ВЭД таможенных операций в разрезе основных показателей оформления, применения инструментов СУР (система управления рисками), категорирования задолженности, проведения контроля после выпуска товаров, а также историю производства по делам об административных правонарушениях.