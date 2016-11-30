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Во Владивостоке уборка квартиры больше не головная боль
Клининговые услуги во Владивостоке оказывает уже около полутора сотен компаний
С каждым годом все большую популярность набирает такая специфическая услуга, как клининг - уборка квартир и других помещений специально подготовленными для этого людьми. Заказчику нужно лишь позвонить на номер одной из клининговых компаний и выбрать соответствующую его требованиям услугу, либо заказ можно сделать и через интернет-сайты, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Тут все просто. Выбрал в Сети подходящую компанию, прочитал отзывы, ознакомился с ценами и оставил заявку. «Закажи уборку прямо сейчас и получи комплект профессиональной химии в подарок!» - пишут на сайте одной из клининг-компаний. Новейшие технологии, оригинальные составы порошков, «исключительно русский персонал» - чего только не предлагают компании для привлечения к себе большего числа клиентов. И количество организаций со всевозможными видами тщательной уборки во Владивостоке только растет.
«У нас в городе существует больше 90 официальных клининг-компаний и около 50 частных. Это популяризировалось настолько, что мы начинаем принимать заказы от некоторых госструктур», - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» менеджер компании «Чисто-ДВ» Владимир КАЛИНИН.
«С каждым годом количество наших клиентов увеличивается. Люди начинают понимать, что не стоит тратить свое время на уборку, а лучше довериться профессионалу. Свободное время можно оставить на зарабатывание денег или провести его с семьей», - рассказала коммерческий директор клининг-компании «Гратион ДВ» Ирина КУДРИНА.
Сегодня во Владивостоке насчитывается около десяти относительно крупных предприятий. «Еще 3-4 года назад люди не так часто обращались за услугой клининга. Но потом спрос только увеличивался. Сейчас серьезных компаний мало, еще и частные лица перебивают рынок. Они описывают себя как бывших работников в сфере клининга и устанавливают меньшие цены. Но ответственности никакой нет. От таких клинеров можно ожидать чего угодно: кражи, обман, криминал», - говорит ведущий менеджер клининговой компании Crystal Clear Дмитрий КОНОНЕНКО.
Чтобы человеку, планирующему заказать уборку, не ошибиться в своем выборе, ему следует внимательно изучить сайт компании (у многих он есть), ознакомиться с ценами и отзывами на интересующие его услуги. Важно и мнение со стороны: человек с личным опытом может дать полезный совет, какой компании лучше доверить уборку в квартире или офисе.
Услуги предлагают самые разные: от мойки окон или химчистки до уборки прилегающей территории. Цены тоже различны и зависят от многих факторов. В компаниях есть менеджеры, которые приедут на объект и оценят заказ клиента. Все желания и запросы будут суммированы, а дополнительные услуги - учтены.
Основными видами уборки квартиры считаются поддерживающая и генеральная, а также послеремонтная. «У нас чаще заказывают послеремонтную уборку и преимущественно загородных домов. Так как заказчики не всегда понимают, как и чем лучше проводить эту масштабную уборку, они предпочитают довериться профессионалам», - говорит Дмитрий Кононенко.
При проведении поддерживающей уборки в квартире или офисе устраняются пыль и легкие загрязнения, удаление которых не требует применения специальных сильнодействующих агрессивных химических средств и длительного усилия механического воздействия. Стоимость такой уборки составит примерно 50 рублей за кв. м. (без мойки окон). Генеральная уборка, включающая мытье и чистку сантехники, полов, стен, потолков, мытье окон и др., будет стоить от 100 до 150 рублей за кв. м. В такую же сумму обойдется и уборка квартиры после ремонта.
Клининг-компании предлагают множество дополнительных услуг, оплачиваемых отдельно. Это мытье окон (двустворчатое – от 400 рублей), очистка крыш от снега и наледи (40-100 рублей за один кв. м), химчистка ковров (100-150 руб./кв. м) и дивана (1500-2000 рублей), чистка плиты и духовки (300-500 рублей), стирка (300 рублей) и другие. Что же касается уборки в офисе, то стоимость услуг по каждому объекту оговаривается отдельно.
После того как менеджер вместе с клиентом согласовал и утвердил весь перечень услуг, заказчик расписывается в бланке или заключает договор, если он ему нужен. От клиента персоналу требуется только свет и вода, всю нужную для уборки химию и технику клинеры приносят с собой.
Существуют и оригинальные виды услуг, как, например, работа парогенератором, который легко борется с постельным клещом – такая услуга есть не у всех компаний. Необычным можно назвать клининг спецтехники, катеров или расположенных в торговых центрах эскалаторов.
Кстати, частый вопрос, задаваемый клиентами менеджерам, это: «А кто будет убирать?» Для многих важен факт того, что уборку в помещении будет проводить русский человек; другим национальностям (видимо, как показывает практика) не доверяют. На сайте одной из крупных клининговых компаний во Владивостоке первая же фраза обещает качественную уборку силами русских мастеров. Этот факт интересует практически всех клиентов.
«В нашу компанию мы набираем только русских девушек от 27 лет. Конечно, приветствуется опыт работы в других клининговых компаниях. Если его нет, тогда более опытный персонал обучает новичков. Им рассказывают и показывают, какой химией и что ею лучше мыть, как работать с той или иной техникой, объясняют все тонкости и прививают навыки. После обучения новые специалисты отправляются на полноценную работу», - рассказывает Ирина Кудрина.
«При приеме на работу в нашу компанию мы учитываем возраст человека (от 20 до 45), отсутствие вредных привычек, опрятный внешний вид. Персонал должен быть трудолюбивым, а также честным, ведь они имеют дело с материальными ценностями заказчиков. Что касается национальности, то 90% клиентов предпочитают русских клинеров. В нашей компании только русский персонал», - отмечает Владимир Калинин.
Уборку квартир обычно заказывают люди среднего или выше среднего достатка. «Наши клиенты – занятые деловые люди, которым некогда заниматься уборкой. Или же это мамочки в декрете, которым лучше провести больше времени с ребенком», - говорит Ирина Кудрина.
Многие компании принципами своей работы считают мобильность, исполнительность, качество, аккуратность, честную цену, материальную ответственность, использование средств без вреда для здоровья. Убедиться в этом на практике можно лишь выбрав подходящую клининг-компанию с качественными услугами.
Полина ЛАПИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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